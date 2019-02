La Spitalul Județean Ilfov, timp de 10 ani, femeile au fost consultate, cusute și bandajate după operațiile de cezariană de Raluca Bîrsan, doctor care a făcut școala doar 9 clase și și-a inventat apoi diplomele medicale!

Ministrul Sănătății Sorina Pintea a confirmat ieri investigația jurnalistică a Libertății : „Diploma de licență și actul de rezidențiat sunt false!”

Demnitarul Guvernului Dăncilă a făcut o încercare resemnată de a spune că nu a greșit când a spus că „la spitalele publice nu se pot petrece cazuri precum cel al lui Matteo Politi”.

Ea și-a argumentat ideea că „Raluca Bîrsan nu a fost angajată, ci voluntar la Spitalul Județean Ilfov”.

Dar efectul asupra pacienților este același, indiferent că un medic este voluntar sau angajat, câtă vreme intră în sala de operație!

Și există nenumărate mărturii ale femeilor șocate că au fost lăsate să nască „în operații de cezariană în care am fost cusute de Raluca Bîrsan”.

Libertatea mai face azi o dezvăluire.

Raluca Bîrsan nu doar că nu a făcut Facultatea de Medicină , așa cum pretindea.

Ea nu are nici bacalaureatul.

Mai mult, n-a dat nici examenul de Capacitate de la finalul clasei a VIII-a și, după ce în 2003 s-a mutat cu media 1,68 la Școala de Arte și Meserii a Liceului Unirea, în clasa a IX-a s-a retras din școală!

Investigație de Mirela Neag, Alexandra Nistoroiu, Răzvan Luțac și Cătălin Tolontan

Verificările făcute ieri de surse din Ministerul Educației, la cererea Libertatea, expun date incredibile despre parcursul școlar al Ralucăi-Daniela Bîrsan, femeia de 30 de ani care a lucrat în ultimul deceniu ca rezidentă în Secția de Ginecologie la Spitalul Județean de Urgență Ilfov.

Nu doar că Raluca Bîrsan și-a falsificat actul de rezidențiat și diploma de licență UMF, după cum a confirmat ieri ministrul Sorina Pintea.

Nu doar că n-a dat bacalaureatul.

Ea nu a susținut nici examenul de Capacitate de la finalul clasei a VIII-a, în 2003, când a terminat gimnaziul!

A ajuns la Școala de Arte și Meserii, de unde s-a retras în clasa a IX-a

Media ei pe clasele V-VIII era de 6,72. În acea perioadă, pentru admiterea la liceu ponderea examenului de capacitate era de 75%, față de 25% media gimnaziului.

Astfel, Raluca Bîrsan a obținut o medie generală de doar 1,68 la admiterea în liceu și a fost repartizată la un grup școlar industrial, Unirea, din Capitală: Școala de Arte și Meserii.

A fost repartizată într-o clasă cu profil electromecanic. Profil la care doar 4 elevi dintre cei veniți în acel an, 2003, luaseră examenul de capacitate.

Grupul Școlar Industrial Unirea era cunoscut drept una dintre cele mai slabe unități de învățământ din Capitală, când venea vorba de rata promovării la bacalaureat. De exemplu, în 2008, doar doi elevi de la liceul din centrul Capitalei au luat Bac-ul.

„De acolo s-a retras în clasa a IX-a, când dispare din statistica Ministerului Educației”, a comunicat o sursă oficială pentru Libertatea.

Femeile care au născut cu ea se declară «șocate»

Libertatea a discutat ieri cu mai multe paciente care au fost operate la Spitalul Județean de Urgență Ilfov, din 2016 și până în 2018.

Fără excepție, ele spun că „Raluca Bîrsan a fost mâna a doua în operația pe care mi-a făcut-o doctorița Dragu”.

Unele descriu cum au fost cusute de falsa rezidentă, altele, cum aceasta le-a pansat și s-a ocupat de ele în zilele următoare.

„Toate mămicile din Spitalul Județean Ilfov știau că Raluca e mâna dreaptă a doctoriței Dragu. Am avut ecografii făcute la care a asistat și Raluca. Ea mi-a închis operația de cezariană, adică ea m-a cusut”, povestește o mamă care a născut în mai 2016 în interviul publicat ieri pe Libertatea.ro.

Astăzi publicăm mărturia alte paciente.

