Aceasta dă ca exemplu modelul Dacia Spring, produs pentru Renault în China de către constructorul de stat Dongfeng. Dar acesta nu e nici pe departe singurul model produs astfel.

Un nou Audi, produs de SAIC

Când directorii Audi au văzut pentru prima dată modelul Zeekr 001 în 2021, un vehicul electric cu autonomie mare și estetică europeană, a fost un semnal de alarmă pentru marca germană de lux: dacă voia să concureze cu chinezii, avea nevoie de tehnologia lor.

„Zeekr 001 a șocat pe toată lumea la momentul respectiv”, a declarat Stefan Poetzl, președintele SAIC Audi Sales and Marketing. „Trebuia să facem ceva în această privință”, a completat el.

Așa că pentru a-și extinde gama de vehicule electrice destinate consumatorilor chinezi, Audi a construit modelul AUDI E5 Sportback în doar 18 luni, folosind tehnologia furnizată de partenerul chinez SAIC, inclusiv baterii, tren de rulare electric, software de infotainment și sisteme avansate de asistență la conducere.

Astfel, mașina este producă cu tehnologia SAIC, un gigant chinez de stat. SAIC vinde în Europa mașini sub brandul britanic MG.

Zeekr este o marcă a grupului chinez Geely, care mai deține și brandurile europene Volvo, Polestar și Lotus.

Toyota colaborează cu GAC

Audi va începe livrarea modelului EV de 33.000 de dolari către clienții din China în această lună, iar rivalii săi globali caută acum să utilizeze proprietatea intelectuală chineză pentru a lansa rapid noi modele.

Toyota și Volkswagen au planuri comune de dezvoltare pentru modele dedicate Chinei. Toyota vizează tehnologie de la grupul de stat GAC, iar Volkswagen de la producătorul privat Xpeng.

Planuri avansate

Renault și Ford vor să facă un pas mai departe și să dezvolte modele globale pe platforme EV chinezești, au declarat surse.

Renault nu a răspuns la solicitarea de comentarii. Ford a refuzat să comenteze.

Astfel de acorduri de licențiere reprezintă surse de venit relativ mici, dar în creștere pentru producătorii chinezi de vehicule electrice și, deocamdată, oferă un nou model de schimb.

Nevoie mare

Producătorii auto globali au nevoie de tehnologia chineză pentru a depăși obstacolele de dezvoltare și a lansa rapid noi vehicule electrice.

Între timp, companiile chineze au nevoie disperată de venituri suplimentare în contextul unui război al prețurilor acerb pe piața internă și al intensificării războiului comercial în străinătate.

„Este o soluție foarte inteligentă, avantajoasă pentru toate părțile”, a declarat Will Wang, director general al firmei de consultanță Autodatas din Shanghai, care furnizează rapoarte de analiză a modelelor de vehicule electrice cele mai vândute.

Pe urmele Intel

Această nouă strategie seamănă cu campania „Intel Inside” din anii 1990, în cadrul căreia producătorul american de cipuri Intel a utilizat componente de ultimă generație pentru a transforma computerele în produse premium.

În acest caz, producătorii auto chinezi vând tehnologia vehiculelor electrice într-o cutie: elementele de bază pentru mașini gata de asamblat, alimentate cu baterii, potrivite chiar și pentru producătorii cu volume mici și bugete reduse.

Stellantis, parteneriat cu Leapmotor

Constructorul chinez Leapmotor a încheiat un parteneriat cu Stellantis pentru a-și vinde vehiculele electrice în afara Chinei și poartă discuții cu alte mărci pentru a-și licenția tehnologia, a declarat CEO-ul Zhu Jiangming, citat de Reuters.

Leapmotor vrea să producă anul viitor un milion de mașini și intenționează să ajungă la o producție de patru milioane anual într-un deceniu.

Utilizarea unui șasiu și a unui software chinezesc gata fabricat pentru vehicule electrice ar putea economisi miliarde de dolari și ani de dezvoltare și ar putea ajuta producătorii auto tradiționali să ajungă din urmă rivalii chinezi, spun experții din industria auto.

Dacia Spring, deschizătoare de drumuri

Renault a fost unul dintre primii care a adoptat această tehnologie, construind modelul electric Dacia Spring, cu cost redus, pe o platformă a companiei chineze Dongfeng, pentru a fi comercializat în Europa începând din 2021.

Libertatea a scris încă din luna iunie despre faptul că o serie de companii europene comercializează produse cu propriile branduri și logouri, dar, de fapt, acestea sunt realizate în China. Acest fenomen se observă în special în industria auto și cea de electronice, dar este valabil și în altele, precum mobilă sau textile.

Pe lângă modelul Dacia Spring, o altă mașină chineză comercializată în România este Allview CityZen, care este produsă de constructorul chinez BAW, dar și cvadricluri comercializate sub brandurile Arora, RDB, Elbons sau Evolio.

Renault a făcut un pas mai departe cu noul model electric Twingo, aflat în curs de dezvoltare la centrul său de cercetare din Shanghai, cu sprijinul tehnic al unei firme chineze de inginerie numită Launch Design, în dezvoltarea unei platforme de mașini electrice (EV).

