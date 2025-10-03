Anunțul a stârnit uimire

Decizia vine în urma unui acord cu Société des grands magasins (SGM), noua proprietară a magazinului universal BHV Marais. Anunțul a stârnit uimire, având în vedere că Shein se află de mai mult timp sub lupa autorităților franceze și europene.

Această mișcare vine după parteneriatul controversat al Shein cu Pimkie, care a provocat reacții dure din partea Asociației Familiei Mulliez (AFM), fostul proprietar al brandului.

De această dată, atenția se îndreaptă spre Galeriile Lafayette, întrucât magazine aflate sub marca sa vor găzdui buticuri Shein.

Grupul, care a vândut către SGM mai multe spații aflate în dificultate, a reacționat ferm, declarându-se „în profund dezacord cu decizia, dat fiind că practicile brandului ultra-fast-fashion contrazic valorile și poziționarea Galeriilor Lafayette”.

Conducerea, prin Nicolas Houzé, a subliniat că parteneriatul „încalcă condițiile contractuale de afiliere” și a promis că va împiedica implementarea acestuia.

„Galeriile Lafayette vor împiedica punerea în aplicare a acestei decizii”, se arată într-un comunicat al companiei franceze de magazine universale.

Unele branduri au anunțat că își retrag standurile

Recomandări Ioan Clămparu îi cere 200.000 de lei unui doctor care i-a întrerupt tratamentul medical. Boală gravă dezvoltată în penitenciar de liderul interlop

În replică, SGM, condusă de Frédéric Merlin, susține că a analizat cu atenție toate aspectele legale împreună cu avocații săi și cei ai Shein și că parteneriatul „respectă condițiile contractuale cu Galeriile Lafayette”.

Compania cu sediul la Lyon a transmis prin AFP că este vorba despre „o neînțelegere” și speră să clarifice rapid situația.

Între timp, tensiunile cresc. Unele branduri prezente la BHV, printre care și Aime, compania fondată de Mathilde Lacombe (cunoscută și pentru Birchbox), au anunțat că își vor retrage standurile și chiar au lansat apeluri publice la boicotarea magazinului.

Problema se complică și pentru că mulți clienți nu știu că doar o parte din cele 58 de magazine Galeries Lafayette sunt operate direct de companie – restul de 38 fiind gestionate de parteneri: Michel Ohayon (25), SGM (7) și, mai recent, Socri Limited (3).

Există riscul ca Galeriile Lafayette să fie asociate cu Shein

Astfel, există riscul ca brandul Galeriile Lafayette să fie asociat cu Shein și să sufere de pe urma imaginii sale controversate.

Mai mult, o eventuală scădere a vânzărilor francizaților ar afecta indirect și compania-mamă, care încasează un comision din cifra de afaceri.

Următoarele săptămâni vor fi decisive pentru a vedea dacă revolta generată de acest parteneriat va obliga SGM să renunțe la planurile sale sau dacă Shein va reuși să pătrundă oficial, chiar în inima Parisului, pe scena retailului francez.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE