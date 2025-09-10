„Sex-chatterii” primesc o „pregătire specială” pentru a-și maximiza câștigurile, învățând tehnici de manipulare și seducție online.

Strategiile includ crearea unei conexiuni emoționale false și promisiuni de întâlniri care nu se vor materializa niciodată.

Unii bărbați ajung să cheltuiască sute de euro într-o singură sesiune de chat, fără a primi altceva în schimb decât conversații virtuale.

Oferta „promițătoare”

Pentru a înțelege mai bine acest fenomen, un jurnalist s-a infiltrat într-o astfel de platformă.

Totul a început cu un anunț de angajare pe Google, povesteșțe reporterul Till Biermann. Oferta era „promițătoare”: „Devino un chatter OnlyFans (M/F/D). Câștigi bani din chat? Noi facem asta posibil! Program de lucru flexibil cu potențial maxim de câștig”.

Pot scrie, pot vorbi și vreau să mă îmbogățesc! Îmi las adresa de e-mail și numărul de telefon pe site. Câteva ore mai târziu, primesc o invitație pentru înscriere. Vor să-mi prezinte afacerea.

„Un tânăr îmi spune în timpul unui chat video: Platforma promovată în anunț nu este OnlyFans, ci Fanblast. Un subcontractant specializat în gestionarea relațiilor cu clienții, angajează tipi ca mine pentru a discuta cu bărbați singuri în numele modelelor”, explică jurnalistul.

Cât lucrezi și cât câștigi

„Voi avea acces la chat-urile WhatsApp ale modelelor prin intermediul unui program de calculator și ar trebui să scriu mesaje în locul lor. Ture de 4 ore de cel puțin patru ori pe săptămână. Salariul meu: 12,5 până la 17% din veniturile pe care modelul meu le generează din mesajele mele de chat”.

Cei mai buni utilizatori de chat ar genera venituri lunare de 120.000 de euro, ceea ce înseamnă că ar încasa în jur de 20.000 de euro.

Există chiar și modele care „îl ajută” pe „chatist” și trimit fotografii și, dacă este necesar, chiar mesaje vocale cu „numele fanului”, în cazul în care devin suspicioși.

„Am avut un vis foarte nebunesc…”

Reporterul a descoperit că „sex-chatterii“ primesc o „pregătire specială” pentru a-și maximiza câștigurile. Ei sunt învățați diverse tehnici de manipulare și seducție online pentru a menține interesul clienților cât mai mult timp.

Printre strategiile folosite se numără crearea unei conexiuni emoționale false, promisiuni de întâlniri care nu se vor materializa niciodată și încurajarea dependenței de conversațiile erotice.

Scopul este de a determina bărbații să cheltuiască cât mai mult timp și bani pe platformă. Unii bărbați ajung să cheltuiască sume impresionante în doar câteva ore de chat erotic.

Tânărul îmi trimite trei videoclipuri în care un tip explică, pe un ton neutru, ca un profesor de afaceri, cum să-i păcălești pe bărbații singuri. Îmi spune să încep inocent și să nu mă grăbesc cu nimic. Cu replici de genul „Am avut un vis foarte nebunesc…”.

Pasul următor: „Trebuia să trimit o poveste erotică și să o însoțesc cu fotografii, pentru care fanul plătea inițial, pentru o sumă foarte mică, de 1 până la doi euro. Pentru următoarele fotografii ale modelului pentru care vorbeam, mai revelatoare, prețul creștea în trepte de câte cinci euro. Fiecare fotografie trimisă trebuie să fie o fotografie bine țintită”.

Când fanul „scapă de sub control”

Reporterul a observat cazuri în care clienții au cheltuit 600 de euro într-o singură sesiune de o oră, fără a primi altceva în schimb decât conversații virtuale.

O condiție prealabilă bună pentru este atunci când fanul nu este de la serviciu și stă întins pe canapea sau în pat. Pe de altă parte, dacă sunt la serviciu, șansele nu sunt atât de mari să-l excităm Dacă fanul răspunde doar cu emoji-uri, acesta este cel mai bun semn. Atunci este scăpat de sub control.

Bărbatul de la celălalt capăt al conversației, desigur, nu știe că nu este o femeie atrăgătoare care scrie aceste cuvinte: „El crede că ea a depus mult efort. Dar, în realitate, este a 100.000-a persoană care a văzut textul meu până acum”.

„Îngrijirea”, după ce a plătit 600 de euro într-o oră

„Profesorul de chat” i-a explicat insiderului și ce ar trebui să se întâmple când bărbatul ajunge la „punctul culminant”. „Îngrijirea ulterioară” este necesară și „foarte, foarte importantă”.

Ar trebui să scriu că „nu m-am simțit niciodată atât de respectată” și să-i trimit încă una sau două fotografii gratuit, făcându-l să simtă că „banii sunt complet secundari”. „Să-l fac să simtă că este jucătorul de top suprem”, ca să poată fi „jucat fără probleme” și data viitoare.

La sfârșitul procesului de „integrare”, reporterul a fost pus să-și fac o poză la actul de identitate, să semneze un contract și „să procesez primii mei bărbați singuri”.

Ce spune legea

După toată experiența cu profesorul de chat, Till Biermann scris: „Nu mă interesează cei 20.000 de euro pe lună, rămân deocamdată la vechiul meu job de jurnalist și depun o cerere oficială către Fanblast cu privire la practicile lor comerciale dubioase”.

Răspunsul: „Fanblast îi informează acum pe toți creatorii că trebuie să își informeze în mod clar fanii despre cine a scris mesajele pe care le trimit și dacă acestea provin personal de la creator”.

Tribunalul Regional din Hamburg a interzis Fanblast să inducă în eroare consumatorii cu așa-numite chat-uri false abia în iunie.

Este mai degrabă o zonă gri, dar tu, ca utilizator de chat, nu poți fi urmărit penal pentru asta. Dacă cineva poate fi urmărit penal pentru asta, acela sunt eu. Același lucru se întâmplă și pe OnlyFans, top modelele nu au timp să comunice cu toți fanii lor – administrator platformă.

Cine este jurnalistul Till Biermann

De loc din Hamburg, Till Biermann, masterand în istorie și vorbitor de ebraică, lucrează la Bild din 2010. „A realizat reportaje despre insula pentru nudiști din Filipine, un taximetrist traficant de cocaină, 24 de ore la Golden Glove din Hamburg, mormintele pline de cobalt în Congo, nava de salvare a refugiaților Alan Kurdi din Marea Mediterană, orașul asediat Harkov din Ucraina și masacrul în masă al Hamas din 7 octombrie din Israel”, scrie în profilul lui de pe site-ul publicației germane.

