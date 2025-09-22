Realitatea din câmp, diferită de cea din rapoartele oficiale

„Culturile de porumb și floarea-soarelui sunt distruse în proporții de 80-90% în județele din sudul țării. Mulți fermieri care au înființat aceste culturi și anul acesta, după patru ani de pierderi din cauza secetei, au ajuns într-o situație și mai grea”, a declarat Nicu Vasile, președintele LAPAR, citat de Agerpres.

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a anunțat pe Facebook „producții record” la culturile de toamnă: 19,3 milioane de tone de cereale și 2,5 milioane de tone de rapiță. Dar în teren situația este dramatică, spun agricultorii.

În timp ce președintele LAPAR spune că „profiturile multor fermieri au dispărut sub dogoarea soarelui”, ministrul Florin Barbu anunță că recordurile obținute se datorează sprijinului acordat fermierilor.

„Producții record la culturile de toamnă obținute de fermierii noștri! Agricultura este cea mai mare bogăție a României și trebuie să cumpărăm produse românești”, a mai scris acesta pe Facebook.

Irigații pentru mai puțin de 20% din terenuri

România are 9,7 milioane de hectare de teren arabil. Din acestea, doar 1,6 milioane sunt pregătite pentru irigații, iar în realitate se irigă anual aproximativ 500.000 de hectare.

„Mult prea puțin, dacă avem în vedere suprafața totală a țării”, a spus Nicu Vasile, amintind că sistemele proiectate înainte de anii 80 aveau rol multiplu – de la protecția împotriva inundațiilor până la piscicultură și hidroenergie.

Fermierii, sufocați de datorii și insolvențe

Seceta adâncește criza financiară a sectorului agricol. Raportul asupra stabilității financiare din iunie 2025 arată că datoriile fermierilor au crescut cu 27% într-un singur an.

În 2024, 123 de companii agricole au intrat în insolvență, aproape jumătate falimentând direct. În primele nouă luni din 2025, aproape 100 de firme au ajuns în instanță, iar peste jumătate au falimentat.

„România depinde încă de capriciile vremii”

LAPAR avertizează că lipsa unei strategii și investițiile slabe în irigații fac ca agricultura românească să funcționeze la mai puțin de jumătate din potențial.

„Nu poți rezista de la an la an în condițiile în care inputurile se scumpesc de două, trei ori, iar prețul de vânzare al producției stagnează sau chiar scade”, a explicat Nicu Vasile.

Fermierii care au avut culturile de primăvară afectate de secetă trebuie să depună la primărie o înștiințare pentru constatarea pagubelor, însoțită de documente doveditoare, și ar putea fi despăgubiți. Aceste date vor fi folosite pentru raportarea către Ministerul Agriculturii și, eventual, pentru solicitarea de despăgubiri de la Comisia Europeană.

