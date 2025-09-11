Aceasta dă ca exemplu modelul Dacia Spring, produs pentru Renault în China de către constructorul de stat Dongfeng. Dar acesta nu e nici pe departe singurul model produs astfel.

Un nou Audi, produs de SAIC

Când directorii Audi au văzut pentru prima dată modelul Zeekr 001 în 2021, un vehicul electric cu autonomie mare și estetică europeană, a fost un semnal de alarmă pentru marca germană de lux: dacă voia să concureze cu chinezii, avea nevoie de tehnologia lor.

„Zeekr 001 a șocat pe toată lumea la momentul respectiv”, a declarat Stefan Poetzl, președintele SAIC Audi Sales and Marketing. „Trebuia să facem ceva în această privință”, a completat el.

Așa că pentru a-și extinde gama de vehicule electrice destinate consumatorilor chinezi, Audi a construit modelul AUDI E5 Sportback în doar 18 luni, folosind tehnologia furnizată de partenerul chinez SAIC, inclusiv baterii, tren de rulare electric, software de infotainment și sisteme avansate de asistență la conducere.

Astfel, mașina este producă cu tehnologia SAIC, un gigant chinez de stat. SAIC vinde în Europa mașini sub brandul britanic MG.

Zeekr este o marcă a grupului chinez Geely, care mai deține și brandurile europene Volvo, Polestar și Lotus.

Putin transmite un mesaj clar lui Trump, Europei și Ucrainei: războiul se va încheia doar în condițiile dictate de el
Recomandări
Putin transmite un mesaj clar lui Trump, Europei și Ucrainei: războiul se va încheia doar în condițiile dictate de el

Toyota colaborează cu GAC

Audi va începe livrarea modelului EV de 33.000 de dolari către clienții din China în această lună, iar rivalii săi globali caută acum să utilizeze proprietatea intelectuală chineză pentru a lansa rapid noi modele.

Toyota și Volkswagen au planuri comune de dezvoltare pentru modele dedicate Chinei. Toyota vizează tehnologie de la grupul de stat GAC, iar Volkswagen de la producătorul privat Xpeng.

Planuri avansate

Renault și Ford vor să facă un pas mai departe și să dezvolte modele globale pe platforme EV chinezești, au declarat surse.

Renault nu a răspuns la solicitarea de comentarii. Ford a refuzat să comenteze.

Astfel de acorduri de licențiere reprezintă surse de venit relativ mici, dar în creștere pentru producătorii chinezi de vehicule electrice și, deocamdată, oferă un nou model de schimb.

Nevoie mare

Producătorii auto globali au nevoie de tehnologia chineză pentru a depăși obstacolele de dezvoltare și a lansa rapid noi vehicule electrice.

Între timp, companiile chineze au nevoie disperată de venituri suplimentare în contextul unui război al prețurilor acerb pe piața internă și al intensificării războiului comercial în străinătate.

„Este o soluție foarte inteligentă, avantajoasă pentru toate părțile”, a declarat Will Wang, director general al firmei de consultanță Autodatas din Shanghai, care furnizează rapoarte de analiză a modelelor de vehicule electrice cele mai vândute.

Pe urmele Intel

Această nouă strategie seamănă cu campania „Intel Inside” din anii 1990, în cadrul căreia producătorul american de cipuri Intel a utilizat componente de ultimă generație pentru a transforma computerele în produse premium.

În acest caz, producătorii auto chinezi vând tehnologia vehiculelor electrice într-o cutie: elementele de bază pentru mașini gata de asamblat, alimentate cu baterii, potrivite chiar și pentru producătorii cu volume mici și bugete reduse.

Stellantis, parteneriat cu Leapmotor

Constructorul chinez Leapmotor a încheiat un parteneriat cu Stellantis pentru a-și vinde vehiculele electrice în afara Chinei și poartă discuții cu alte mărci pentru a-și licenția tehnologia, a declarat CEO-ul Zhu Jiangming, citat de Reuters.

Leapmotor vrea să producă anul viitor un milion de mașini și intenționează să ajungă la o producție de patru milioane anual într-un deceniu.

Utilizarea unui șasiu și a unui software chinezesc gata fabricat pentru vehicule electrice ar putea economisi miliarde de dolari și ani de dezvoltare și ar putea ajuta producătorii auto tradiționali să ajungă din urmă rivalii chinezi, spun experții din industria auto.

