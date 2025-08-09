Termenul-limită pentru depunere

Cei care au semănat în acest an și au înregistrat pierderi din cauza secetei pot depune înștiințările la primăria de care aparțin până la 15 octombrie 2025. Constatarea pierderilor este importantă chiar dacă în prezent nu există un act normativ care să garanteze despăgubiri.

Aceste verificări servesc și pentru justificarea pierderilor în contabilitate și în fața organelor fiscale.

Ce acte sunt necesare?

Conform unui anunț al Primăriei Greci, județul Tulcea, fermierii trebuie să prezinte la depunerea înștiințării următoarele documente:

Copie a cererii de plată pe suprafață depusă la APIA în campania 2025

Copie a buletinului/cărții de identitate pentru persoanele fizice sau copie a Codului Unic de Înregistrare (CUI) pentru persoanele juridice

Cum se face evaluarea pagubelor

Fermierii trebuie să lase pe fiecare parcelă afectată o zonă tampon sau martor de 5%, unde cultura să poată fi evaluată de comisii. Aceste echipe, formate din reprezentanți ai Direcțiilor Agricole Județene și ai APIA, constată în teren gradul de afectare.

Seceta din acest an, mai ales în cazul porumbului, i-a determinat pe mulți fermieri să solicite evaluarea culturilor cât timp acestea sunt încă verzi, pentru a le putea folosi în hrana animalelor.

Direcția Agricolă Dolj a anunțat că verificările se fac conform Ordinului nr. 97/63/2020 privind gestionarea situațiilor de urgență generate de seceta pedologică.

„Azi, 05.08.2025 comisiile s-au deplasat pe raza localităților Pielești, Izvoare, Breasta, Predești și Dobrești, pentru constatarea efectelor fenomenului de secetă pedologică asupra culturilor agricole”, a transmis instituția pe pagina sa de socializare.

Pentru culturile de toamnă, termenul-limită de depunere a înștiințărilor a fost 1 august 2025. Pentru culturile de primăvară rămâne valabil termenul de 15 octombrie.

