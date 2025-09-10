  • „Sex-chatterii” primesc o „pregătire specială” pentru a-și maximiza câștigurile, învățând tehnici de manipulare și seducție online.
  • Strategiile includ crearea unei conexiuni emoționale false și promisiuni de întâlniri care nu se vor materializa niciodată.
  • Unii bărbați ajung să cheltuiască sute de euro într-o singură sesiune de chat, fără a primi altceva în schimb decât conversații virtuale.

Oferta „promițătoare”

Pentru a înțelege mai bine acest fenomen, un jurnalist s-a infiltrat într-o astfel de platformă.

Totul a început cu un anunț de angajare pe Google, povesteșțe reporterul Till Biermann. Oferta era „promițătoare”: „Devino un chatter OnlyFans (M/F/D). Câștigi bani din chat? Noi facem asta posibil! Program de lucru flexibil cu potențial maxim de câștig”.

Pot scrie, pot vorbi și vreau să mă îmbogățesc! Îmi las adresa de e-mail și numărul de telefon pe site. Câteva ore mai târziu, primesc o invitație pentru înscriere. Vor să-mi prezinte afacerea.

„Un tânăr îmi spune în timpul unui chat video: Platforma promovată în anunț nu este OnlyFans, ci Fanblast. Un subcontractant specializat în gestionarea relațiilor cu clienții, angajează tipi ca mine pentru a discuta cu bărbați singuri în numele modelelor”, explică jurnalistul.

Dreptate pentru Andrei! Un student olimpic a fost ucis cu maşina de un polițist băut, care e cercetat în libertate, într-o anchetă ce bate pasul pe loc de 9 luni
Recomandări
Dreptate pentru Andrei! Un student olimpic a fost ucis cu maşina de un polițist băut, care e cercetat în libertate, într-o anchetă ce bate pasul pe loc de 9 luni

Cât lucrezi și cât câștigi

„Voi avea acces la chat-urile WhatsApp ale modelelor prin intermediul unui program de calculator și ar trebui să scriu mesaje în locul lor. Ture de 4 ore de cel puțin patru ori pe săptămână. Salariul meu: 12,5 până la 17% din veniturile pe care modelul meu le generează din mesajele mele de chat”.

Cei mai buni utilizatori de chat ar genera venituri lunare de 120.000 de euro, ceea ce înseamnă că ar încasa în jur de 20.000 de euro.

Există chiar și modele care „îl ajută” pe „chatist” și trimit fotografii și, dacă este necesar, chiar mesaje vocale cu „numele fanului”, în cazul în care devin suspicioși.

„Am avut un vis foarte nebunesc…”

Reporterul a descoperit că „sex-chatterii“ primesc o „pregătire specială” pentru a-și maximiza câștigurile. Ei sunt învățați diverse tehnici de manipulare și seducție online pentru a menține interesul clienților cât mai mult timp.

Printre strategiile folosite se numără crearea unei conexiuni emoționale false, promisiuni de întâlniri care nu se vor materializa niciodată și încurajarea dependenței de conversațiile erotice.

Scopul este de a determina bărbații să cheltuiască cât mai mult timp și bani pe platformă. Unii bărbați ajung să cheltuiască sume impresionante în doar câteva ore de chat erotic.

Data la care Rusia va ataca Europa. Șeful spionajului militar ucrainean: „Moscova are cel mai extins program de înarmare din anii 80 încoace, de 1,2 trilioane de dolari”
Recomandări
Data la care Rusia va ataca Europa. Șeful spionajului militar ucrainean: „Moscova are cel mai extins program de înarmare din anii 80 încoace, de 1,2 trilioane de dolari”

Tânărul îmi trimite trei videoclipuri în care un tip explică, pe un ton neutru, ca un profesor de afaceri, cum să-i păcălești pe bărbații singuri. Îmi spune să încep inocent și să nu mă grăbesc cu nimic. Cu replici de genul „Am avut un vis foarte nebunesc…”.

Pasul următor: „Trebuia să trimit o poveste erotică și să o însoțesc cu fotografii, pentru care fanul plătea inițial, pentru o sumă foarte mică, de 1 până la doi euro. Pentru următoarele fotografii ale modelului pentru care vorbeam, mai revelatoare, prețul creștea în trepte de câte cinci euro. Fiecare fotografie trimisă trebuie să fie o fotografie bine țintită”.

Când fanul „scapă de sub control”

Reporterul a observat cazuri în care clienții au cheltuit 600 de euro într-o singură sesiune de o oră, fără a primi altceva în schimb decât conversații virtuale.

O condiție prealabilă bună pentru este atunci când fanul nu este de la serviciu și stă întins pe canapea sau în pat. Pe de altă parte, dacă sunt la serviciu, șansele nu sunt atât de mari să-l excităm Dacă fanul răspunde doar cu emoji-uri, acesta este cel mai bun semn. Atunci este scăpat de sub control.

Bărbatul de la celălalt capăt al conversației, desigur, nu știe că nu este o femeie atrăgătoare care scrie aceste cuvinte: „El crede că ea a depus mult efort. Dar, în realitate, este a 100.000-a persoană care a văzut textul meu până acum”.

Marius Dragu, păgubit în dosarul Nordis: „Autoritățile tergiversează dosarul, atât pe latura penală, cât și pe cea civilă. Vom trimite petiții la Președinție și 11 ambasade și vom face greva foamei la DIICOT”
Recomandări
Marius Dragu, păgubit în dosarul Nordis: „Autoritățile tergiversează dosarul, atât pe latura penală, cât și pe cea civilă. Vom trimite petiții la Președinție și 11 ambasade și vom face greva foamei la DIICOT”

„Îngrijirea”, după ce a plătit 600 de euro într-o oră

„Profesorul de chat” i-a explicat insiderului și ce ar trebui să se întâmple când bărbatul ajunge la „punctul culminant”. „Îngrijirea ulterioară” este necesară și „foarte, foarte importantă”.

Ar trebui să scriu că „nu m-am simțit niciodată atât de respectată” și să-i trimit încă una sau două fotografii gratuit, făcându-l să simtă că „banii sunt complet secundari”. „Să-l fac să simtă că este jucătorul de top suprem”, ca să poată fi „jucat fără probleme” și data viitoare.

La sfârșitul procesului de „integrare”, reporterul a fost pus să-și fac o poză la actul de identitate, să semneze un contract și „să procesez primii mei bărbați singuri”.

Ce spune legea

După toată experiența cu profesorul de chat, Till Biermann scris: „Nu mă interesează cei 20.000 de euro pe lună, rămân deocamdată la vechiul meu job de jurnalist și depun o cerere oficială către Fanblast cu privire la practicile lor comerciale dubioase”.

Răspunsul: „Fanblast îi informează acum pe toți creatorii că trebuie să își informeze în mod clar fanii despre cine a scris mesajele pe care le trimit și dacă acestea provin personal de la creator”.

Tribunalul Regional din Hamburg a interzis Fanblast să inducă în eroare consumatorii cu așa-numite chat-uri false abia în iunie.

Este mai degrabă o zonă gri, dar tu, ca utilizator de chat, nu poți fi urmărit penal pentru asta. Dacă cineva poate fi urmărit penal pentru asta, acela sunt eu. Același lucru se întâmplă și pe OnlyFans, top modelele nu au timp să comunice cu toți fanii lor – administrator platformă.

Cine este jurnalistul Till Biermann

De loc din Hamburg, Till Biermann, masterand în istorie și vorbitor de ebraică, lucrează la Bild din 2010. „A realizat reportaje despre insula pentru nudiști din Filipine, un taximetrist traficant de cocaină, 24 de ore la Golden Glove din Hamburg, mormintele pline de cobalt în Congo, nava de salvare a refugiaților Alan Kurdi din Marea Mediterană, orașul asediat Harkov din Ucraina și masacrul în masă al Hamas din 7 octombrie din Israel”, scrie în profilul lui de pe site-ul publicației germane.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ea este soția ministrului Educației, Daniel David. Au o avere considerabilă și mulți s-au întrebat cu ce se ocupă. Acum s-a aflat tot despre Oana David
Viva.ro
Ea este soția ministrului Educației, Daniel David. Au o avere considerabilă și mulți s-au întrebat cu ce se ocupă. Acum s-a aflat tot despre Oana David
Elena Udrea vrea să se angajeze! După ce a petrecut vara alături de iubit și de fetița lor, fosta "blondă de la Cotroceni" are acum planuri mari! „Prioritățile mele sunt total schimbate”. În ce domeniu și-ar dori să muncească
Unica.ro
Elena Udrea vrea să se angajeze! După ce a petrecut vara alături de iubit și de fetița lor, fosta "blondă de la Cotroceni" are acum planuri mari! „Prioritățile mele sunt total schimbate”. În ce domeniu și-ar dori să muncească
„Mă suna plângând că i-am dat papucii” Marius Avram de la Insula Iubirii, dezvăluiri neașteptate despre despărțirea de ispita Oana Monea
Elle.ro
„Mă suna plângând că i-am dat papucii” Marius Avram de la Insula Iubirii, dezvăluiri neașteptate despre despărțirea de ispita Oana Monea
gsp
Singura capitală europeană împărțită în două: o linie de frontieră taie orașul chiar prin mijloc, separând două lumi complet diferite
GSP.RO
Singura capitală europeană împărțită în două: o linie de frontieră taie orașul chiar prin mijloc, separând două lumi complet diferite
Pierdut fără urmă! Nimeni nu știe ce mai face golgeterul României din 1991: „A dispărut, i s-au șters urmele!”
GSP.RO
Pierdut fără urmă! Nimeni nu știe ce mai face golgeterul României din 1991: „A dispărut, i s-au șters urmele!”
Parteneri
Ultima oră! Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru s-au despărțit, iar el are o nouă iubită de nici 30 de ani. Detalii incredibile au ieșit la iveală
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru s-au despărțit, iar el are o nouă iubită de nici 30 de ani. Detalii incredibile au ieșit la iveală
Îngrijorare la Palatul Regal! Prințesa Kate Middleton, mai fragilă ca niciodată. Imaginile recente cu ea au arătat o transformare imposibil de ignorat și au rupt inimile celor care o admiră
Avantaje.ro
Îngrijorare la Palatul Regal! Prințesa Kate Middleton, mai fragilă ca niciodată. Imaginile recente cu ea au arătat o transformare imposibil de ignorat și au rupt inimile celor care o admiră
Cine este Adrian Ciobanu, iubitul Cabiriei Morgenstern, și cum arată bărbatul cu 37 de ani mai în vârstă decât ea. Vezi povestea lor completă
Tvmania.ro
Cine este Adrian Ciobanu, iubitul Cabiriei Morgenstern, și cum arată bărbatul cu 37 de ani mai în vârstă decât ea. Vezi povestea lor completă

Alte știri

Marius Dragu, păgubit în dosarul Nordis: „Autoritățile tergiversează dosarul, atât pe latura penală, cât și pe cea civilă. Vom trimite petiții la Președinție și 11 ambasade și vom face greva foamei la DIICOT” 
Exclusiv
Știri România 10:30
Marius Dragu, păgubit în dosarul Nordis: „Autoritățile tergiversează dosarul, atât pe latura penală, cât și pe cea civilă. Vom trimite petiții la Președinție și 11 ambasade și vom face greva foamei la DIICOT” 
Cum va fi vremea mâine. Prognoza meteo pentru joi, 11 septembrie 2025
Știri România 10:05
Cum va fi vremea mâine. Prognoza meteo pentru joi, 11 septembrie 2025
Parteneri
Tricouri imprimate cu o înjurătură în limba engleză purtate de sindicaliștii din educație: „Don`t f..k with the Union”
Adevarul.ro
Tricouri imprimate cu o înjurătură în limba engleză purtate de sindicaliștii din educație: „Don`t f..k with the Union”
De la ce a plecat conflictul dintre fraţii Becali şi Mircea Lucescu: “Probabil că la 95 de ani o să recunoască!”
Fanatik.ro
De la ce a plecat conflictul dintre fraţii Becali şi Mircea Lucescu: “Probabil că la 95 de ani o să recunoască!”