Dacia Spring, deschizătoare de drumuri

Renault a fost unul dintre primii care a adoptat această tehnologie, construind modelul electric Dacia Spring, cu cost redus, pe o platformă a companiei chineze Dongfeng, pentru a fi comercializat în Europa începând din 2021.

Sondaj Inscop: 40,8% dintre alegători ar vota cu AUR și 17,9% cu PSD. PNL și USR, în ușoară scădere
Recomandări
Sondaj Inscop: 40,8% dintre alegători ar vota cu AUR și 17,9% cu PSD. PNL și USR, în ușoară scădere

Libertatea a scris încă din luna iunie despre faptul că o serie de companii europene comercializează produse cu propriile branduri și logouri, dar, de fapt, acestea sunt realizate în China. Acest fenomen se observă în special în industria auto și cea de electronice, dar este valabil și în altele, precum mobilă sau textile.

Pe lângă modelul Dacia Spring, o altă mașină chineză comercializată în România este Allview CityZen, care este produsă de constructorul chinez BAW, dar și cvadricluri comercializate sub brandurile Arora, RDB, Elbons sau Evolio.

Renault a făcut un pas mai departe cu noul model electric Twingo, aflat în curs de dezvoltare la centrul său de cercetare din Shanghai, cu sprijinul tehnic al unei firme chineze de inginerie numită Launch Design, în dezvoltarea unei platforme de mașini electrice (EV).

„China Inside”: producătorii auto occidentali au început să facă mașini cu tehnologie chineză, peste care pun propria marcă. Dacia Spring, dată ca exemplu

Mazda făcută de Changan, iar Cupra de JAC

De asemenea, constructorul japonez Mazda promovează de curând modelul său electric Mazda 6e, dar pe internet utilizatorii scriu că acesta este construit pe o platformă a constructorului chinez Changan. Mai exact, mașina este modelul Deepal SL03, vândut sub marca Mazda.

La fel și în cazul modelelor Cupra, care sunt construite de către spaniolii de la Seat la grupul chinez de stat JAC.

Urmează și Ford

Alte modele „China Inside” ar putea apărea în curând. Ford caută un partener chinez care să furnizeze tehnologii pentru platforme EV, au declarat două persoane familiarizate cu acest subiect.

Directorul Jim Farley a testat frecvent vehiculele electrice chinezești și a lăudat recent sedanul electric SU7 de la Xiaomi.

Acesta este atât de bun încât a doborât recent recordurile de pe circuitul de la Nürburgring, din Germania.

Volkswagen și Xpeng

Volkswagen și-a extins planurile de a dezvolta modele dedicate Chinei pentru toate tipurile de combustibil, pe baza platformelor dezvoltate în colaborare cu Xpeng, utilizând proiectele de layout ale acestuia din urmă pentru electronice și software.

Constructorii clasici, încremeniți în birocrație

Analiștii spun că producătorii auto tradiționali se confruntă cu dificultăți în dezvoltarea de sisteme EV agile, care pot fi actualizate rapid, din cauza structurilor organizaționale complicate.
De aceea, Volkswagen dorește să vadă dacă tehnologiile Xpeng pot completa sau înlocui cele ale Volkswagen.

Un purtător de cuvânt al Volkswagen China a declarat pentru Reuters că, deocamdată, colaborarea cu Xpeng se concentrează pe China.

Colaborare planetară

Fondatorul Xpeng, He Xiaopeng, a declarat însă cei doi producători doresc să-și extindă parteneriatul dincolo de China. Acest lucru ar crește veniturile Xpeng fără a construi fabrici în străinătate.

Analistul Marco Santino a declarat că producătorii auto tradiționali ar putea folosi „puterea de foc” a concurenței acerbe din China în domeniul vehiculelor electrice pentru a devansa curba de dezvoltare.

„Obții un produs de calitate mult mai bună pe piață într-un interval de timp mai scurt”, a declarat Santino.

Mai multe opțiuni

Inspirați de Tesla, producătorii chinezi de vehicule electrice au dezvoltat platforme modulare care reduc costurile, accelerează dezvoltarea și scad barierele de intrare.

„Învață repede de la Tesla”, a declarat Forest Tu, fost director executiv al gigantului chinez de baterii CATL, care a fondat firma de consultanță Mapleview Technology.

Acest avantaj este acum suficient de mare pentru a susține „serviciile de licențiere și redevențe” pe măsură ce producătorii chinezi de vehicule electrice se extind în străinătate, a declarat Tu.