Pacient, medic stomatolog, care a născut în mai 2018: «Raluca Bîrsan m-a bandajat după operație și tot ea mi-a schimbat bandajul!»

-Ați contactat Libertatea după dezvăluirile făcute în legătură cu medicul cu diplomă falsă de la Secția de Ginecologie a Spitalului Clinic Județean Ilfov.

-Da. Când am citit articolele despre impostorul Matteo Politi m-am minunat și m-am indignat, dar acum sunt de-a dreptul șocată, deoarece chiar mă număr printre pacienții medicului fals de la Spitalul Județean Ilfov. Femeia aceasta a fost mâna a doua la operația mea, a ținut pensa și la sfârșit ea a fost cea care a aplicat bandajul și tot ea a venit a doua zi să-l schimbe.

«În timpul operației, doctorița îi punea întrebări ca și când ar fi studentă, rezidentă… nu mai știu ce a întrebat-o exact, dar știu că a răspuns greșit»

-Puteți, vă rugăm, să le povestiți oamenilor ce s-a întâmplat?

-Eu am născut prin cezariană anul trecut, în luna mai, la Spitalul Județean Ilfov, iar în sala de operații s-au aflat doctorițele Roxana Dragu și Raluca-Daniela Bîrsan, sau cum îi spune toată lumea din spital, rezidenta Raluca.

-Și a participat la operație rezidenta Raluca?

-În sală s-a abținut, dar ea m-a pansat după și s-a ocupat de mine mai tot timpul, deoarece doctorița Dragu stă foarte puțin timp în spital.

-Cum ați ajuns la Spitalul Județean Ilfov?

-Aici a născut cumnata mea în 2013 și de atunci le cunosc pe Dragu și Bîrsan.

«Raluca și doctorul Dragu erau nedespărțite. Raluca se plângea de cât de greu e rezidențiatul»

-Ați cunoscut-o pe Raluca-Daniela Bârsan în 2013?

–Da. De atunci i se spune rezidenta Raluca. Am înțeles că tocmai începuse rezidențiatul. În 2014 am decis să merg la consultații la doctorița Dragu și de fiecare dată vorbeam și cu rezidenta Raluca, pentru că erau nedespărțite. Raluca îi ducea agenda și tot ea se ocupa de programările la cabinetul privat de la Clinica Sante. Raluca a fost de față la toate ecografiiile făcute în timpul sarcinii. Îmi aduc aminte cum se plângea de munca grea de rezident și că abia așteaptă să termine.

-Și anul trecut ați născut cu rezidenta Raluca.

-Da. M-am internat de 21 mai 2018 cu contracții, Dragu mi-a spus că nu sunt dilatată și mi-a oprit medicamentos travaliul, ceea ce nu mi s-a părut în regulă. Marți nu mai simțeam copilul mișcându-se și mi-am oprit singură perfuzia. Miercuri dimineața, Dragu mi-a spus că nasc azi, dar după două ore m-a băgat în operație, deși eu am dorit să nasc normal. La 12.00 eram pe masa de operații. Nu am înțeles nici până în ziua de azi de ce mi-a făcut cezariană! Pentru că se grăbea să meargă la cabinetul privat, fiind zi de consultații?

«Spitalul Județean Ilfov poate fi numit în multe feluri, dar nu spital»

-Ce rol juca Raluca?

-Și înainte, și după operație s-a ocupat rezidenta Raluca, care m-a învățat ce să fac să ies cu copilul din spital vineri și care a bătut apropouri de regulile spitalului, adică de bani. Însă, din momentul în care i-am spus că și eu sunt medic, și-a schimbat comportamentul. Tot ea i-a spus și lui Dragu că sunt medic chiar în sala de operații și, probabil, de aceea, judecând acum, s-a abținut în a face manevre medicale în timpul intervenției chirurgicale. Raluca s-a ocupat de mine postoperator, ea m-a pansat și tratat.

-Sunteți bine după naștere?

-Nu sunt deloc bine. Am dureri continue în burtă și chiar zilele acestea sunt programată pentru efectuarea unui RMN. Și pot să spun că Spitalul Județean Ilfov poate fi numit în multe feluri, dar nu spital. Funcționează într-o clădire sinistră.

