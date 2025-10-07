De ce nu vrea niciun medic să fie șef la DSP

„Cine vrea să fie şef la DSP? Credeţi că sunt mulţi amatori? Nu. Pentru că salariul unui director de direcţie de sănătate publică e maxim 7.000 de lei. Şi atunci niciun medic, care are salariul dublu, nu se duce să fie director. Avem avocaţi, adică jurişti, avem economişti, avem ingineri. Ăştia sunt directorii direcţiilor de sănătate publică”, a declarat Rafila, luni seară, la Medika TV.

Fostul ministru a precizat că în urmă cu peste 20 de ani, funcţia de director de DSP era rezervată medicilor.

„Când am intrat în sistemul de sănătate publică în 2001, era obligatoriu să fie medic, directorul. Nu e vorba de concurs, e vorba de statut. Pentru că directorul Direcţiei de Sănătate Publică este funcţionar public şi el are în subordine medici mulţi, de laborator, epidemiologi, care câştigă de două ori mai mult decât el. Şi atunci procesul de selecţie al celui care e director de sănătate publică este, de fapt, de contraselecţie. Şi de multe ori nu găseşti pe cine să pui, chiar cu delegaţie, chiar în concurs”, a explicat Alexandru Rafila.

Alexandru Rafila: „Cei care fac controlul sunt funcționari publici”

El a precizat că actualul ministru al sănătăţii, Alexandru Rogobete, a lansat ideea reorganizării DSP-urilor.

Irina Nastasă-Matei, politolog: „Drumul european al Republicii Moldova ține de aderarea sa la Uniunea Europeană, fără a fi necesară o unificare cu România”
Recomandări
Irina Nastasă-Matei, politolog: „Drumul european al Republicii Moldova ține de aderarea sa la Uniunea Europeană, fără a fi necesară o unificare cu România”

„Am văzut că domnul ministru a lansat o idee, eu n-am apucat să discut cu el, de reorganizare a DSP. Noi avem două structuri. Avem o structură de specialitate, care e Institutul Naţional de Sănătate Publică, care are centre regionale şi pentru că nu era acoperită toată ţara, în timpul mandatului meu, am mai făcut, şi a fost ideea mea asta, să mai facem încă două centre regionale. Adică noi aveam Bucureşti, Cluj, Iaşi, Timişoara, plus Târgu Mureş, Sibiu, şi am mai făcut un centru de sănătate publică la Craiova şi unul la Galaţi. Ele sunt cu specialişti, cu epidemiologi, cu igienişti, cu microbiologi şi aşa mai departe. Ei nu sunt funcţionari publici. La Direcţiile de Sănătate Publică, cei care fac controlul, inspecţia, directorii toţi sunt funcţionari publici”, a declarat fostul ministru al sănătăţii.

Rafila a mai spus că ar fi utilă o structură tehnică în care anumite servicii din cadrul DSP-urilor să fie conectate la centre regionale de sănătate publică, unde să lucreze exclusiv profesionişti.

Robobete vrea reorganizarea Direcțiilor de Sănătate Publică

Direcțiile de Sănătate Publică urmează să fie reorganizate, posibil chiar comasate, până la sfârșitul acestui an, a anunțat ministrul sănătății, Alexandru Rogobete. Decizia vine în contextul în care, potrivit acestuia, actualul sistem de verificare, control și monitorizare a unităților sanitare „nu funcționează corespunzător”.

Este necesară o regândire, o restructurare şi o reorganizare a direcţiilor de sănătate publică din România. Este evident că nu funcţionează corespunzător acest mod de verificare, de control şi de monitorizare în unităţile sanitare. Cel mai probabil până la finalul acestui an vom face o reorganizare, poate chiar o comasare a direcţiilor de sănătate publică, a centrelor regionale din cadrul Institutului Naţional de Sănătate Publică şi o regândire a activităţii de epidemiologie”, a declarat ministrul, zilele trecute, după o discuție avută cu premierul Ilie Bolojan.