CATL a adoptat această abordare cu Ford acordând licențe pentru tehnologia sa pentru o fabrică de baterii.

McLaren cu ADN de la Nio

Exportul tehnologiei chineze ar putea ajuta țările mai puțin industrializate să-și construiască propriile „mărci naționale de vehicule electrice”, a spus Tu.

CYVN Holdings, cu sediul în Abu Dhabi, un investitor strategic în constructorul chinez Nio a dezvoltat propriul model premium de vehicule electrice utilizând șasiul și software-ul producătorului chinez de vehicule electrice.

CYVN a cumpărat producătorul britanic de mașini sport McLaren în aprilie și acum intenționează să vândă vehiculele sale electrice sub marca McLaren, potrivit a două surse familiarizate cu acest subiect.

Însă modelele viitoare vor încorpora mult mai mult „ADN-ul” McLaren și mai puțină tehnologie chineză, a spus una dintre surse.

Nio a refuzat să comenteze. CYVN nu a răspuns la solicitarea de comentarii.

Noi formate de colaborare

Între timp, noul șasiu pentru vehicule electrice al CATL va permite consumatorilor să „decidă cum arată un vehicul electric, în loc ca producătorii auto gigant să decidă ce să vândă”.

CATL a declarat că va crește producția de șasiuri în următorii trei ani, după ce a semnat contracte cu mai mulți producători auto naționali. Șasiul său Bedrock a debutat în Europa săptămâna aceasta la salonul IAA Mobility din München.

Cu toate acestea, rămâne o întrebare cheie dacă beneficiile reciproce ale tehnologiei EV din China vor dura pe termen lung.

Dependența dă dureri de cap

Andy Palmer, fost șef Aston Martin, a declarat că, deși există economii în cercetare și dezvoltare, producătorii auto ar trebui să evite dependența excesivă de tehnologia terților.

„Pe termen lung, ești terminat, pentru că ești doar un retailer”, a declarat Palmer.

Santino a declarat că marele risc pentru producătorii auto tradiționali este că utilizarea tehnologiei altcuiva înseamnă „capacitatea ta de a-ți diferenția marca este foarte limitată”.

Prin combinarea cu propria tehnologie, producătorii auto pot „limita riscul”, a adăugat Santino.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Cora, soția lui Serghei Mizil, are o meserie mai puțin obișnuită. Pe mulți îi trec fiorii când află despre ocupația ei
Viva.ro
Cora, soția lui Serghei Mizil, are o meserie mai puțin obișnuită. Pe mulți îi trec fiorii când află despre ocupația ei
„Trebuie să fac o mărturisire”. Cătălin Scărlătescu, mesaj neașteptat după ce toată lumea a aflat că s-a despărțit de fosta iubită, Doina Teodoru, și și-a petrecut vara în compania unei tinere blonde. Ce a spus acum celebrul bucătar
Unica.ro
„Trebuie să fac o mărturisire”. Cătălin Scărlătescu, mesaj neașteptat după ce toată lumea a aflat că s-a despărțit de fosta iubită, Doina Teodoru, și și-a petrecut vara în compania unei tinere blonde. Ce a spus acum celebrul bucătar
Gina Pistol, dezvăluiri despre căsnicia cu Smiley. Cum l-a cucerit prezentatoarea pe artist: "L-am atras în capcană..."
Elle.ro
Gina Pistol, dezvăluiri despre căsnicia cu Smiley. Cum l-a cucerit prezentatoarea pe artist: "L-am atras în capcană..."
gsp
La un pas de tragedie! » Imagini dure: „Era să mor. Uitați-vă la mâna mea”
GSP.RO
La un pas de tragedie! » Imagini dure: „Era să mor. Uitați-vă la mâna mea”
Secretele longevității cu Nadia Comăneci: „40 de minute pe zi, oriunde m-aș afla”
GSP.RO
Secretele longevității cu Nadia Comăneci: „40 de minute pe zi, oriunde m-aș afla”
Parteneri
Ultima oră! Omul de televiziune, găsit mort în casă, iar primele ipoteze sunt cumplite. Descoperirea făcută în locuința lui. Un final mult prea grăbit pentru un om plin de energie și carismă
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Omul de televiziune, găsit mort în casă, iar primele ipoteze sunt cumplite. Descoperirea făcută în locuința lui. Un final mult prea grăbit pentru un om plin de energie și carismă
Îngrijorare la Palatul Regal! Prințesa Kate Middleton, mai fragilă ca niciodată. Imaginile recente cu ea au arătat o transformare imposibil de ignorat și au rupt inimile celor care o admiră
Avantaje.ro
Îngrijorare la Palatul Regal! Prințesa Kate Middleton, mai fragilă ca niciodată. Imaginile recente cu ea au arătat o transformare imposibil de ignorat și au rupt inimile celor care o admiră
Cine este Adrian Ciobanu, iubitul Cabiriei Morgenstern, și cum arată bărbatul cu 37 de ani mai în vârstă decât ea. Vezi povestea lor completă
Tvmania.ro
Cine este Adrian Ciobanu, iubitul Cabiriei Morgenstern, și cum arată bărbatul cu 37 de ani mai în vârstă decât ea. Vezi povestea lor completă

