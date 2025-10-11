Într-un interviu dat sâmbătă unei televiziuni, Ivan a discutat despre un studiu complex care analizează impactul centralelor pe cărbune asupra sistemului energetic național.

Scenarii de risc pentru sistemul energetic

Studiul, realizat de o companie de consultanță internațională, are 6.000 de pagini și include scenarii pentru un potențial blackout.

Ministrul a explicat că unul dintre scenariile analizate arată un risc crescut de blackout în condiții de iarnă foarte grea, combinat cu oprirea tuturor grupurilor pe cărbune de la Complexul Energetic Oltenia.

„Unul dintre scenarii arată că, în anumite condiţii de iarnă foarte grea, în anumite condiţii de ninsoare, dacă vom opri toate grupurile pe cărbune de la Complex Energetic Oltenia, am putea să fim într-o situaţie de acest gen, în situaţia în care s-ar îndeplini cumulativ mai multe condiţii – aşa-zisa furtună perfectă. Rolul nostru e de a calcula care sunt cele mai grele scenarii şi de a face tot ce ţine de noi ca să nu ajungem acolo”, a subliniat Ivan.

Negocieri cu Comisia Europeană

Pentru a preveni un posibil colaps al sistemului energetic, Ministerul Energiei negociază cu Comisia Europeană pentru păstrarea temporară a centralelor pe cărbune.

Recomandări Crima dovedită cu o oală de varză necălită. Acuzata a primit achitare pe linie, dar procurorii consideră că dosarul de omor a fost lămurit

Bogdan Ivan a menționat că, pentru prima dată în doi ani, Comisia a fost dispusă să redeschidă discuțiile privind ținta de decarbonizare.

„Negociem cu cei din Comisia Europeană şi, pentru prima dată, după doi ani, au fost dispuşi să accepte redeschiderea discuţiilor pe ţinta 119, cea a decarbonizării”, a declarat ministrul Energiei.

Strategia pentru iarna 2025-2025 și securitatea cibernetică

Bogdan Ivan și-a exprimat încrederea că, păstrând centralele pe cărbune, România va avea suficientă energie pentru a face față vârfurilor de consum din această iarnă.

El a menționat că se lucrează la crearea de noi capacități de producție și la implementarea de soluții de stocare a energiei.

Întrebat despre posibilitatea unor atacuri cibernetice dinspre Rusia sau altă entitate, care ar putea provoca un blackout, ministrul a confirmat că se pregătește un centru de securitate cibernetică specializat pentru sectorul energetic. Acesta va completa protecția oferită de alte instituții responsabile.

„În mod normal, tot timpul există băieţii buni şi băieţi răi, tot timpul există, ca şi în zona cyber, atacatori şi atacați. Tot timpul te pregăteşti, este evident, pentru că e infrastructură critică şi noi acum pregătim pentru a evita un astfel de scenariu un centru de securitate cibernetică în materie de energie, prin care vrem să ne asigurăm că, dincolo de protecţia pe care o are astăzi DNSC-ul şi alte instituţii responsabile, avem pentru Sistemul Energetic Naţional pregătirea şi oamenii care ne asigură acest scut împotriva atacurilor cibenetice”, a explicat Ivan.

Tot astăzi, cifrele au arătat că România a crescut importul de electricitate din Rusia în acest an cu 57% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Angajamentele României privind decarbonizarea

În septembrie, Bogdan Ivan a declarat că, dacă am închide grupurile pe cărbune de la Complexul Energetic Oltenia, am fi cu adevărat în risc de blackout.

Ministrul Energiei a reamintit că România și-a asumat cea mai agresivă țintă de decarbonizare din Uniunea Europeană, conform PNRR.

Acest lucru implică închiderea tuturor centralelor pe cărbune până la sfârșitul anului 2025 și înlocuirea lor cu centrale pe gaz.

În discuțiile recente cu Comisia Europeană, Ivan speră să obțină flexibilitate pentru a păstra în funcțiune cel puțin trei grupuri și alte două de rezervă din cele cinci existente la Complexul Energetic Oltenia.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE