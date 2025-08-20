Două aeronave Typhoon au fost ridicate pentru monitorizare

Ministerul Apărării Naționale (MApN) a raportat că sistemul de supraveghere aeriană a detectat grupuri de drone lansate de Rusia care au atacat porturile ucrainene de la Dunăre.

„În noaptea de 19 spre 20 august, două aeronave Typhoon aparţinând Forţelor Aeriene Germane, dislocate la Baza 57 Aeriană «Mihail Kogălniceanu» pentru executarea misiunilor de poliţie aeriană întărită, au fost ridicate în aer pentru a monitoriza situaţia aeriană în zona de frontieră cu Ucraina, în nordul judeţului Tulcea”, a transmis MApN în cadrul unui comunicat de presă.

În timpul misiunii, care s-a încheiat la ora 1.10 cu aterizarea în siguranță a aeronavelor, nu au fost detectate intruziuni în spațiul aerian românesc.

MApN a precizat: „Pe timpul misiunii nu au fost înregistrate pătrunderi ale unor vehicule aeriene în spaţiul aerian naţional”.

Autoritățile au emis o avertizare RO-Alert

În aceeași seară, autoritățile au emis un mesaj RO-Alert pentru locuitorii din nordul județului Tulcea. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a avertizat despre posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian, îndemnând cetățenii să ia măsuri de protecție.

Mesajul RO-Alert emis în noaptea de 19 spre 20 august. Foto: ISU Delta Tulcea

„În urmă cu puţin timp, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă a transmis un mesaj RO-Alert pentru zona de nord a judeţului Tulcea prin care informează cetăţenii despre faptul că există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian şi să adopte măsuri de protecţie”, a transmis ISU Delta Tulcea.

„În urma alertei aeriene au fost înregistrate șase apeluri la numărul unic de urgență 112, fiind solicitate informații suplimentare. Oamenii nu știau de ce se aud bubuituri”, a precizat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Delta, Cristina Profir.

De altfel, pe rețelele sociale, mai multe persoane au reacționat la postarea privind alerta extremă anunțată de autorități și au semnalat că zgomotele „se aud și se simt destul de tare”.

Unii au postat fotografii cu cerul înroșit în plin întuneric, iar alții au făcut publice clipuri video cu zgomotele avioanelor.

