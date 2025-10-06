16 amenzi de viteză în aceeași zi

Din cele 12.591 de amenzi pentru viteză aplicate de noul sistem de control al vitezei de pe strada Tweede Carabinierslaan din orașul belgian Lanaken, mii au fost trimise la Maastricht. Iar Jeffrey, un șofer olandez, a primit nu mai puțin de 16, după ce trecuse granița doar ca să alimenteze mai ieftin.

Toate cele 16 amenzi au ajuns în cutia lui poștală în aceeași zi. „Am încremenit de șoc. Cutia poștală era plină”, povestește Jeffrey, din Maastricht. El vine des în Lanaken. „Printre altele, ca să alimentez mai ieftin, dar tot ce am economisit s-a dus. M-a costat scump plinul ăsta”, spune cu un zâmbet amar. Jeffrey trebuie să plătească acum peste 850 de euro pentru amenzile de viteză, relatează publicația belgiană Nieuwsblad. Spre deosebire de alte zone, pe strada Tweede Carabinierslaan din Veldwezelt nu există panouri suplimentare de avertizare, astfel că pentru mulți șoferi, radarul a fost o surpriză.

Jeffrey nu știa, așadar, că acolo este activ, din 1 septembrie, un sistem de măsurare a vitezei medii. Și nu a fost singurul olandez luat pe nepregătite. În total, au fost trimise peste 12.000 de amenzi, mii dintre ele doar către Maastricht.

Mii de șoferi olandezi, amendați pentru viteză în Belgia

Recomandări „Caracatița” lui Plahotniuc s-a extins și în România. Ce afaceri și ce profituri fac „locotenenții” infractorului moldovean

În ultima lună, pe Tweede Carabinierslaan au fost sancționați zilnic aproximativ 420 de șoferi, pentru depășirea vitezei legale. Site-ul olandez Wat is loos in Mestreech și ziarul De Limburger au relatat cazul, mergând până la a-l intervieva pe primarul din Lanaken în legătură cu numărul mare de amenzi și lipsa panourilor de avertizare.

Edilul Marino Keulen nu vede însă nicio problemă. Spune că nu este nevoie de panouri de avertizare suplimentare, deoarece limita de viteză a fost întotdeauna de 50 km/h, iar șoferii trebuie pur și simplu să o respecte.

„Indicatoarele de viteză nu sunt puse acolo ca decor. Semnele vorbesc de la sine, iar cine nu vrea să asculte, trebuie să simtă consecințele. Ne dorim ca oamenii să-și adapteze comportamentul la volan. În plus, există o marjă de toleranță de 6 km/h”, a declarat Marino Keulen.

Primarul a adăugat că Agenția pentru Drumuri și Trafic este autoritatea competentă pe acea șosea regională și că instituția nu dorește panouri suplimentare de semnalizare, pentru a nu distrage prea mult atenția conducătorilor auto.

Ce prevede legislația belgiană pentru depășirea vitezei legale

În Belgia, amenzile pentru depășirea vitezei legale variază în funcție de cât depășește șoferul limita și de zona în care se află. Pentru depășirea vitezei până la 10 km/h, amenda este de aproximativ 50 de euro. Dacă depășirea este între 10 și 20 km/h în oraș, amenda începe tot de la 50 de euro plus 10 euro pentru fiecare km/h suplimentar. În afara orașului, după primii 10 km/h depășire, amenda este de 50 de euro plus câte 5 euro pentru fiecare km/h în plus.

Pentru depășiri mai mari, peste 20 km/h în oraș sau 30 km/h în afara orașului, există riscul retragerii permisului de conducere. Depășirile de peste 30-40 km/h în zone aglomerate pot duce tot la pierderea permisului. În cazuri extreme, amenzile pot ajunge la mii de euro, dar valoarea exactă este stabilită și de tribunal. Șoferii cu numere de înmatriculare străine trebuie să plătească amenzile imediat, altfel mașina poate fi ridicată și depozitată cu costuri suplimentare.

În România, în 2025, amenzile au crescut semnificativ pentru șoferii care depășesc limitele de viteză, iar în unele cazuri se poate ajunge chiar la suspendarea permisului de conducere. Aceste măsuri au fost implementate cu scopul de a reduce numărul accidentelor rutiere și de a descuraja condusul agresiv.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE