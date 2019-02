Dr. Dragu, șefa de secție care a operat vreme de 10 ani cu eleva de „Școală de Arte și Meserii”, spune că nu și-a dat seama și că ”n-am angajat-o eu, nu e spitalul meu!”

Pacienții au fost înșelați crezând că Raluca Bîrsan este rezidenta dr. Dragu, căci așa se prezenta ea femeilor pe care le consulta și pe care le însoțea în operație!



Asta deși doctorița falsă nu a dat Capacitatea, a intrat la liceu cu media 1,68 și a abandonat definitiv Școala de Arte și Meserii „Unirea” în clasa a IX-a, după cum Libertatea a dezvăluit astăzi.

Întrebată despre această situație, doctorița Roxana Dragu a acceptat cu dificultate un dialog de câteva minute cu reporterii Libertatea.

A negat că falsa doctoriță a operat alături de ea, deși mai multe paciente au afirmat clar: „Raluca Bîrsan a fost mâna a doua în operația pe care mi-a făcut-o doctorița Dragu”.



-Doamna doctor Dragu, UMF ne-a confirmat că Raluca Dragu nu a absolvit Medicina! Și totuși a lucrat 10 ani în spital, cu dumneavoastră, la Ginecologie. N-ați știut și nu v-ați dat seama că nu e medic?

-Ce pot să vă spun eu? A avut un contract de voluntariat, care s-a încheiat vineri, cred. Mai multe amănunte… Acest contract de voluntariat nu știu când s-a făcut, pe vremea managerului Armeanu, cred.

-Dar dumneavoastră ați fost șefă de secție până de curând. Din ce știți dumneavoastră, este medic Raluca Bîrsan?

-Din câte știu, când i s-a încheiat contractul de voluntariat, i s-au cerut niște acte de către serviciul RUNOS care i-a făcut acest contract semnat de conducerea spitalului de-atunci.

-Managerul de azi spune că ea este responsabilitatea dvs., a șefului de secție.

-Nu, eu n-am cum s-angajez un om într-un spital, nu este spitalul meu.

-Ce activitate avea Raluca Bîrsan în spital?

-De voluntar.

-Cu activitate medicală.

-Absolut deloc.

-Dar intra în sala de operație, lucra, opera.

-Nu. Cum să opereze?

–Avem filmări cu ea lucrând în sala de operație. Sunt mărturii de la pacienți că a fost mâna a doua în operațiile cu dumneavoastră!

-Aveți informații false, nu vă supărați pe mine.

-Există o filmare cu ea când coase o pacientă după cezariană, singură, nesupravegheată.

-Deci nu știu. Știu că are contract de voluntar semnat de conducere, dar nu pot să-mi asum responsabilitatea. Nici n-am văzut aceste acte, nu am văzut dacă sunt OK, dacă ele corespund.

«Eu am înțeles că are licență și atestat»

-Dar dvs. știați că Raluca Bîrsan este medic?

-Cel puțin de la RUNOS eu am înțeles că are diplomă de licență și atestat. Că i s-au cerut niște acte.

-Dvs. ați fost șefa ei multă vreme. Ce făcea ca voluntar?

-Acum eu momentan nu mai sunt șef de secție.

-Repetăm întrebarea: ce făcea ca voluntar?

-Dar v-am explicat.

-Avea statut de medic voluntar și sunt chiar filmări cu ea în care lucrează în sala de operație.

-În sala de operație este instrumentar, se face pansament, sunt mai multe în sala de operație.

-Închidea paciente după cezariană, asta ne-au povestit mai multe paciente.

-Cum să închidă paciente după cezariană?!

-Dvs. știați că Raluca Bîrsan ar fi medic?

-Doar RUNOS ar putea să vă spună și purtătorul de cuvânt al spitalului. Eu nu am acces, nu este datoria mea să cer acte, există un serviciu RUNOS. Nu eu am semnat contractele, nu este spitalul meu, nu eu am angajat-o, mă înțelegeți?

Citește și: