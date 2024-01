„Vladimir Vladimirovici Putin a emis un decret conform căruia soțul meu trebuie să fie acolo (în Ucraina, n.r.). Sunt interesată să știu când va emite un decret prin care va spune că soțul meu trebuie să fie acasă”, a declarat Maria Andreieva sub privirile staffului de campanie.

Wife of a Russian soldier delivered an emotional appeal for his return from #Ukraine – at the election headquarters of Putin – open criticism of the war is banned. Maria Andreyeva said: Putin has issued a decree that my husband has to be there. Im interested to know when he will… pic.twitter.com/e3D1bov2jL