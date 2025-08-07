Concentrația de clorină era periculoasă

Petrolul suspectat că a fost contaminat a fost livrat printr-o conductă pe traseul Azerbaidjan – Georgia – Turcia, ajungând în România cu un petrolier. Se pare că în combustibil se afla o concentrația de clorină suficient de mare pentru a avaria rafinăria prin corodare, lucru care ar fi provocat o criză de combustibil în țara noastră.

Ministerul Energiei a autorizat scoaterea a zeci de mii de tone de petrol și motorină din stocurile de urgență ale României.

Conform Reuters, o cantitate din petrolul contaminat a ajuns deja în Italia. Compania ENI a anunțat că a detectat țiței contaminat într-una din rafinăriile sale. Același lucru s-a întâmplat și la compania cehă Orlen Unipetrol, care ar fi urmat să utilizeze în rafinării petrolul contaminat, dar a oprit operațiunile.

Metodă simplă de sabotaj

Petrolul ar fi putut fi contaminat printr-o metodă simplă de sabotaj a Rusiei pe traseul de peste 1.700 km al conductei de combustibil. Câteva cisterne de clorină ar fi putut fi injectate în conducta petrolieră.

În urma analizelor pe care le realizează regulat, OMV Petrom a descoperit contaminarea.

Incidentul de contaminare cu substanță corozivă a tancurilor de stocare de la terminalul conductei petroliere Baku-Tbilisi-Ceyhan este unul serios, cu potențiale consecințe semnificative. Această conductă este o arteră importantă pentru transportul petrolului din Azerbaidjan către piețele internaționale. Orice întrerupere sau problemă legată de aceasta poate avea implicații geopolitice și economice.

Astfel, transportul de ţiţei azer, care ar fi trebuit să ajungă în Portul Constanţa, nu a mai fost recepţionat, lucru care a dus la o penurie temporară de materie primă la Petrobrazi.

S-a apelat la stocurile de urgență

În această situație, Ministerul Energiei a autorizat eliberarea de către OMV Petrom a 80.000 de tone țiței și 30.000 de tone de motorină din stocurile de urgență constituite de companie în calitate de titulară a obligației legale de stocare.

Ordinul a fost emis în baza prevederii din Legea nr. 85/2018 privind constituirea și menținerea unor rezerve minime de țiței și/sau produse petroliere care definește criza locală în domeniu drept „calamități naturale, dezastre, conflicte și alte evenimente, cu excepția celor de natură economică, care cauzează, pe teritoriul României, întrerupere în aprovizionarea cu țiței și/sau produse petroliere sau în alimentare cu gaze naturale care necesită schimbarea destinației produselor petroliere, cum ar fi utilizarea produselor petroliere drept combustibil pentru producția de energie’.