În prezent, doar 14 dintre cele 42 de direcții de sănătate publică au directori numiți prin concurs, restul de 28 fiind conduse de persoane cu mandate temporare. Alexandru Rogobete a precizat că, în condițiile intenției de reorganizare, nu poate fi anunțat un calendar pentru noi concursuri, acestea urmând să fie reevaluate în funcție de noua formulă de funcționare.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Guvernul Bolojan a publicat contractul de închiriere a celor 17 Dacia Duster Pick-up la 3 zile după ce Libertatea a prezentat documentul. Anexa 2, la cerere

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Cum arată Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak în 2005. A trecut atunci prin momente cumplite, dar acum totul pare pentru ea doar un vis urât. Cu ce se ocupă în prezent
Viva.ro
Cum arată Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak în 2005. A trecut atunci prin momente cumplite, dar acum totul pare pentru ea doar un vis urât. Cu ce se ocupă în prezent
A plecat din România cu 11 milioane de dolari în cont, de la fostul soț, și și-a refăcut complet viața la Paris! Wow, cât de mult s-a schimbat!! Uită-te bine la poză. E super celebră! O mai recunoști?
Unica.ro
A plecat din România cu 11 milioane de dolari în cont, de la fostul soț, și și-a refăcut complet viața la Paris! Wow, cât de mult s-a schimbat!! Uită-te bine la poză. E super celebră! O mai recunoști?
Este în culmea fericirii! Vedeta noastră a devenit mamă pentru prima dată și a adus pe lume un băiețel
Elle.ro
Este în culmea fericirii! Vedeta noastră a devenit mamă pentru prima dată și a adus pe lume un băiețel
gsp
Atac fără precedent din Turcia la adresa lui Gică Hagi: „Te urăsc! Mă înjuri de mamă și îmi spui că ești mafiot?! Îți amintești cum te-am pălmuit pe culoar, după derby?”
GSP.RO
Atac fără precedent din Turcia la adresa lui Gică Hagi: „Te urăsc! Mă înjuri de mamă și îmi spui că ești mafiot?! Îți amintești cum te-am pălmuit pe culoar, după derby?”
„Eu și familia mea ne rugăm pentru el” » Foștii colegi de la Craiova, șocați de accidentarea lui Samuel Asamoah: „Nu-mi vine să cred”
GSP.RO
„Eu și familia mea ne rugăm pentru el” » Foștii colegi de la Craiova, șocați de accidentarea lui Samuel Asamoah: „Nu-mi vine să cred”
Parteneri
Știrea tristă a zilei! Soț și soție, unii dintre cei mai bogați români, loviți ambii de cancer! Detalii tulburătoare de la fiul lor, pe care-l iubește o țară întreagă
Libertateapentrufemei.ro
Știrea tristă a zilei! Soț și soție, unii dintre cei mai bogați români, loviți ambii de cancer! Detalii tulburătoare de la fiul lor, pe care-l iubește o țară întreagă
Adio, maestre! A murit eroul copilăriei noastre, pentru care românii fugeau în case, ca să nu rateze vreun episod. A plecat subit, la 76 de ani, cu o mare parte din amintirile noastre
Avantaje.ro
Adio, maestre! A murit eroul copilăriei noastre, pentru care românii fugeau în case, ca să nu rateze vreun episod. A plecat subit, la 76 de ani, cu o mare parte din amintirile noastre
Imagini de colecție cu Laura Cosoi și soțul ei, la 10 ani de la nuntă. „Cele patru minuni sunt cununa noastră” – mesajul care a emoționat fanii
Tvmania.ro
Imagini de colecție cu Laura Cosoi și soțul ei, la 10 ani de la nuntă. „Cele patru minuni sunt cununa noastră” – mesajul care a emoționat fanii

Alte știri

Cum va fi vremea în perioada 6 octombrie - 2 noiembrie 2025. Meteorologii anunță când scăpăm de ploi, unde se încălzește
Știri România 08:18
Cum va fi vremea în perioada 6 octombrie – 2 noiembrie 2025. Meteorologii anunță când scăpăm de ploi, unde se încălzește
Prima cauză de mortalitate în lume, până în 2050, nu vor mai fi bolile de inimă și nici cancerul, ci infecțiile nosocomiale, spune Alexandru Rafila
Știri România 07:59
Prima cauză de mortalitate în lume, până în 2050, nu vor mai fi bolile de inimă și nici cancerul, ci infecțiile nosocomiale, spune Alexandru Rafila
Parteneri
eMag, acuzat de clienți că vinde produse contrafăcute și blochează recenziile negative
Adevarul.ro
eMag, acuzat de clienți că vinde produse contrafăcute și blochează recenziile negative
Fotbalistul echipei de Champions League, atacat pe aeroport! Cum s-a petrecut totul: „A încercat să îl lovească”
Fanatik.ro
Fotbalistul echipei de Champions League, atacat pe aeroport! Cum s-a petrecut totul: „A încercat să îl lovească”
Shein și Temu pregătesc bomba pe piața românească! Livrările pot exploda peste noapte
Financiarul.ro
Shein și Temu pregătesc bomba pe piața românească! Livrările pot exploda peste noapte
Superliga.ro (P)
Al Hamlawi cucerește Craiova: “Am stat în scaun cu rotile un an!”
Al Hamlawi cucerește Craiova: “Am stat în scaun cu rotile un an!”
Yanis Pîrvu: „Sper să ajung să mă clasez în top 20 la Balonul de Aur”
Yanis Pîrvu: „Sper să ajung să mă clasez în top 20 la Balonul de Aur”
Parteneri
De ce Raluca Bădulescu a mers la Asia Express cu fostul ei soț, Florin Stamin, și nu cu fiul ei, Alex: „Mie mi-ar fi plăcut, dar ştiu că…”
Elle.ro
De ce Raluca Bădulescu a mers la Asia Express cu fostul ei soț, Florin Stamin, și nu cu fiul ei, Alex: „Mie mi-ar fi plăcut, dar ştiu că…”
Wow, ce repede trec anii! Fiul cel mare al Nicoletei Luciu, Zsolt jr., a depășit-o în înălțime pe mama lui! Imagini recente cu copiii vedetei / Foto
Unica.ro
Wow, ce repede trec anii! Fiul cel mare al Nicoletei Luciu, Zsolt jr., a depășit-o în înălțime pe mama lui! Imagini recente cu copiii vedetei / Foto
Uluitor! Magda Catone dezvăluie de ce a divorțat de regretatul Șerban Ionescu, după o căsnicie de 30 de ani: ”Am vrut să îi pun oglinda în față și...”
Viva.ro
Uluitor! Magda Catone dezvăluie de ce a divorțat de regretatul Șerban Ionescu, după o căsnicie de 30 de ani: ”Am vrut să îi pun oglinda în față și...”

