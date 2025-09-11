  • „Sex-chatterii” fac o „pregătire specială” pentru a-și maximiza câștigurile, învățând tehnici de manipulare și seducție online.
  • Strategiile includ crearea unei conexiuni emoționale false și promisiuni de întâlniri care nu se vor materializa niciodată.
  • Unii bărbați ajung să cheltuiască sute de euro într-o singură sesiune de chat, fără a primi altceva în schimb decât conversații virtuale.

„Se fac mii multe rău”

„Primești acces la chat-urile WhatsApp ale modelelor prin intermediul unui program de calculator și, după ce urmezi lecții cu un manager, scrii mesaje în locul lor. Ture de 4 ore de cel puțin patru ori pe săptămână. Salariul meu: 12,5 până la 17% din veniturile pe care modelul meu le generează din mesajele mele de chat”.

Cei mai buni utilizatori de chat ar genera venituri lunare de 120.000 de euro, ceea ce înseamnă că ar încasa în jur de 20.000 de euro.

„Se fac mii multe rău”, confirmă George. „Merge mai subțire la băieți. La fete e bine, dar nu la toate. Că-s așa de multe, mamă! Depinde pentru cine tastezi și câți followers are modelul”, explică „sex-chatter”-ul din România.

Am văzut cu ochii mei pe cineva care a lăsat nu doar 600 de euro pe noapte, ci mii de euro. Unii își vând și casa din casa să dea tips. Sau nu își achită chiriile.

Parlamentul Republicii Moldova, luat cu asalt de prorușii vopsiți în proeuropeni. Cine sunt „cozile de topor” ale Kremlinului
Recomandări
Parlamentul Republicii Moldova, luat cu asalt de prorușii vopsiți în proeuropeni. Cine sunt „cozile de topor” ale Kremlinului

„Am început prin 2005, cu un grup de prieteni. Eu scriam pentru eu, că engleza ioc, băieții, De X ori nu m-am luat banii promiși! Ca aveau iubite și cheltuiau mult cu ele, cică”, povestește George,

Cât câștigă George

„Eu am produs cel mai mult 350 de euro într-o seară. De fapt, 2 ore dintr-o seară. Hai să zic, lucrezi 20 zile pe săptămână, ture de 4 ore, cu o medie de 300 de euro, ajungi la 7.000-8.000 de euro pe lună. În lunile bune, sunt și 10.000”, face George calculul pentru un „sex-chatter mediu”.

„Și da, o persoană care intră pe site poate lăsa pe platforma și 1.000 de euro într-o seară”, adaugă el.

Sunt enorm de mulți de ținut de vorbă și d-aia se câștigă așa fiță!

„Baieții sunt ținuti calzi cu pozele fetelor reale cu care ei cheltuie, dar când fata se dă offline, le zice că vorbim pe chat .. Și acolo intervin tot cei ca mine, vorbim cu ei, ca să creadă că vorbesc cu ea”, mai explică George.

În principiu, portalurile erotice susțin că „toți creatorii trebuie să își informeze în mod clar fanii despre cine a scris mesajele pe care le trimit și dacă acestea provin personal de la creator”.

Cu un sacou verde militar și rostind cuvintele „luptă” și „putere” de zeci de ori, Ursula von der Leyen pare să pună UE pe picior de război
Recomandări
Cu un sacou verde militar și rostind cuvintele „luptă” și „putere” de zeci de ori, Ursula von der Leyen pare să pună UE pe picior de război

„Este mai degrabă o zonă gri, dar tu, ca utilizator de chat, nu poți fi urmărit penal pentru asta. Dacă cineva poate fi urmărit penal pentru asta, acela sunt eu, administratorul. În orice caz, top modelele nu au timp să comunice cu toți fanii lor”, a declarat un administrator de platformă.

„Un manager Onlyfans s-a retras din cauză că a realizat că distruge sexul masculin”

George recunoaște că „e groasă problema cu sexul online. Un manager de la Onlyfans mi-a spus că s-a retras din cauză ca a realizat ca distruge sexul masculin cu atâtea chaturi”.

