„Pachetul legislativ pe care l-am propus pentru sănătate vine să reașeze multe componente importante din sistemul de sănătate. Principalele modificări aduse se referă la reorientarea pacienților din zona de spitalizare continuă în cea de medicină primară și medicină ambulatorie de specialitate”, a spus Rogobete, după ședința de Guvern.

El a adăugat că de acum încolo șefii din spitale vor fi evaluați pe baza unor criterii clare: „De asemenea, se referă la regândirea indicatorilor de performanță și de reevaluare anuală pentru managerii unităților sanitare și modul de ocupare a funcțiilor de conducere pentru secțiile clinice din spitalele publice din România. Mai exact, în secțiile clinice, șefii de secție nu vor mai fi numiți direct de universități, ci vor ocupa funcția de conducere printr-un concurs bazat pe indicatori de performanță, condiția minimală pentru ocuparea poziției de șef de secție fiind aceea de a fi cadru universitar, dar nu cel mai mare în grad”.

O altă modificare importantă se referă la medicina primară. „Și anume modul în care se vor deconta serviciile în cabinetele de medicină de familie. Ne dorim o regândire a procentelor în care se asigură modul de finanțare. Până în anul 2027, 20% din bugetul alocat se va duce pentru plata per capita, iar 80% din buget va fi decontat în funcţie de numărul de servicii pe care medicii de familie le raportează în sistemul CNAS”, a explicat ministrul.

Recomandări Incendiu masiv la groapa Glina, lângă București: traficul pe centura Capitalei este blocat, a fost emis mesaj RO-Alert

Rogobete consideră că, prin implementarea noilor măsuri, va fi făcută o economie de 3,2 miliarde de lei în anul 2026, banii urmând să fie redirecţionaţi către programele de sănătate.

„Aceste economii despre care vorbim le vom regăsi în creşterea punctului pentru ambulatoriile de specialitate”, a completat el, adăugând că majorările în ceea ce priveşte punctul acordat serviciilor medicale în ambulatoriu vor avea loc de anul viitor şi de peste doi ani, când punctul de plată în ambulatoriu va ajunge la 8 lei.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE