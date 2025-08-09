Termenul-limită pentru depunere

Cei care au semănat în acest an și au înregistrat pierderi din cauza secetei pot depune înștiințările la primăria de care aparțin până la 15 octombrie 2025. Constatarea pierderilor este importantă chiar dacă în prezent nu există un act normativ care să garanteze despăgubiri.

Aceste verificări servesc și pentru justificarea pierderilor în contabilitate și în fața organelor fiscale.

Ce acte sunt necesare?

Conform unui anunț al Primăriei Greci, județul Tulcea, fermierii trebuie să prezinte la depunerea înștiințării următoarele documente:

  • Copie a cererii de plată pe suprafață depusă la APIA în campania 2025
  • Copie a buletinului/cărții de identitate pentru persoanele fizice sau copie a Codului Unic de Înregistrare (CUI) pentru persoanele juridice

Cum se face evaluarea pagubelor

Fermierii trebuie să lase pe fiecare parcelă afectată o zonă tampon sau martor de 5%, unde cultura să poată fi evaluată de comisii. Aceste echipe, formate din reprezentanți ai Direcțiilor Agricole Județene și ai APIA, constată în teren gradul de afectare.

Recomandări
Seceta din acest an, mai ales în cazul porumbului, i-a determinat pe mulți fermieri să solicite evaluarea culturilor cât timp acestea sunt încă verzi, pentru a le putea folosi în hrana animalelor.

Direcția Agricolă Dolj a anunțat că verificările se fac conform Ordinului nr. 97/63/2020 privind gestionarea situațiilor de urgență generate de seceta pedologică.

„Azi, 05.08.2025 comisiile s-au deplasat pe raza localităților Pielești, Izvoare, Breasta, Predești și Dobrești, pentru constatarea efectelor fenomenului de secetă pedologică asupra culturilor agricole”, a transmis instituția pe pagina sa de socializare.

Pentru culturile de toamnă, termenul-limită de depunere a înștiințărilor a fost 1 august 2025. Pentru culturile de primăvară rămâne valabil termenul de 15 octombrie.

Cel mai căutat om din România, Emil Gânj, de negăsit, după o lună: „Nici n-o să-l mai prindă. Nu și-au făcut treaba de la început"
Știri România 09:15
Cel mai căutat om din România, Emil Gânj, de negăsit, după o lună: „Nici n-o să-l mai prindă. Nu și-au făcut treaba de la început”
O tânără din Craiova, aflată în Creta, a fost salvată de la înec de un polițist din Sebeș: "Un om a lăsat totul deoparte și a înotat cu toată forța spre mine"
Știri România 08:30
O tânără din Craiova, aflată în Creta, a fost salvată de la înec de un polițist din Sebeș: „Un om a lăsat totul deoparte și a înotat cu toată forța spre mine”
Anunțul trist făcut de Diana Dumitrescu. Vedeta trece printr-o perioadă complicată. „Am obosit să par tare. Am obosit să spun e bine când nu e"
Stiri Mondene 08 aug.
Anunțul trist făcut de Diana Dumitrescu. Vedeta trece printr-o perioadă complicată. „Am obosit să par tare. Am obosit să spun e bine când nu e”
Cum se simte Micutzu când lucrează cu Mona Segall: „Asta pot să spun!". „The Ticket" e primul proiect în care se intersectează
Exclusiv
Stiri Mondene 08 aug.
Cum se simte Micutzu când lucrează cu Mona Segall: „Asta pot să spun!”. „The Ticket” e primul proiect în care se intersectează
„Băieți... Asta e prea mult” » Mesaje odioase primite de Gabriela Ruse, după eliminarea de la Cincinnati
GSP.ro
„Băieți... Asta e prea mult” » Mesaje odioase primite de Gabriela Ruse, după eliminarea de la Cincinnati
„Ion Iliescu a știut cum să divizeze, ca să stăpânească” » Verdictul aspru al unui profesor universitar: „Emil Constantinescu l-a întrebat dacă crede în Dumnezeu, eu l-aș mai fi întrebat ceva”
GSP.ro
„Ion Iliescu a știut cum să divizeze, ca să stăpânească” » Verdictul aspru al unui profesor universitar: „Emil Constantinescu l-a întrebat dacă crede în Dumnezeu, eu l-aș mai fi întrebat ceva”
Trump și Putin se vor întâlni în Alaska, pe 15 august. Ce înseamnă asta pentru războiul din Ucraina
Politică 08:30
Trump și Putin se vor întâlni în Alaska, pe 15 august. Ce înseamnă asta pentru războiul din Ucraina
„Mormântul paralel" al lui Iliescu de la Sfânta Vineri: criptă din marmură neagră cu inscripții ascunse
Politică 08 aug.
„Mormântul paralel” al lui Iliescu de la Sfânta Vineri: criptă din marmură neagră cu inscripții ascunse
