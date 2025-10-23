Nu puteam trece iarna

Fără centralele pe cărbune de la Complexul Energetic Oltenia, România ar risca 52 de ore de blackout, afectate fiind oraşe mari, dar şi compania Ford şi întregul sistem energetic naţional.

Totodată, precizează oficialul, în aceste condiţii ar trebui să se facă importuri la preţuri foarte mari, care ar fi dus la facturi cu 30% mai mari pentru populaţie.

Pentru a obține menținerea funcționării centralelor pe cărbune, România a prezentat Comisiei Europene un studiu independent de şase mii de pagini care arată toate aceste pericole.

„Am făcut o strategie să vedem cum ne tratează ei pe noi. Ei au refuzat constant, în ultimii doi ani, să negocieze acest jalon cu România, în condiţiile în care nu existau dovezi că România poate să treacă iarna fără aceste centrale pe cărbune. Ceea ce am făcut a fost să vorbesc cu cei de la Transgaz, să le arăt cât de important este să avem un studiu independent care să arate negru pe alb care sunt riscurile pentru România în situaţia în care vom opri, în această iarnă, centralele pe cărbune, la 31 decembrie”, a precizat ministrul.

Un studiu de 6.000 de pagini

Acesta a precizat că „acel studiu de 6000 de pagini făcut după o metodologie europeană, care este incontestabil, l-am pus pe masa Comisiei (…)”.

„Esenţa acelui studiu spune că în anumite condiţii de iarnă foarte grea, în condiţiile în care nu vom avea aceste grupuri pe cărbune la Complexul Energetic Oltenia, România riscă să rămână 52 de ore fără energie electrică, în anumite condiţii”, a afirmat Bogdan Ivan la Antena 3.

În urma unei negocieri „extrem de complicate şi complexe”, Comisia Europeană a acceptat menţinerea în funcţiune a centralelor pe cărbune.

Ministrul spune că România şi-a asumat, în urmă cu cinci ani, „cele mai agresive ţinte de decarbonizare din Uniunea Europeană”, ţinte pe care România şi le-a asumat într-un termen mult mai scurt decât alte ţări.

România va putea menţine în funcţiune 3 grupuri energetice pe cărbune până în 2029, în urma renegocierii cu Comisia Europeană a calendarului de decarbonare a producţiei naţionale de energie electrică, a declarat ministrul Energiei, Bogdan Ivan, miercuri, într-o conferinţă de presă.

El a precizat că România risca o penalizare de până la 1,8 miliarde de euro dacă şi-ar fi asumat să nu închidă termocentralele pe cărbune.

Ilie Bolojan a fost întrebat dacă ar putea avea România o pană majoră de curent. Premierul spune că țara noastră nu ar trebui să se confrunte cu riscul de blackout și susține că există capacități de producție suficiente și posibilitatea de a achiziționa energie de pe piețele externe.