Ce spune dr. Roxana Dragu, șeful de secție care o avea ca mână dreaptă pe Raluca, medicul cu diplomă falsă

Aproape întreaga activitate de la Ginecologie a Ralucăi Bîrsan în Spitalul public Ilfov, ca medic voluntar, s-a desfășurat sub supravegherea directă a doctoriței Roxana Dragu.

Dr. Roxana Dragu a condus secția de Obstetrică-Ginecologie până în octombrie 2018.

Pacienții și personalul medical spun că „Raluca era protejata dr. Dragu”, că intra cu ea în operații și că făceau gărzi împreună.

Pacienții au fost înșelați crezând că Raluca este rezidenta dr. Dragu, căci așa se prezenta ea femeilor pe care le consulta și pe care le însoțea în operație!

Dar Spitalul Județean Ilfov nu este clinică universitară și nu are rezidenți decât prin detașare, cazuri foarte rare, neaplicabil Ralucăi Bîrsan.

Dr. Dragu a acceptat cu dificultate un dialog de câteva minute cu reporterii Libertatea și refuză să răspundă la o întrebare simplă: o credea sau nu absolventă de Medicină pe mâna ei dreaptă?

Ea spune că serviciul RUNOS, denumire pentru Serviciul de Resurse Umane din spital, i-ar fi spus că „Raluca Bîrsan are licență și atestat”.

«Nu pot să angajez un om într-un spital, nu e spitalul meu»

-Doamna doctor Dragu, UMF ne-a confirmat că Raluca Dragu nu a absolvit Medicina! Și totuși a lucrat 10 ani în spital, cu dumneavoastră, la Ginecologie. N-ați știut și nu v-ați dat seama că nu e medic?

-Ce pot să vă spun eu? A avut un contract de voluntariat, care s-a încheiat vineri, cred. Mai multe amănunte… Acest contract de voluntariat nu știu când s-a făcut, pe vremea managerului Armeanu, cred.

-Dar dumneavoastră ați fost șefă de secție până de curând. Din ce știți dumneavoastră, este medic Raluca Bîrsan?

-Din câte știu, când i s-a încheiat contractul de voluntariat, i s-au cerut niște acte de către serviciul RUNOS care i-a făcut acest contract semnat de conducerea spitalului de-atunci.

-Managerul de azi spune că ea este responsabilitatea dvs., a șefului de secție.

-Nu, eu n-am cum s-angajez un om într-un spital, nu este spitalul meu.

-Ce activitate avea Raluca Bîrsan în spital?

-De voluntar.

-Cu activitate medicală.

-Absolut deloc.

Despre pacienții și imaginile care îl arată operând pe falsul medic: «Informații false»!

-Dar intra în sala de operație, lucra, opera.

-Nu. Cum să opereze?

–Avem filmări cu ea lucrând în sala de operație. Sunt mărturii de la pacienți că a fost mâna a doua în operațiile cu dumneavoastră!

-Aveți informații false, nu vă supărați pe mine.

-Există o filmare cu ea când coase o pacientă după cezariană, singură, nesupravegheată.

-Deci nu știu. Știu că are contract de voluntar semnat de conducere, dar nu pot să-mi asum responsabilitatea. Nici n-am văzut aceste acte, nu am văzut dacă sunt OK, dacă ele corespund.

«Eu am înțeles că are licență și atestat»

-Dar dvs. știați că Raluca Bîrsan este medic?

-Cel puțin de la RUNOS eu am înțeles că are diplomă de licență și atestat. Că i s-au cerut niște acte.

-Dvs. ați fost șefa ei multă vreme. Ce făcea ca voluntar?

-Acum eu momentan nu mai sunt șef de secție.

-Repetăm întrebarea: ce făcea ca voluntar?

-Dar v-am explicat.

-Avea statut de medic voluntar și sunt chiar filmări cu ea în care lucrează în sala de operație.

-În sala de operație este instrumentar, se face pansament, sunt mai multe în sala de operație.

-Închidea paciente după cezariană, asta ne-au povestit mai multe paciente.

-Cum să închidă paciente după cezariană?!

-Dvs. știați că Raluca Bîrsan ar fi medic?

-Doar RUNOS ar putea să vă spună și purtătorul de cuvânt al spitalului. Eu nu am acces, nu este datoria mea să cer acte, există un serviciu RUNOS. Nu eu am semnat contractele, nu este spitalul meu, nu eu am angajat-o, mă înțelegeți?