Mazda făcută de Changan, iar Cupra de JAC

De asemenea, constructorul japonez Mazda promovează de curând modelul său electric Mazda 6e, dar pe internet utilizatorii scriu că acesta este construit pe o platformă a constructorului chinez Changan. Mai exact, mașina este modelul Deepal SL03, vândut sub marca Mazda.

La fel și în cazul modelelor Cupra, care sunt construite de către spaniolii de la Seat la grupul chinez de stat JAC.

Urmează și Ford

Alte modele „China Inside” ar putea apărea în curând. Ford caută un partener chinez care să furnizeze tehnologii pentru platforme EV, au declarat două persoane familiarizate cu acest subiect.

Directorul Jim Farley a testat frecvent vehiculele electrice chinezești și a lăudat recent sedanul electric SU7 de la Xiaomi.

Acesta este atât de bun încât a doborât recent recordurile de pe circuitul de la Nürburgring, din Germania.

Volkswagen și Xpeng

Volkswagen și-a extins planurile de a dezvolta modele dedicate Chinei pentru toate tipurile de combustibil, pe baza platformelor dezvoltate în colaborare cu Xpeng, utilizând proiectele de layout ale acestuia din urmă pentru electronice și software.

Constructorii clasici, încremeniți în birocrație

Analiștii spun că producătorii auto tradiționali se confruntă cu dificultăți în dezvoltarea de sisteme EV agile, care pot fi actualizate rapid, din cauza structurilor organizaționale complicate.

De aceea, Volkswagen dorește să vadă dacă tehnologiile Xpeng pot completa sau înlocui cele ale Volkswagen.

Un purtător de cuvânt al Volkswagen China a declarat pentru Reuters că, deocamdată, colaborarea cu Xpeng se concentrează pe China.

Colaborare planetară

Fondatorul Xpeng, He Xiaopeng, a declarat însă cei doi producători doresc să-și extindă parteneriatul dincolo de China. Acest lucru ar crește veniturile Xpeng fără a construi fabrici în străinătate.

Analistul Marco Santino a declarat că producătorii auto tradiționali ar putea folosi „puterea de foc” a concurenței acerbe din China în domeniul vehiculelor electrice pentru a devansa curba de dezvoltare.

„Obții un produs de calitate mult mai bună pe piață într-un interval de timp mai scurt”, a declarat Santino.

Mai multe opțiuni

Inspirați de Tesla, producătorii chinezi de vehicule electrice au dezvoltat platforme modulare care reduc costurile, accelerează dezvoltarea și scad barierele de intrare.

„Învață repede de la Tesla”, a declarat Forest Tu, fost director executiv al gigantului chinez de baterii CATL, care a fondat firma de consultanță Mapleview Technology.

Acest avantaj este acum suficient de mare pentru a susține „serviciile de licențiere și redevențe” pe măsură ce producătorii chinezi de vehicule electrice se extind în străinătate, a declarat Tu.

CATL a adoptat această abordare cu Ford acordând licențe pentru tehnologia sa pentru o fabrică de baterii.

McLaren cu ADN de la Nio

Exportul tehnologiei chineze ar putea ajuta țările mai puțin industrializate să-și construiască propriile „mărci naționale de vehicule electrice”, a spus Tu.

CYVN Holdings, cu sediul în Abu Dhabi, un investitor strategic în constructorul chinez Nio a dezvoltat propriul model premium de vehicule electrice utilizând șasiul și software-ul producătorului chinez de vehicule electrice.

CYVN a cumpărat producătorul britanic de mașini sport McLaren în aprilie și acum intenționează să vândă vehiculele sale electrice sub marca McLaren, potrivit a două surse familiarizate cu acest subiect.

Însă modelele viitoare vor încorpora mult mai mult „ADN-ul” McLaren și mai puțină tehnologie chineză, a spus una dintre surse.

Nio a refuzat să comenteze. CYVN nu a răspuns la solicitarea de comentarii.

Noi formate de colaborare

Între timp, noul șasiu pentru vehicule electrice al CATL va permite consumatorilor să „decidă cum arată un vehicul electric, în loc ca producătorii auto gigant să decidă ce să vândă”.

CATL a declarat că va crește producția de șasiuri în următorii trei ani, după ce a semnat contracte cu mai mulți producători auto naționali. Șasiul său Bedrock a debutat în Europa săptămâna aceasta la salonul IAA Mobility din München.

Cu toate acestea, rămâne o întrebare cheie dacă beneficiile reciproce ale tehnologiei EV din China vor dura pe termen lung.

Dependența dă dureri de cap

Andy Palmer, fost șef Aston Martin, a declarat că, deși există economii în cercetare și dezvoltare, producătorii auto ar trebui să evite dependența excesivă de tehnologia terților.

„Pe termen lung, ești terminat, pentru că ești doar un retailer”, a declarat Palmer.

Santino a declarat că marele risc pentru producătorii auto tradiționali este că utilizarea tehnologiei altcuiva înseamnă „capacitatea ta de a-ți diferenția marca este foarte limitată”.

Prin combinarea cu propria tehnologie, producătorii auto pot „limita riscul”, a adăugat Santino.

