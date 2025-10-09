Ar putea avea România o pană majoră de curent? Răspunsul lui Ilie Bolojan: „Vom achiziționa de pe piețele externe”

Ce spune Ilie Bolojan despre o eventuală pană majoră de curent în România

Premierul Ilie Bolojan a abordat recent subiectul securității energetice a României, oferind asigurări că țara nu ar trebui să se confrunte cu riscul unui blackout. În timpul unui interviu acordat la B1 TV, șeful

Guvernului a explicat că există capacități de producție suficiente pentru cea mai mare parte a timpului

„Din punctul meu vedere, nu ar trebui să avem o astfel de situație pentru că există capacitățile de producție pentru cea mai mare parte a perioadei, iar, în aceste ore în care avem o subproducție în România, vom achiziționa de pe piețele externe”, a fost răspunsul lui Ilie Bolojan, când a fost întrebat despre riscul unui blackout.

În primăvara acestui an, experții au făcut o analiza și au explicat cât de expusă ar fi România în fața unui blackout ca cel din Spania și Portugalia.

Cât de important este ca România să poată achiziționa energie din UE

Bolojan a subliniat importanța îmbunătățirii conectivității energetice cu Europa Centrală și de Vest. El a menționat că lipsa unui sistem adecvat de interconectare pe relația România-Ungaria-Austria limitează capacitatea țării de a achiziționa energie la prețuri mai avantajoase în orele de vârf.

Recomandări Cătălin Drulă, deputat USR: „PSD-ul pune frână reformelor, asta se întâmplă în această coaliție. E un joc dublu”

„Un alt element important este că conectivitatea acestei regiuni cu Europa Centrală, cu Europa de Vest, unde Franța, fiind cel mai mare producător de nuclear, are un preț constant în bandă mai mic și ne-ar putea livra în orele respective, să spunem o energie nu atât de scumpă, nu o putem face pentru că pe relația România-Ungaria-Austria nu există un sistem de interconectare care să ne ofere capacitățile pentru a achiziționa în aceste ore de vârf cantitatea suplimentară”, a explicat premierul.

Ilie Bolojan susține că ANRE putea aduce reguli mai clare în piața energiei

Totodată, premierul susține că ANRE ar fi putut stabilit reguli mai clare pentru piața energiei. Având în vedere că „ei sunt regulatorii”, ANRE ar fi trebuit să urmărească ceea ce se întâmplă în piață și să mențină un echilibru între prețul producției și cel final.

„Din punctul meu de vedere, în toți acești ani, de 10-15 ani puteau să facă mai mult pentru a avea reguli mai clare în piață. Ei sunt regulatorii, ei sunt cei care urmăresc ceea se întâmplă, în așa fel încât între prețul de producție și prețul pe care îl plătește la final cetățeanul sau compania să fie o diferență rezonabilă”, a mai precizat Ilie Bolojan, în timpul interviului.

Ce este un „black-out” sau o pană majoră de curent

Un blackout este o întrerupere completă, de lungă durată, a furnizării energiei electrice într-o zonă extinsă. Acesta poate afecta alimentarea cu electricitate a locuințelor, traficului, comunicațiilor și altor servicii esențiale.

Termenul provine inițial din domeniul militar, referindu-se la o măsură de apărare antiaeriană caracterizată prin întuneric total, pentru a împiedica țintele să fie vizibile. În sens modern, blackout-ul desemnează o pană masivă de curent care poate avea consecințe grave asupra activităților cotidiene și poate pune în pericol siguranța publică.

În cazul unui blackout, este recomandat să existe un plan de urgență, inclusiv surse alternative de lumină, apă, alimente neperisabile și echipament pentru situații speciale, pentru a face față unei posibile lipse prelungite de curent.

Spania și Portugalia s-au confruntat cu acest scenariu în primăvara acestui an. O pană majoră de curent a paralizat, timp de cinci secunde, cele două țări. A fost cel mai mare incident de acest fel din istoria celor două țări, iar atunci autoritățile și experții s-au întrebat care ar putea fi principala cauză.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE