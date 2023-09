Potrivit informațiilor primite de site-ul televiziunii NTV, camionul încărcat cu nisip a trecut barierele mediene ale autostrăzii, ca urmare a pierderii controlului direcției de către șofer, în Kocabaș Mahallesi și s-a izbit de autocar pe banda opusă.

La fața locului s-au deplasat echipaje de poliție, jandarmerie, pompieri și echipe medicale.

Autocarul s-a răsturnat pe o parte după impact și în accident, cinci persoane aflate în autocar au murit la fața locului și o persoană a murit în spital. 42 de persoane au fost rănite, inclusiv șoferul camionului.

Șoferii răniți și 40 de pasageri din autobuz au fost transportați la spitalele din jur.

Autocarul transporta nuntași de la Izmir la Kayseri și fusese închiriat de pasageri.

Șoferul basculantei, care a fost rănit ușor în accident, a fost reținut de jandarmerie, după externare. În declarația lui, acesta aspus că este întristat de accident: „În timp ce conduceam pe banda mea, volanul s-a blocat brusc. Am pierdut controlul camionului. Totul s-a întâmplat pentru că a scăpat de sub control. După ce am lovit autobuzul din spate, camionul s-a răsturnat pe o parte. Nu-mi amintesc ce s-a întâmplat mai departe”, spus șoferul.

