Evgheni Agureev, adjunctul ministrului rus al politicii locative din Crimeea, a confirmat că „există obiective în care au rămas materiale de construcție ce pot fi refolosite. Am avut o întâlnire cu Ministerul Apărării, deoarece materialele de construcție sunt necesare pe front”.

Agureev a declarat că, în prezent, în peninsulă sunt înregistrate oficial 4.181 de construcții neterminate. Oficialul a mai adăugat că, în iunie, a fost aprobat un proiect de lege care va intra în vigoare în 2026.

Acesta prevede creșterea cotei de impozitare pentru construcțiile neterminate, atât pentru persoane fizice, cât și juridice.

„Astfel de măsuri vor motiva constructorii să finalizeze lucrările în termene cât mai scurte, fără întârzieri”, a explicat Agureev.

Începând cu 1 septembrie 2025, în Rusia și Crimeea anexată au intrat în vigoare noi criterii pentru confiscarea terenurilor considerate abandonate. Aceste măsuri vin în contextul conflictului din regiune și al necesității de resurse pentru efortul de război.