Din cauza videochatului, din ce în ce mai mulți bărbați devin închiși în ei, blocați aici, nu ies în lumea reală, să aibă relații. Prin urmare, eu cred că rata nașterilor va scădea masiv în următorii ani”, filozofează George.

Managerul OnlyFans care l-a angajat pe George i-a povestit românului și că „fetele care a lucrat a început făceau 2.000 de euro lunar, iar când s a umblat la promovare, au ajuns să facă 100.000 de euro lunar”.

50.000 de euro ca să vadă un model mâncând un hamburger

Cea mai mare cheltuială văzută vreodată, conform managerului: „un client a cheltuit 50.000 de euro în 3 luni, doar pentru a vedea un model cum un mănâncă un hamburger”.

„Marile averi explodează, iar noi le cerem în continuare altora să facă un efort?”: Furie și indignare la protestele din Franța
Recomandări
„Marile averi explodează, iar noi le cerem în continuare altora să facă un efort?”: Furie și indignare la protestele din Franța
Românul care scrie în locul modelelor de pe platformele erotice face 350 de euro pe seară: „Rata nașterilor va scădea, mulți bărbați sunt blocați aici și nu mai ies în lumea reală”
George, pregătindu-se de o nouă zi de lucru
Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Alexandru Balan, arestat preventiv. A zâmbit sfidător când a ieșit din Curtea de Apel. E cercetat pentru spionaj și divulgarea secretelor României către Belarus

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Cora, soția lui Serghei Mizil, are o meserie mai puțin obișnuită. Pe mulți îi trec fiorii când află despre ocupația ei
Viva.ro
Cora, soția lui Serghei Mizil, are o meserie mai puțin obișnuită. Pe mulți îi trec fiorii când află despre ocupația ei
La 26 de ani, fiica Maiei Morgenstern a făcut un copil cu un bărbat de 63 de ani. După valul de critici la adresa Cabiriei, marea noastră actriță a reacționat acum dur! Ce mesaj le-a transmis tuturor celor care îi judecă fiica. “Distinsă turmă online”
Unica.ro
La 26 de ani, fiica Maiei Morgenstern a făcut un copil cu un bărbat de 63 de ani. După valul de critici la adresa Cabiriei, marea noastră actriță a reacționat acum dur! Ce mesaj le-a transmis tuturor celor care îi judecă fiica. “Distinsă turmă online”
„Mă suna plângând că i-am dat papucii” Marius Avram de la Insula Iubirii, dezvăluiri neașteptate despre despărțirea de ispita Oana Monea
Elle.ro
„Mă suna plângând că i-am dat papucii” Marius Avram de la Insula Iubirii, dezvăluiri neașteptate despre despărțirea de ispita Oana Monea
gsp
Dezvăluiri incredibile din interiorul echipei naționale: „Debandadă totală! Vin frizerii în cantonament, caterincă, maimuțăreală”
GSP.RO
Dezvăluiri incredibile din interiorul echipei naționale: „Debandadă totală! Vin frizerii în cantonament, caterincă, maimuțăreală”
Singura capitală europeană împărțită în două: o linie de frontieră taie orașul chiar prin mijloc, separând două lumi complet diferite
GSP.RO
Singura capitală europeană împărțită în două: o linie de frontieră taie orașul chiar prin mijloc, separând două lumi complet diferite
Parteneri
Petrecere de senzație în familia Băsescu! Traian și Maria Băsescu, fostul ginere și foștii cuscri, Ioana Băsescu și copiii, cu toții la aceeași masă. Imagini rare cu „clanul” reunit
Libertateapentrufemei.ro
Petrecere de senzație în familia Băsescu! Traian și Maria Băsescu, fostul ginere și foștii cuscri, Ioana Băsescu și copiii, cu toții la aceeași masă. Imagini rare cu „clanul” reunit
Îngrijorare la Palatul Regal! Prințesa Kate Middleton, mai fragilă ca niciodată. Imaginile recente cu ea au arătat o transformare imposibil de ignorat și au rupt inimile celor care o admiră
Avantaje.ro
Îngrijorare la Palatul Regal! Prințesa Kate Middleton, mai fragilă ca niciodată. Imaginile recente cu ea au arătat o transformare imposibil de ignorat și au rupt inimile celor care o admiră
Cine este Adrian Ciobanu, iubitul Cabiriei Morgenstern, și cum arată bărbatul cu 37 de ani mai în vârstă decât ea. Vezi povestea lor completă
Tvmania.ro
Cine este Adrian Ciobanu, iubitul Cabiriei Morgenstern, și cum arată bărbatul cu 37 de ani mai în vârstă decât ea. Vezi povestea lor completă

Alte știri

40% din medici iau în calcul emigrarea. Multe orașe din România vor deveni „adevărate deșerturi medicale”
Interviu
Știri România 08:34
40% din medici iau în calcul emigrarea. Multe orașe din România vor deveni „adevărate deșerturi medicale”
Loto 6/49 din 11 septembrie 2025. Report de peste 5,63 milioane de euro la 6/49, categoria I
Știri România 07:00
Loto 6/49 din 11 septembrie 2025. Report de peste 5,63 milioane de euro la 6/49, categoria I
Parteneri
Dronele lui Putin testează granițele NATO, iar România ar putea fi următoarea țintă. Expert: „În Polonia nu a fost un simplu incident”
Adevarul.ro
Dronele lui Putin testează granițele NATO, iar România ar putea fi următoarea țintă. Expert: „În Polonia nu a fost un simplu incident”
Rente viagere pentru foști campioni decedați. Suma uriașă plătită de către ANS în conturile unor sportivi morți
Fanatik.ro
Rente viagere pentru foști campioni decedați. Suma uriașă plătită de către ANS în conturile unor sportivi morți
Charlie Kirk, apropiatul lui Trump, a fost ucis în plin discurs la o universitate din Utah
Financiarul.ro
Charlie Kirk, apropiatul lui Trump, a fost ucis în plin discurs la o universitate din Utah

