A încercat să exercite presiuni asupra agenților

În luna februarie 2025, Cârcei a fost oprit de un echipaj al Serviciului Rutier în localitate pentru că rula cu o viteză de 109 km/h, fiind la volanul autoturismului de serviciu, dar fără să aibă semnalele luminoase şi acustice în funcţiune.

„Acesta a încercat să exercite presiuni asupra poliţiştilor rutieri pentru ca aceştia să nu întocmească proces-verbal de constatare a contravenţiei şi să îi suspende dreptul de a conducere pe drumurile publice pentru o perioada de 90 de zile. Pretextul invocat ar fi fost reprezentant de faptul că se afla într-o «misiune», deşi nu putea prezenta un ordin de serviciu în acest sens”, au mai transmis sindicaliştii.

Polițiștii rutieri nu s-au lăsat intimidați și au trimis o adresă oficială către IPJ Mehedinţi, solicitând dovada ordinului de serviciu.

„Cu foarte mult tupeu, ştiind că nu se află în niciuna din cauzele de exonerare a răspunderii contravenţionale, iar singura sa „misiune” erau câteva zile libere pe care voia să şi le petreacă la Bucureşti, cms. şef Cârcei a emis un ordin de serviciu ce se presupune a fi fals”, susţin sindicaliştii.

DNA a intrat pe fir

Poliţia Română a avut o primă reacție în acest caz, precizând că aspectele semnalate în spaţiul public „fac obiectul unor verificări aflate în curs”, iar la data de 17 septembrie, împuternicirea acestui ofiţer a fost întreruptă, atribuţiile fiind preluate de un alt ofiţer. „Poliţia Română nu tolerează abateri de la normele legale sau deontologice”, afirmă sursa citată.

Cazul a intrat în atenția procurorilor DNA.

„Se pare că practica folosirii funcţiei publice pentru a scăpa de răspundere, recent dezvăluită în cazul inspectorului şef de la IPJ Cluj, continuă să fie folosită cu mult tupeu de către alţi inspectori şefi (…) DNA a descins la Serviciul Rutier şi la Secretariatul IPJ Mehedinţi pentru a ridica înscrisuri într-o cauză penală muşamalizată de şefii Poliţiei Române”, au transmis sindicaliştii Europol.