Alte știri

România plătește chirii de lux pentru ambasadori, deși deține palate și clădiri istorice în țările în care se află aceștia
Știri România 16:47
România plătește chirii de lux pentru ambasadori, deși deține palate și clădiri istorice în țările în care se află aceștia
Românul care a încercat să-și ucidă fosta soție „în stilul ISIS”, în Belgia, a scris înainte o scrisoare bunicilor săi
Știri România 16:05
Românul care a încercat să-și ucidă fosta soție „în stilul ISIS”, în Belgia, a scris înainte o scrisoare bunicilor săi
Parteneri
Românii, în pericol pe una dintre cele mai căutate insule din Grecia: „O simplă înțepătură poate ucide”
Adevarul.ro
Românii, în pericol pe una dintre cele mai căutate insule din Grecia: „O simplă înțepătură poate ucide”
Cine este generalul care va coordona achiziția de armament a României din bani europeni. MApN cere excepții de la ordonanțele austerității
Fanatik.ro
Cine este generalul care va coordona achiziția de armament a României din bani europeni. MApN cere excepții de la ordonanțele austerității
Charlie Kirk, apropiatul lui Trump, a fost ucis în plin discurs la o universitate din Utah
Financiarul.ro
Charlie Kirk, apropiatul lui Trump, a fost ucis în plin discurs la o universitate din Utah

