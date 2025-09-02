Inspectoratul pentru Situații de Urgență Tulcea a transmis mesajul RO-Alert în jurul orei 0.00. Alarma aeriană a durat aproximativ 90 de minute.

Ministerul Apărării Naționale a anunțat că sistemele de supraveghere radar au detectat un atac aerian al Rusiei asupra infrastructurii portuare din Ucraina, la nord de Brațul Chilia al Dunării, în jurul orei 23.00.

„Două aeronave de luptă F-16 românești au decolat de la Baza 86 Aeriană Borcea pentru misiuni de cercetare. La ora 23.46 a fost transmis mesajul Ro-Alert pentru zona de nord a județului Tulcea, iar în jurul orei 0.20 au fost ridicate și două aeronave Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Germane, dislocate la Baza 57 Aeriană de la Mihail Kogălniceanu”, au precizat reprezentanții MApN.

Nu au fost detectate pătrunderi ale unor drone în spațiul aerian național. La ora 0.50, a fost transmis semnalul de încetare a alertei aeriene, iar aeronavele s-au întors în siguranță la bazele lor.

Autoritățile au subliniat că teritoriul României nu este vizat de atacurile Rusiei. Cetățenii sunt îndemnați să respecte măsurile de siguranță transmise, să citească cu atenție mesajele primite și să nu intre în panică. În cazul oricărei situații de urgență sau dacă au nevoie de ajutor, oamenii sunt sfătuiți să sune la numărul 112.

Recomandări Ilie Bolojan a explicat pachetul 2 asumat în Parlament, după ce a amenințat cu demisia: „Propunerea Ministerului Dezvoltării era un fake”

ISU Tulcea a menționat că nu au fost înregistrate apeluri la 112 pentru a semnala situații deosebite sau pentru a solicita sprijinul forțelor de intervenție în urma alertei aeriene.

Punctul de trecere a Dunării cu bacul dintre oraşele Isaccea, judeţul Tulcea, şi Orlovka, regiunea Odessa, Ucraina, a devenit operaţional din 1 noiembrie 2024.

Pe 20 august, a fost aceeași situație: două aeronave Typhoon ale Forțelor Aeriene Germane au monitorizat situația aeriană la granița cu Ucraina, după alte atacuri rusești cu drone.



Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE