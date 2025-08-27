Aproape 30.000 de accidente cu victime în România, într-un an

Proiectul de lege propune înăsprirea legislației în ceea ce îi privește pe șoferii vitezomani, mai ales că viteza excesivă este de departe cauza principală generatoare de accidente rutiere grave în România. Un alt motiv este că România rămâne, în continuare, fruntașă în Uniunea Europeană la numărul de decese cauzate de accidente rutiere.

În anul 2024, la nivel național, s-au înregistrat 29.031 de accidente rutiere soldate cu victime. Rata de deces în urma accidentelor rutiere este aproape dublă față de media europeană, cu 77 de decese la un milion de locuitori, în timp ce media europeană este de 44.

Amenzile în prezent și amenzile din proiectul de lege

Dacă în prezent, șoferii români sunt sancționați atunci când depășesc viteza cu minimum 10 km/h, odată cu noua lege, vitezomanii nu vor mai scăpa de amendă dacă depășesc limita legală cu 5 km/h. În plus, proiectul prevede și creșterea amenzilor.

Amenzile pentru depășirea vitezei în România în 2025, conform Codului Rutier actualizat, sunt structurate astfel:

Depășire cu 10-20 km/h peste limita legală: amendă între 405 și 607,5 lei (2-3 puncte amendă) și două puncte de penalizare.

Depășire cu 21-30 km/h: amendă între 810 și 1.012,5 lei (4-5 puncte amendă) și 3 puncte de penalizare.

Depășire cu 31-40 km/h: amendă între 1.215 și 1.620 de lei (6-8 puncte amendă) și 4 puncte de penalizare, posibilă suspendare a permisului pentru 30 de zile.

Depășire cu 41-50 km/h: amendă între 1.822,5 și 4.050 de lei (9-20 de puncte amendă) și 6 puncte de penalizare.

Depășire cu peste 50 km/h: amendă între 1.822,5 și 4.050 de lei (9-20 de puncte amendă), 6 puncte de penalizare și suspendarea permisului pentru 90 de zile.

Depășire cu peste 70 km/h: aceeași amendă și puncte ca la peste 50 km/h, dar suspendarea permisului este de 120 de zile.

Propunerile din proiectul de modificare a Codului Rutier prevăd amenzi mult mai mari pentru depășirea vitezei, după cum urmează:

21-30 km/h – amendă între 808 și 1.010 lei;

31-40 km/h – amendă între 1.212 și 1.616 lei;

41-50 km/h – amendă între 1.818 și 4.040 de lei;

peste 50 km/h – amendă între 1.818 și 4.040 de lei + 20 de puncte de penalizare.

Cele mai periculoase intersecții din București

În București au loc cele mai multe accidente rutiere, potrivit statisticilor. Într-un singur an au fost înregistrate 3.267 de accidente cu victime.

Potrivit datelor oficiale, șapte intersecții din București se remarcă, de departe, privind gradul de periculozitate. Astfel că, într-un singur an, 62 de persoane au fost rănite în aceste intersecții.

Intersecția dintre Calea 13 Septembrie cu Șoseaua Panduri și bulevardul Tudor Vladimirescu este cea mai periculoasă intersecție din București. Într-un an, au avut loc 10 accidente în urma cărora au fost rănite 17 persoane, iar principala cauză a fost neacordarea de prioritate.

Intersecția dintre strada Jiului și strada Natației este considerată a doua cea mai periculoasă din București pentru că, într-un singur an, au avut loc 7 accidente soldate cu 13 persoane rănite. Principala cauză a accidentelor a fost nerespectarea semaforului.

Intersecția dintre Șoseaua Alexandriei și Șoseaua Antiaeriană se situează pe locul al treilea, cu opt persoane rănite în șapte accidente cauzate, în principal, de neacordarea de prioritate.

A patra cea mai periculoasă intersecție din București este bulevardul Bucureștii Noi cu strada Subcetate, unde au avut loc șapte accidente cu șapte persoane rănite, principala cauză fiind neacordarea de prioritate pietonilor.

Intersecția dintre strada Brașov și Drumul Taberei au fost rănite opt persoane în șase accidente. Pe locul șase se situează intersecția dintre Șoseaua Olteniței și strada Lunca Bârzești, cu cinci accidente și șase persoane rănite.

A șaptea cea mai periculoasă intersecție din București este cea dintre bulevardul Constantin Brâncoveanu cu strada Nițu Vasile, unde s-au produs cinci accidente cu patru persoane rănite.

Imediat după București, atunci când vorbim de numărul de accidente se situează județul Iași, urmat de Cluj, Constanța, Mureș și Suceava.

Noile reguli din Codul Rutier vor fi aplicate abia după ce proiectul de lege va fi adoptat, iar legea va fi promulgată de președinte și publicată în Monitorul Oficial al României.