Monden

Viața Flaviei Mihășan s-a schimbat de când are o nouă relație, la doi ani de la despărțirea de tatăl copiilor ei. „Trecerea de la bumbac la dantelă se face brusc”
Stiri Mondene 11:19
Viața Flaviei Mihășan s-a schimbat de când are o nouă relație, la doi ani de la despărțirea de tatăl copiilor ei. „Trecerea de la bumbac la dantelă se face brusc”
Daciana Sârbu, primul mesaj transmis după ce s-a afișat cu noul iubit: „Nu totul trebuie să aibă sens pentru toată lumea”
Stiri Mondene 11:11
Daciana Sârbu, primul mesaj transmis după ce s-a afișat cu noul iubit: „Nu totul trebuie să aibă sens pentru toată lumea”
Parteneri
Britney Spears, din nou în atenția publicului! Ce se întâmplă cu artista și de ce apropiații sunt „îngroziți” de starea ei
Elle.ro
Britney Spears, din nou în atenția publicului! Ce se întâmplă cu artista și de ce apropiații sunt „îngroziți” de starea ei
Cum arată actuala iubită a lui Florin Stamin, fostul soț al Ralucăi Bădulescu. Uite cât de sexy e noua lui parteneră / FOTO
Unica.ro
Cum arată actuala iubită a lui Florin Stamin, fostul soț al Ralucăi Bădulescu. Uite cât de sexy e noua lui parteneră / FOTO
O femeie a adoptat un băiețel orfan, care dormea pe străzi. Uimitor ce s-a întâmplat după 14 ani, când a apărut mama biologică
Viva.ro
O femeie a adoptat un băiețel orfan, care dormea pe străzi. Uimitor ce s-a întâmplat după 14 ani, când a apărut mama biologică
Parteneri
Corina Dănilă, de nerecunoscut la 53 de ani! Cum arată acum actrița din „Numai iubirea”. A atras toate privirile la un eveniment monden
TVMania.ro
Corina Dănilă, de nerecunoscut la 53 de ani! Cum arată acum actrița din „Numai iubirea”. A atras toate privirile la un eveniment monden
Oraşul din ţară unde elevii merg la şcoală gratis, cu Poliţia, în autobuze speciale. "E mult mai liber drumul"
ObservatorNews.ro
Oraşul din ţară unde elevii merg la şcoală gratis, cu Poliţia, în autobuze speciale. "E mult mai liber drumul"
Petrecere de senzație în familia Băsescu! Traian și Maria Băsescu, fostul ginere și foștii cuscri, Ioana Băsescu și copiii, cu toții la aceeași masă. Imagini rare cu „clanul” reunit
Libertateapentrufemei.ro
Petrecere de senzație în familia Băsescu! Traian și Maria Băsescu, fostul ginere și foștii cuscri, Ioana Băsescu și copiii, cu toții la aceeași masă. Imagini rare cu „clanul” reunit
Parteneri
Campion de culturism, înjunghiat mortal de iubita lui! Atenție, imagini dure!
GSP.ro
Campion de culturism, înjunghiat mortal de iubita lui! Atenție, imagini dure!
„Pentru cei ce nu înțeleg de ce n-am mai luat pe nimeni” » Decizie finală a lui Gigi Becali: cum arată listele de Europa și Superliga
GSP.ro
„Pentru cei ce nu înțeleg de ce n-am mai luat pe nimeni” » Decizie finală a lui Gigi Becali: cum arată listele de Europa și Superliga
Parteneri
Polonia, primul stat NATO care doboară drone rusești după încălcarea spațiului său aerian
Mediafax.ro
Polonia, primul stat NATO care doboară drone rusești după încălcarea spațiului său aerian
Drama prin care trecea profesoara găsită spânzurată împreună cu fiul ei de 7 ani. Femeia și-ar fi ucis copilul înainte. Detalii șocante din anchetă
StirileKanalD.ro
Drama prin care trecea profesoara găsită spânzurată împreună cu fiul ei de 7 ani. Femeia și-ar fi ucis copilul înainte. Detalii șocante din anchetă
Atac armat pe terasa unui restaurant din Texas: un mort și cinci răniți. Atacatorul este căutat de poliție
Wowbiz.ro
Atac armat pe terasa unui restaurant din Texas: un mort și cinci răniți. Atacatorul este căutat de poliție
Promo
Ameliorează durerea de cap instant cu această soluție
Advertorial
Ameliorează durerea de cap instant cu această soluție
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
Doliu în presa românească: Sorin Stanciu, președintele UZPR, a murit
Wowbiz.ro
Doliu în presa românească: Sorin Stanciu, președintele UZPR, a murit
VIDEO Criză politică în Franța, după ce Guvernul a rămas fără susținere în Parlament. Emmanuel Macron va numi un nou prim-ministru "în următoarele zile”
StirileKanalD.ro
VIDEO Criză politică în Franța, după ce Guvernul a rămas fără susținere în Parlament. Emmanuel Macron va numi un nou prim-ministru "în următoarele zile”
Trei persoane au fost rănite în Cluj, după ce un șofer de 21 de ani a intrat pe contrasens. Aceștia au fost la un pas de tragedie
KanalD.ro
Trei persoane au fost rănite în Cluj, după ce un șofer de 21 de ani a intrat pe contrasens. Aceștia au fost la un pas de tragedie

Politic

Cât au costat zborurile TAROM ale foștilor premieri Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu în vizitele externe. Sumele, desecretizate de Guvernul Bolojan
Politică 09 sept.
Cât au costat zborurile TAROM ale foștilor premieri Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu în vizitele externe. Sumele, desecretizate de Guvernul Bolojan
AUR a atacat la CCR 4 proiecte pe care Guvernul Bolojan şi-a angajat răspunderea în Parlament. CCR a anunțat ziua judecății
Politică 09 sept.
AUR a atacat la CCR 4 proiecte pe care Guvernul Bolojan şi-a angajat răspunderea în Parlament. CCR a anunțat ziua judecății
Parteneri
Ucraina prezintă Barracuda, barca fără pilot pentru misiuni extreme (Video)
Spotmedia.ro
Ucraina prezintă Barracuda, barca fără pilot pentru misiuni extreme (Video)
Constantin Budescu l-a convins pe fotbalistul de națională să vină în Liga 2! Transfer spectaculos pentru Tunari. Exclusiv
Fanatik.ro
Constantin Budescu l-a convins pe fotbalistul de națională să vină în Liga 2! Transfer spectaculos pentru Tunari. Exclusiv
Nou tratament pentru acnee: plasturele cu microace. În cât timp vindecă
Spotmedia.ro
Nou tratament pentru acnee: plasturele cu microace. În cât timp vindecă