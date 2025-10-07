Un sat elvețian amendează peste o mie de șoferi, zilnic

O regulă inventivă, spun unii. O absurditate, spun alții. Cert este că, în fiecare zi, sunt generate peste o mie de amenzi, iar primăria, în doar câteva săptămâni, a strâns aproape două milioane de euro.

Potrivit publicației olandeze RTL Nederland, măsura neobișnuită are scopul de a împiedica șoferii să folosească drumurile din localității Birsfelden, aflat în apropierea orașului Basel, ca rute ocolitoare, din cauza aglomerației de pe autostrăzi.

Camerele de supraveghere cronometrează mașinile care intră și ies din localitate

Camerele de supraveghere înregistrează cât timp se află o mașină în localitate. Astfel că, vehiculele care trec prin localitate în mai puțin de 15 minute primesc o amendă de 100 de franci, echivalentul a aproximativ 107 euro.

Pe rețelele sociale, unii admiră ingeniozitatea sistemului, alții îl consideră un pas periculos spre o lume în care fiecare mișcare e măsurată și taxată.

Profesora de drept penal Monika Simmler a scris pe LinkedIn că este foarte îngrijorată în privința protecției vieții private și a libertății oamenilor. „Dacă aș fi în locul primăriei, nu aș cheltui încă banii”, spune Simmler. De asemenea, a ridicat obiecții juridice, deoarece unii oameni ar putea avea motive întemeiate pentru a se afla în sat doar pentru scurt timp.

Un român a depășit cu 1 km/h viteza legală în Elveția și a primit amenda în țară

Recent, un bărbat a povestit pe Facebook experiența trăită după ce a primit în România o amendă de circulație încasată la Geneva, în Elveția. Potrivit documentului datat 14 august, bărbatul a fost surprins circulând cu 56 km/h într-o zonă unde limita era de 50 km/h. După aplicarea marjei legale de eroare de 5 km/h, depășirea rămasă a fost de doar 1 km/h. Chiar și așa, sancțiunea a fost de 80 de franci elvețieni, adică aproximativ 420 de lei. Amenda propriu-zisă a fost de 40 de franci, dar șoferul a fost obligat să mai plătească și cheltuieli administrative de 40 de franci. Potrivit Codului Penal din Elveția, dacă amenda nu este plătită, se poate transforma într-o pedeapsă de o zi de închisoare.

