„Sex-chatterii” fac o „pregătire specială” pentru a-și maximiza câștigurile, învățând tehnici de manipulare și seducție online.

Strategiile includ crearea unei conexiuni emoționale false și promisiuni de întâlniri care nu se vor materializa niciodată.

Unii bărbați ajung să cheltuiască sute de euro într-o singură sesiune de chat, fără a primi altceva în schimb decât conversații virtuale.

„Se fac mii multe rău”

„Primești acces la chat-urile WhatsApp ale modelelor prin intermediul unui program de calculator și, după ce urmezi lecții cu un manager, scrii mesaje în locul lor. Ture de 4 ore de cel puțin patru ori pe săptămână. Salariul meu: 12,5 până la 17% din veniturile pe care modelul meu le generează din mesajele mele de chat”.

Cei mai buni utilizatori de chat ar genera venituri lunare de 120.000 de euro, ceea ce înseamnă că ar încasa în jur de 20.000 de euro.

„Se fac mii multe rău”, confirmă George. „Merge mai subțire la băieți. La fete e bine, dar nu la toate. Că-s așa de multe, mamă! Depinde pentru cine tastezi și câți followers are modelul”, explică „sex-chatter”-ul din România.

Am văzut cu ochii mei pe cineva care a lăsat nu doar 600 de euro pe noapte, ci mii de euro. Unii își vând și casa din casa să dea tips. Sau nu își achită chiriile.

„Am început prin 2005, cu un grup de prieteni. Eu scriam pentru eu, că engleza ioc, băieții, De X ori nu m-am luat banii promiși! Ca aveau iubite și cheltuiau mult cu ele, cică”, povestește George,

Cât câștigă George

„Eu am produs cel mai mult 350 de euro într-o seară. De fapt, 2 ore dintr-o seară. Hai să zic, lucrezi 20 zile pe săptămână, ture de 4 ore, cu o medie de 300 de euro, ajungi la 7.000-8.000 de euro pe lună. În lunile bune, sunt și 10.000”, face George calculul pentru un „sex-chatter mediu”.

„Și da, o persoană care intră pe site poate lăsa pe platforma și 1.000 de euro într-o seară”, adaugă el.

Sunt enorm de mulți de ținut de vorbă și d-aia se câștigă așa fiță!

„Baieții sunt ținuti calzi cu pozele fetelor reale cu care ei cheltuie, dar când fata se dă offline, le zice că vorbim pe chat .. Și acolo intervin tot cei ca mine, vorbim cu ei, ca să creadă că vorbesc cu ea”, mai explică George.

În principiu, portalurile erotice susțin că „toți creatorii trebuie să își informeze în mod clar fanii despre cine a scris mesajele pe care le trimit și dacă acestea provin personal de la creator”.

„Este mai degrabă o zonă gri, dar tu, ca utilizator de chat, nu poți fi urmărit penal pentru asta. Dacă cineva poate fi urmărit penal pentru asta, acela sunt eu, administratorul. În orice caz, top modelele nu au timp să comunice cu toți fanii lor”, a declarat un administrator de platformă.

„Un manager Onlyfans s-a retras din cauză că a realizat că distruge sexul masculin”

George recunoaște că „e groasă problema cu sexul online. Un manager de la Onlyfans mi-a spus că s-a retras din cauză ca a realizat ca distruge sexul masculin cu atâtea chaturi”.

Din cauza videochatului, din ce în ce mai mulți bărbați devin închiși în ei, blocați aici, nu ies în lumea reală, să aibă relații. Prin urmare, eu cred că rata nașterilor va scădea masiv în următorii ani”, filozofează George.

Managerul OnlyFans care l-a angajat pe George i-a povestit românului și că „fetele care a lucrat a început făceau 2.000 de euro lunar, iar când s a umblat la promovare, au ajuns să facă 100.000 de euro lunar”.

50.000 de euro ca să vadă un model mâncând un hamburger

Cea mai mare cheltuială văzută vreodată, conform managerului: „un client a cheltuit 50.000 de euro în 3 luni, doar pentru a vedea un model cum un mănâncă un hamburger”.

George, pregătindu-se de o nouă zi de lucru

