De Dan Duca,

Președintele Uniunii Culturale a Tătarilor din România, Fildis Reșit, a declarat pentru Libertatea că el a interacționat cel mai mult cu senatorul liberal, care a fost depistat cu COVID-19.

“Duminică a fost la petrecerea noastră, a venit să țină un speech. Eu am intrat în izolare, imediat ce am aflat dimineață, am sunat la DSV și aștept. Ideea e că dintre toate persoanele de acolo, eu sunt cea mai vulnerabilă, pentru că îndeplinesc două condiții: am stat la mai puțin de un metru de el și am petrecut cu el în jur de 15 minute. Practic, dânsul nu a participat la petrecere, a susținut un discurs și a plecat.

La petrecere au fost între 300 și 400 de persoane, dar imaginați-vă că aveam un buget pentru o mie de persoane. V-am spus, sunt în autoizolare, i-am spus soției să nu vină acasă, să se ducă la părinți, eu nu m-am mai întâlnit cu ea de atunci pentru că am fost plecat cu treburi. Mi-e teamă să nu infectez pe altcineva”, a declarat Reșit, pentru Libertatea.

Emoții mari cu Huțucă

Un alt parlamentar de Constanța, Bogdan Huțucă, ar fi și el infestat. Iar liberalii din Constanța așteaptă cu teamă rezultatele oficiale ale testelor în acest caz. Nici Huțucă nu a fost la petrecerea de duminică a femeilor liberale, dar a fost prezent sâmbătă, la ședința conducerii județene a partidului, la care au venit și toți primarii liberali din județ.

„Așteptăm rezultatele în cazul președintelui Huțucă, sper să fie negative”, a declarat pentru Libertatea, șefa Organizației de Femei a PNL Constanța, Mihaela-Antoanela Scrieciu.

Citeşte şi:

UPDATE | Deputatul Bogdan Huţucă nu are coronavirus. Testul a ieşit negativ

Senatorul Vergil Chițac, primul mesaj după ce a fost diagnosticat cu COVID-19. Ce scria ieri despre faptul că e suspect de coronavirus

Bulgaria a declarat stare de urgență din cauza coronavirusului. Ungaria, Cehia și Slovacia au făcut de joi acest pas

GSP.RO CRIZA CORONAVIRUS. Decizie fără precedent in Romania după 1989, doar explozia de la Cernobâl a mai dus la aceasta situatie

HOROSCOP Horoscop 13 martie 2020. Racii sunt tentați să respingă gesturile frumoase