Monden

Roxana Nemeș se pregătește să nască gemenii. Imagini cu vedeta în ultima lună de sarcină. „Iubiții mei mă vor face în curând mămică”
Stiri Mondene 17:45
Roxana Nemeș se pregătește să nască gemenii. Imagini cu vedeta în ultima lună de sarcină. „Iubiții mei mă vor face în curând mămică”
Serghei Mizil, adevărul despre ce s-a întâmplat la Asia Express 2025: „Mă luau ca pe ăla de la azil, ca pe un pensionar”
Exclusiv
Stiri Mondene 17:06
Serghei Mizil, adevărul despre ce s-a întâmplat la Asia Express 2025: „Mă luau ca pe ăla de la azil, ca pe un pensionar”
Parteneri
Channing Tatum și Inka Williams, PRIMA apariție pe covorul roșu în calitate de cuplu! La ce eveniment au participat actorul și iubita lui, cu 19 ani mai tânără decât el
Elle.ro
Channing Tatum și Inka Williams, PRIMA apariție pe covorul roșu în calitate de cuplu! La ce eveniment au participat actorul și iubita lui, cu 19 ani mai tânără decât el
Premierul Ilie Bolojan a făcut anunțul de care toată România se temea! Schimbarea pe care nimeni nu și-o dorea! Ce urmează
Unica.ro
Premierul Ilie Bolojan a făcut anunțul de care toată România se temea! Schimbarea pe care nimeni nu și-o dorea! Ce urmează
Imaginile despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
Viva.ro
Imaginile despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
Parteneri
Corina Dănilă, de nerecunoscut la 53 de ani! Cum arată acum actrița din „Numai iubirea”. A atras toate privirile la un eveniment monden
TVMania.ro
Corina Dănilă, de nerecunoscut la 53 de ani! Cum arată acum actrița din „Numai iubirea”. A atras toate privirile la un eveniment monden
Filmul asasinatului lui Charlie Kirk. Fuga suspectului pe acoperiș, surprinsă de martori. Autorul, încă liber
ObservatorNews.ro
Filmul asasinatului lui Charlie Kirk. Fuga suspectului pe acoperiș, surprinsă de martori. Autorul, încă liber
Calina și Catinca, scandal și derapaj cu echipa de producție de la Asia Express. Au uitat că totul e filmat. Momentul "murdar" care le-a scos din sărite: "E bătaie de jos"
Libertateapentrufemei.ro
Calina și Catinca, scandal și derapaj cu echipa de producție de la Asia Express. Au uitat că totul e filmat. Momentul "murdar" care le-a scos din sărite: "E bătaie de jos"
Parteneri
Gigi Becali, intervenție în forță imediat după Cipru - România: „N-a mai existat așa ceva, de ce îi chemi?!” + pe cine voia în teren: „Cei mai buni 2 români. Și nu-s ai mei!”
GSP.ro
Gigi Becali, intervenție în forță imediat după Cipru - România: „N-a mai existat așa ceva, de ce îi chemi?!” + pe cine voia în teren: „Cei mai buni 2 români. Și nu-s ai mei!”
Pierdut fără urmă! Nimeni nu știe ce mai face golgeterul României din 1991: „A dispărut, i s-au șters urmele!”
GSP.ro
Pierdut fără urmă! Nimeni nu știe ce mai face golgeterul României din 1991: „A dispărut, i s-au șters urmele!”
Parteneri
ELCEN anunță numirea unui director general interimar, după ce fostul șef a fost plasat sub control judiciar
Mediafax.ro
ELCEN anunță numirea unui director general interimar, după ce fostul șef a fost plasat sub control judiciar
Ce a spus care a ucis-o pe Iryna Zarutska, ucraineanca înjunghiată într-un metrou din SUA. Cum explică gestul șocant: „Am în creier...”
StirileKanalD.ro
Ce a spus care a ucis-o pe Iryna Zarutska, ucraineanca înjunghiată într-un metrou din SUA. Cum explică gestul șocant: „Am în creier...”
Atac armat pe terasa unui restaurant din Texas: un mort și cinci răniți. Atacatorul este căutat de poliție
Wowbiz.ro
Atac armat pe terasa unui restaurant din Texas: un mort și cinci răniți. Atacatorul este căutat de poliție
Promo
Reduceri spectaculoase la articolele de început de școală
Advertorial
Reduceri spectaculoase la articolele de început de școală
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
Doliu în presa românească: Sorin Stanciu, președintele UZPR, a murit
Wowbiz.ro
Doliu în presa românească: Sorin Stanciu, președintele UZPR, a murit
Drama prin care trecea profesoara găsită spânzurată împreună cu fiul ei de 7 ani. Femeia și-ar fi ucis copilul înainte. Detalii șocante din anchetă
StirileKanalD.ro
Drama prin care trecea profesoara găsită spânzurată împreună cu fiul ei de 7 ani. Femeia și-ar fi ucis copilul înainte. Detalii șocante din anchetă
A murit Mircea Buzică! O întreagă comunitate este îndoliată
KanalD.ro
A murit Mircea Buzică! O întreagă comunitate este îndoliată

Politic

Sorin Grindeanu, noi înțepături la adresa lui Cătălin Drulă: „E parlamentar de Timișoara și vrea să candideze la București”
Politică 17:20
Sorin Grindeanu, noi înțepături la adresa lui Cătălin Drulă: „E parlamentar de Timișoara și vrea să candideze la București”
Grindeanu a prezentat programul PSD pentru relansarea economică printr-o săgeată la Bolojan: „Am văzut, de la cel mai ridicat nivel al statului, că nu avem un plan de țară”
Politică 15:24
Grindeanu a prezentat programul PSD pentru relansarea economică printr-o săgeată la Bolojan: „Am văzut, de la cel mai ridicat nivel al statului, că nu avem un plan de țară”
Parteneri
Ucraina lansează cel mai mare sistem de baterii din Europa de Est, cu ajutor american
Spotmedia.ro
Ucraina lansează cel mai mare sistem de baterii din Europa de Est, cu ajutor american
„Vezi că joci de 4 ori cu Csikszereda sezonul ăsta!”. Dialog fabulos între Gigi Becali și Marius Șumudică despre FCSB
Fanatik.ro
„Vezi că joci de 4 ori cu Csikszereda sezonul ăsta!”. Dialog fabulos între Gigi Becali și Marius Șumudică despre FCSB
Statuia emblematică a leului înaripat din Veneția e, de fapt, ”Made in China”
Spotmedia.ro
Statuia emblematică a leului înaripat din Veneția e, de fapt, ”Made in China”