Monden

Rețeta specială de omletă a Andrei Măruță. Ce adaugă în mâncare pentru un gust mai bun
Stiri Mondene 09:15
Rețeta specială de omletă a Andrei Măruță. Ce adaugă în mâncare pentru un gust mai bun
Anunțul făcut de Simona Gherghe despre reality show-ul „Mireasa”. „Vă rog să fiți foarte atenți. Este ceva ce nu s-a mai întâmplat”
Stiri Mondene 06 oct.
Anunțul făcut de Simona Gherghe despre reality show-ul „Mireasa”. „Vă rog să fiți foarte atenți. Este ceva ce nu s-a mai întâmplat”
Parteneri
Ada Dumitru s-a logodit Tanzania: „Cea mai tare cerere în căsătorie!”. Cum arată inelul primit de la Marco Marques
TVMania.ro
Ada Dumitru s-a logodit Tanzania: „Cea mai tare cerere în căsătorie!”. Cum arată inelul primit de la Marco Marques
Vieţile infractorilor români în Marea Britanie. Fură, nu fac închisoare şi primesc bani ca să plece
ObservatorNews.ro
Vieţile infractorilor români în Marea Britanie. Fură, nu fac închisoare şi primesc bani ca să plece
Viața secretă a lui Ștefan Hrușcă, în Canada! Îl cheamă STEVEN, are două case superbe, o soție topmodel și doi copii adulți în toată firea. Cum arată doamna Hrușcă
Libertateapentrufemei.ro
Viața secretă a lui Ștefan Hrușcă, în Canada! Îl cheamă STEVEN, are două case superbe, o soție topmodel și doi copii adulți în toată firea. Cum arată doamna Hrușcă
Parteneri
Premieră la Dacia: lansează un model electric inovator » Va fi mai mic și mai ieftin decât Dacia Spring! Primele imagini
GSP.ro
Premieră la Dacia: lansează un model electric inovator » Va fi mai mic și mai ieftin decât Dacia Spring! Primele imagini
Atac fără precedent din Turcia la adresa lui Gică Hagi: „Te urăsc! Mă înjuri de mamă și îmi spui că ești mafiot?! Îți amintești cum te-am pălmuit pe culoar, după derby?”
GSP.ro
Atac fără precedent din Turcia la adresa lui Gică Hagi: „Te urăsc! Mă înjuri de mamă și îmi spui că ești mafiot?! Îți amintești cum te-am pălmuit pe culoar, după derby?”
Parteneri
Europa, pe primul loc în clasamentul mondial al fumatului. Cât de des consumă europenii tutun
Mediafax.ro
Europa, pe primul loc în clasamentul mondial al fumatului. Cât de des consumă europenii tutun
„Un gest criminal!” Mama Andreei Cuciuc face acuzații grave. E convinsă că moartea fetei nu a fost întâmplătoare: „O clipă de neatenție și viața ei s-a sfârșit”
StirileKanalD.ro
„Un gest criminal!” Mama Andreei Cuciuc face acuzații grave. E convinsă că moartea fetei nu a fost întâmplătoare: „O clipă de neatenție și viața ei s-a sfârșit”
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Wowbiz.ro
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Promo
Afirmații înșelătoare despre alimente
Advertorial
Afirmații înșelătoare despre alimente
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Wowbiz.ro
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Alertă în Europa! Polonia ridică avioane de luptă! Aeroportul din Vilnius s-a închis
Redactia.ro
Alertă în Europa! Polonia ridică avioane de luptă! Aeroportul din Vilnius s-a închis
S-a aflat cine este agresorul Veronicăi, românca găsită moartă în Italia! Incredibil cine a putut să-i ia viața femeii
KanalD.ro
S-a aflat cine este agresorul Veronicăi, românca găsită moartă în Italia! Incredibil cine a putut să-i ia viața femeii

Politic

Guvernul Bolojan a publicat contractul de închiriere a celor 17 Dacia Duster Pick-up la 3 zile după ce Libertatea a prezentat documentul. Anexa 2, la cerere
Politică 06 oct.
Guvernul Bolojan a publicat contractul de închiriere a celor 17 Dacia Duster Pick-up la 3 zile după ce Libertatea a prezentat documentul. Anexa 2, la cerere
Lia Olguţa Vasilescu spune că OUG 52/2025 interzice inclusiv deszăpezirea
Politică 06 oct.
Lia Olguţa Vasilescu spune că OUG 52/2025 interzice inclusiv deszăpezirea
Parteneri
Un englez care iubește România i-a descoperit și partea întunecată
Spotmedia.ro
Un englez care iubește România i-a descoperit și partea întunecată
Părinții șefei de cabinet a lui Ilie Bolojan, dați in judecată din cauza unor datorii. Ce motiv au invocat ca să nu plătească
Fanatik.ro
Părinții șefei de cabinet a lui Ilie Bolojan, dați in judecată din cauza unor datorii. Ce motiv au invocat ca să nu plătească
Robotul-păianjen care poate construi o casă pe zi. ”Va lucra cu viteza a peste 100 de zidari”
Spotmedia.ro
Robotul-păianjen care poate construi o casă pe zi. ”Va lucra cu viteza a peste 100 de zidari”