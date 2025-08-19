Potrivit documentului datat 14 august, bărbatul a fost surprins circulând cu 56 km/h într-o zonă unde limita era de 50 km/h. După aplicarea marjei legale de eroare de 5 km/h, depășirea rămasă a fost de doar 1 km/h.

Chiar și așa, sancțiunea a fost de 80 de franci elvețieni, adică aproximativ 420 de lei. Amenda propriu-zisă a fost de 40 de franci, dar șoferul a fost obligat să mai plătească și cheltuieli administrative de încă 40 de franci.

Documentul, datat 14 august și întocmit la Geneva

„Mi-a venit acasă o amendă de circulație din Elveția. Au fost îngăduitori, mi-au permis să am 5 km/h marjă de eroare peste limita admisă la locul faptei. M-au ars pentru 1 km/h în plus. 80 de franci. O să plătesc, ce să fac? Mi-ar plăcea să fie așa și în România”, a scris el pe Facebook.

Potrivit Codului Penal din Elveția, dacă amenda nu este plătită, se poate transforma într-o pedeapsă de o zi de închisoare.

„Conform articolului 106 alineatul 2 din Codul penal elvețian, în prezenta ordonanță, pentru cazul în care, în mod culpabil, contravenientul nu ar plăti amenda, se aplică o pedeapsă privativă de libertate de substituție (PPLS) de 1 zi. Această pedeapsă privativă de libertate de substituție (PPLS) nu va fi executată decât în ultimă instanță și în anumite condiții”, mai scrie în document.

