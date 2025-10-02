Povestea rochiei de la serbare în care s-a măritat tânăra din Constanța

Videoclipul în care Ștefania povestește cum s-a măritat îmbrăcată în rochia de la serbare s-a viralizat rapid. Tânăra din Constanța a mărturisit că avea nevoie de o rochie pentru un rol de îngeraș la o serbare de la grădiniță.

„M-am căsătorit în rochia pe care am purtat-o la grădiniță. (…) am fost un îngeraș la o serbare la grădiniță, chiar în această rochie”, își începe Ștefania povestea de pe TikTok.

Având în vedere că la acea vreme costumele nu se găseau ușor sau erau foarte scumpe, mama ei a decis să facă o rochie dintr-un material cumpărat. A achiziționat o dantelă cu alb și cu auriu și așa a început povestea rochiței care avea să devină poate cea mai frumoasă amintire pentru tânăra din Constanța.

„Acum și un pic de context: în perioada respectivă, când eram eu mică se găseau foarte greu costume sau dacă se găseau, nu existau bani pentru ele așa că mama a luat un material ca de dantelă și mi-a făcut o rochiță de îngeraș”, a mai mărturisit ea.

Cum i-a venit ideea să se mărite în rochia de la serbarea de la grădiniță

Mult timp de la acel moment rochia a stat împachetată în apartamentul în care Ștefania a crescut. În clasa a 12-a, în timp ce făcea curat, tânăra a găsit rochia „uitată” de la serbare.

Atunci a știut că dacă se va mărita vreodată, va purta exact rochia pe care mama ei i-a făcut-o când era mică.

„Am găsit această rochie undeva prin clasa a 12-a, când în apartamentul în care am locuit aproape toată viața mea a trebuit să facem un pic de ordine (…) Când am găsit aceasta rochie am zis: eu nu o să mă căsătoresc niciodată, dar dacă ar fi să mă căsătoresc, mi-ar plăcea să mă îmbrac în această rochie”, a povestit ea.

Modificările pe care i le-a adus românca rochiei albe din dantelă ca să o poată îmbrăca la nuntă

Câțiva ani mai târziu, Ștefania a fost cerută în căsătorie de iubitul ei, iar acel „nu mă voi mărita niciodată” s-a transformat într-un „da” atât pentru partener, cât și pentru rochia din dantelă albă care o aștepta deja în casa părinților de la Constanța.

A fost nevoită să o mai ajusteze și să facă mici modificări, însă în ziua cea mare a purtat aceeași rochie pe care a avut-o și la serbarea de la grădiniță. Astfel, poate fără să își dea seama, Ștefania a respectat și una dintre cele mai cunoscute tradiții de nuntă la români și anume „să poarte ceva vechi”.

„Acel nu o să mă căsătoresc niciodată s-a transformat într-un da și la câțiva ani după cererea în căsătorie am scos și actele, iar aceasta este rochița pe care m-am dus special la Constanța să o iau de la ai mai și să o modific.

I-am tăiat mânecile ca să pot să stau liniștită pentru că mă strângea un pic și i-am adăugat și jupă pentru că nu avea”, a povestit tânăra în mediul online.

Momentul a fost unul de-a dreptul emoționant în care Ștefania mărturisește că s-a simțit ca o adevărată prințesă. Rochia de la serbarea de la grădiniță este singurul obiect pe care părinții săi nu l-au aruncat atunci când au făcut curățenia, așa că tânăra a avut ocazia să o mai îmbrace o dată.

