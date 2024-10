„Astăzi este o zi mare, o zi pe care am așteptat-o multă, multă vreme: de astăzi, România îndeplinește formal toate condițiile tehnice pentru a face parte din programul Visa Waiver. Ieri, s-a încheiat anul fiscal în Statele Unite, iar ultima condiție pe care România o mai avea de îndeplinit a fost satisfăcută. Sigur, așteptăm o confirmare de la partenerii americani în perioada următoare, dar evaluarea noastră, bazându-ne pe numărul de aplicații pentru vize din acest an, precum și pe trendul puternic descrescător din ultimii ani, este că Romania a coborât sub procentul de 3% al ratei de respingere”, a transmis ambasadorul Andrei Muraru.

El a adăugat că primii români vor putea călători fără vize în Statele Unite în prima parte a anului viitor.

„A călători fără vize în America nu este doar un statut privilegiat acordat unei țări. Vor exista beneficii importante pentru noi. Călătorind mai ușor, românii vor construi mai multe punți și vor putea impulsiona astfel comerțul sau investițiile. De asemenea, ne așteptăm să avem curând mai multe curse aeriene directe între România și America”, a mai spus Muraru.

Condiția pentru ridicarea vizelor de SUA era pragul de refuz sub 3%

România a încercat după Revoluție să fie acceptată în programul Visa Waiver, astfel încât viza pentru SUA să nu mai fie necesară pentru călătoriile de mai puțin de 90 de zile, dar nu a reușit să atingă pragul minim cerut de americani.

O condiție obligatorie a fost ca rata de respingere a vizelor de vizitator (tip B) să fie mai mică de 3%. Surse guvernamentale au precizat însă recent pentru Libertatea că, încă de la 1 septembrie 2024, rata de refuz era de 2,7%, adică sub pragul cerut de SUA.

Noul an fiscal s-a încheiat în SUA ieri, 30 septembrie, iar autoritățile americane urmează să confirme ridicarea vizelor în perioada imediat următoare.

Totuși, chiar dacă anunțul oficial va fi că România a scăzut sub 3%, tot va mai dura câteva luni până la implementarea programului, adică până când românii vor putea călători fără viză, au precizat sursele citate pentru Libertatea.

România, Bulgaria şi Cipru sunt singurele state membre ale Uniunii Europene care deocamdată nu sunt incluse în programul Visa Waiver.