Monden

5 știri by Libertatea – Monden: De ce Theo Rose nu îl tunde pe fiul ei şi în ce constă dieta lui Mihai Bendeac
Stiri Mondene 10 sept.
5 știri by Libertatea – Monden: De ce Theo Rose nu îl tunde pe fiul ei şi în ce constă dieta lui Mihai Bendeac
Reacția lui Ernest când publicul îl recunoaște pe stradă: „E normal să fie așa”
Exclusiv
Stiri Mondene 10 sept.
Reacția lui Ernest când publicul îl recunoaște pe stradă: „E normal să fie așa”
Parteneri
Cătălin Bordea, prima reacție după ce Livia, fosta lui soție, și Spike s-au despărțit, iar artistul are deja o nouă relație: „Poate nu se mai împiedică de...”
Elle.ro
Cătălin Bordea, prima reacție după ce Livia, fosta lui soție, și Spike s-au despărțit, iar artistul are deja o nouă relație: „Poate nu se mai împiedică de...”
Premierul Ilie Bolojan a făcut anunțul de care toată România se temea! Schimbarea pe care nimeni nu și-o dorea! Ce urmează
Unica.ro
Premierul Ilie Bolojan a făcut anunțul de care toată România se temea! Schimbarea pe care nimeni nu și-o dorea! Ce urmează
Imaginile despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
Viva.ro
Imaginile despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
Parteneri
Corina Dănilă, de nerecunoscut la 53 de ani! Cum arată acum actrița din „Numai iubirea”. A atras toate privirile la un eveniment monden
TVMania.ro
Corina Dănilă, de nerecunoscut la 53 de ani! Cum arată acum actrița din „Numai iubirea”. A atras toate privirile la un eveniment monden
Stenograme. Directorii Elcen împărţeau şpaga ca pe pizza: Mâncăm toți! Câte-o felie"
ObservatorNews.ro
Stenograme. Directorii Elcen împărţeau şpaga ca pe pizza: Mâncăm toți! Câte-o felie"
Motivul teribil pentru care profesoara din Drobeta Turnu Severin și-a ucis băiețelul de 7 ani, iar apoi s-ar fi spânzurat. O fostă elevă face declarații cutremurătoare
Libertateapentrufemei.ro
Motivul teribil pentru care profesoara din Drobeta Turnu Severin și-a ucis băiețelul de 7 ani, iar apoi s-ar fi spânzurat. O fostă elevă face declarații cutremurătoare
Parteneri
Gigi Becali, intervenție în forță imediat după Cipru - România: „N-a mai existat așa ceva, de ce îi chemi?!” + pe cine voia în teren: „Cei mai buni 2 români. Și nu-s ai mei!”
GSP.ro
Gigi Becali, intervenție în forță imediat după Cipru - România: „N-a mai existat așa ceva, de ce îi chemi?!” + pe cine voia în teren: „Cei mai buni 2 români. Și nu-s ai mei!”
Pierdut fără urmă! Nimeni nu știe ce mai face golgeterul României din 1991: „A dispărut, i s-au șters urmele!”
GSP.ro
Pierdut fără urmă! Nimeni nu știe ce mai face golgeterul României din 1991: „A dispărut, i s-au șters urmele!”
Parteneri
Reacția Rusiei privind incidentele cu drone din Polonia. Ce spune ministerul rus al Apărării
Mediafax.ro
Reacția Rusiei privind incidentele cu drone din Polonia. Ce spune ministerul rus al Apărării
Drama prin care trecea profesoara găsită spânzurată împreună cu fiul ei de 7 ani. Femeia și-ar fi ucis copilul înainte. Detalii șocante din anchetă
StirileKanalD.ro
Drama prin care trecea profesoara găsită spânzurată împreună cu fiul ei de 7 ani. Femeia și-ar fi ucis copilul înainte. Detalii șocante din anchetă
Atac armat pe terasa unui restaurant din Texas: un mort și cinci răniți. Atacatorul este căutat de poliție
Wowbiz.ro
Atac armat pe terasa unui restaurant din Texas: un mort și cinci răniți. Atacatorul este căutat de poliție
Promo
Reduceri spectaculoase la articolele de început de școală
Advertorial
Reduceri spectaculoase la articolele de început de școală
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
Doliu în presa românească: Sorin Stanciu, președintele UZPR, a murit
Wowbiz.ro
Doliu în presa românească: Sorin Stanciu, președintele UZPR, a murit
VIDEO Criză politică în Franța, după ce Guvernul a rămas fără susținere în Parlament. Emmanuel Macron va numi un nou prim-ministru "în următoarele zile”
StirileKanalD.ro
VIDEO Criză politică în Franța, după ce Guvernul a rămas fără susținere în Parlament. Emmanuel Macron va numi un nou prim-ministru "în următoarele zile”
Muncă de acasă timp de 8 zile pe lună pentru acești români. Cine sunt angajații pentru care se schimbă legea
KanalD.ro
Muncă de acasă timp de 8 zile pe lună pentru acești români. Cine sunt angajații pentru care se schimbă legea

Politic

Nicuşor Dan, despre reforma statului făcută de Guvernul Bolojan: „România nu are un plan de ţară”
Politică 07:23
Nicuşor Dan, despre reforma statului făcută de Guvernul Bolojan: „România nu are un plan de ţară”
AUR cere Guvernului să nu primească suma de 16,7 miliarde euro din programul pentru apărare SAFE: „Nivelul sumei este nefiresc de ridicat” 
Politică 10 sept.
AUR cere Guvernului să nu primească suma de 16,7 miliarde euro din programul pentru apărare SAFE: „Nivelul sumei este nefiresc de ridicat” 
Parteneri
Ucraina prezintă Barracuda, barca fără pilot pentru misiuni extreme (Video)
Spotmedia.ro
Ucraina prezintă Barracuda, barca fără pilot pentru misiuni extreme (Video)
Zodiile pentru care se răstoarnă căruța cu noroc în următoarele 30 de zile. Vine cea mai bună perioadă din an pentru ele
Fanatik.ro
Zodiile pentru care se răstoarnă căruța cu noroc în următoarele 30 de zile. Vine cea mai bună perioadă din an pentru ele
Statuia emblematică a leului înaripat din Veneția e, de fapt, ”Made in China”
Spotmedia.ro
Statuia emblematică a leului înaripat din Veneția e, de fapt, ”Made in China”