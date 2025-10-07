De ce nu vrea niciun medic să fie șef la DSP

„Cine vrea să fie şef la DSP? Credeţi că sunt mulţi amatori? Nu. Pentru că salariul unui director de direcţie de sănătate publică e maxim 7.000 de lei. Şi atunci niciun medic, care are salariul dublu, nu se duce să fie director. Avem avocaţi, adică jurişti, avem economişti, avem ingineri. Ăştia sunt directorii direcţiilor de sănătate publică”, a declarat Rafila, luni seară, la Medika TV.

Fostul ministru a precizat că în urmă cu peste 20 de ani, funcţia de director de DSP era rezervată medicilor.

„Când am intrat în sistemul de sănătate publică în 2001, era obligatoriu să fie medic, directorul. Nu e vorba de concurs, e vorba de statut. Pentru că directorul Direcţiei de Sănătate Publică este funcţionar public şi el are în subordine medici mulţi, de laborator, epidemiologi, care câştigă de două ori mai mult decât el. Şi atunci procesul de selecţie al celui care e director de sănătate publică este, de fapt, de contraselecţie. Şi de multe ori nu găseşti pe cine să pui, chiar cu delegaţie, chiar în concurs”, a explicat Alexandru Rafila.

Alexandru Rafila: „Cei care fac controlul sunt funcționari publici”

El a precizat că actualul ministru al sănătăţii, Alexandru Rogobete, a lansat ideea reorganizării DSP-urilor.

„Am văzut că domnul ministru a lansat o idee, eu n-am apucat să discut cu el, de reorganizare a DSP. Noi avem două structuri. Avem o structură de specialitate, care e Institutul Naţional de Sănătate Publică, care are centre regionale şi pentru că nu era acoperită toată ţara, în timpul mandatului meu, am mai făcut, şi a fost ideea mea asta, să mai facem încă două centre regionale. Adică noi aveam Bucureşti, Cluj, Iaşi, Timişoara, plus Târgu Mureş, Sibiu, şi am mai făcut un centru de sănătate publică la Craiova şi unul la Galaţi. Ele sunt cu specialişti, cu epidemiologi, cu igienişti, cu microbiologi şi aşa mai departe. Ei nu sunt funcţionari publici. La Direcţiile de Sănătate Publică, cei care fac controlul, inspecţia, directorii toţi sunt funcţionari publici”, a declarat fostul ministru al sănătăţii.

Rafila a mai spus că ar fi utilă o structură tehnică în care anumite servicii din cadrul DSP-urilor să fie conectate la centre regionale de sănătate publică, unde să lucreze exclusiv profesionişti.

Robobete vrea reorganizarea Direcțiilor de Sănătate Publică

Direcțiile de Sănătate Publică urmează să fie reorganizate, posibil chiar comasate, până la sfârșitul acestui an, a anunțat ministrul sănătății, Alexandru Rogobete. Decizia vine în contextul în care, potrivit acestuia, actualul sistem de verificare, control și monitorizare a unităților sanitare „nu funcționează corespunzător”.

Este necesară o regândire, o restructurare şi o reorganizare a direcţiilor de sănătate publică din România. Este evident că nu funcţionează corespunzător acest mod de verificare, de control şi de monitorizare în unităţile sanitare. Cel mai probabil până la finalul acestui an vom face o reorganizare, poate chiar o comasare a direcţiilor de sănătate publică, a centrelor regionale din cadrul Institutului Naţional de Sănătate Publică şi o regândire a activităţii de epidemiologie”, a declarat ministrul, zilele trecute, după o discuție avută cu premierul Ilie Bolojan.

În prezent, doar 14 dintre cele 42 de direcții de sănătate publică au directori numiți prin concurs, restul de 28 fiind conduse de persoane cu mandate temporare. Alexandru Rogobete a precizat că, în condițiile intenției de reorganizare, nu poate fi anunțat un calendar pentru noi concursuri, acestea urmând să fie reevaluate în funcție de noua formulă de funcționare.

