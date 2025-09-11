Rivian urmărește atent competitorii

„Este de neconceput ca piețele occidentale să nu permită producătorilor lor interni să fabrice în China, dar, în același timp, să le permită liber companiilor chineze să producă în China și să vândă,” a spus Scaringe într-o apariție recentă la podcastul Everything Electric.

Statele Unite au deja bariere similare celor sugerate de Scaringe. Președintele Donald Trump a amenințat cu tarife vamale pentru a presa producătorii auto să construiască mai multe vehicule în SUA.

Rivian nu activează pe piața chineză, dar Scaringe spune că firma urmărește cu atenție competitorii pentru a se asigura că tehnologia sa rămâne de ultimă generație.

„Partea asupra căreia toată lumea trebuie să reflecte este că aceste vehicule sunt tehnologic foarte avansate și mai avansate decât multe – de fapt, ar trebui să spun decât majoritatea producătorilor auto occidentali,” a declarat el.

„Aș zice că Rivian și Tesla sunt excepțiile”.

Avantajele de cost ale producătorilor chinezi

În ceea ce privește costurile mai reduse, Scaringe a explicat că o combinație între dezvoltarea subvenționată și costurile mai mici ale forței de muncă, care influențează totul – de la componente până la mașină în sine – face ca producătorii auto să concureze foarte greu.

„Am demontat multe mașini, toți producătorii auto fac asta,” a spus el.

„Nu există ceva magic în momentul în care le demontezi, care să explice aceste structuri de cost impresionante. Nu e vreun secret ascuns de genul: «Aha, uite ce au făcut!». Este mai degrabă vorba de beneficiile cumulate ale unui cost al capitalului mai mic.”

Scaringe a adăugat că nici protecționismul singur nu va funcționa, deoarece multe produse – inclusiv cele non-auto – depind de pământuri rare și alte componente pe care SUA nu le dețin în abundență.

„Dacă ne gândim la tehnologiile viitorului, de fapt nu avem aceleași avantaje geologice pe care le-am avut în domeniul combustibililor fosili,” a spus el.

„Așa că, prin necesitate, asta implică comerț, și adesea comerț cu țări cu care, istoric, nu am avut relații comerciale foarte intense”.

Provocări în aprovizionarea cu materii prime

Scaringe a mai spus că Rivian are nevoie de nichel pentru bateriile sale, dar pur și simplu nu există suficientă aprovizionare internă în SUA. În schimb, Indonezia este cel mai mare producător de nichel din lume. El a declarat că administrația Trump „înțelege foarte bine” dilema cu care se confruntă multe companii.

„Chiar dacă am vrea foarte mult, nu există posibilitatea să apăsăm pe un buton și să apară un lanț de aprovizionare cu nichel, cu mine de nichel, în Statele Unite, ca să nu mai vorbim de faptul că foarte puține comunități americane și-ar dori să aibă o mină de nichel în apropiere sau oameni care să fie dispuși să lucreze în această industrie,” a spus el. „Și deci avem astfel de limitări”.

De asemenea, producătorii auto europeni, japonezi și americani caută să reducă investițiile de miliarde necesare pentru dezvoltarea de modele electrice și preferă să folosească platforme deja dezvoltate de constructori din China.



