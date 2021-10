Ce spune soția lui Christian Sabbagh despre ordinul de protecție. „Totul a pornit de la o glumă banală, discuții contradictorii”

Soția lui Christian Sabbagh susține cu tărie că oamenii legii au comis o eroare, că ea nu a solicitat niciodată emiterea unui ordin de protecție împotriva soțului ei, prezentatorul știrilor de la Kanal D.

Iulia Sabbagh a mai adăugat în mesajul făcut public pe rețelele de socializare că își iubește soțul și că ea își dorește să își crească în armonie cei doi copii pe care îi au împreună. „Nu am depus nicio plângere și nu am solicitat vreodată emiterea unui ordin de protecție împotriva soțului meu. Am fost în eroare cu privire la documentele întocmite de organele de poliție.

Noi ne iubim și ne respectăm, totul a plecat de la o glumă banală din discuții contradictorii. Nu îmi doresc să devin persoană publică și nici nu am nevoie de promovare prin acest mod! Sunt o mama dedicată creșterii copiilor și îmi doresc să le ofer o educație corespunzătoare! Sper că am lămurit acest aspect și nu vom mai fi subiect pentru presă”, a transmis ea.

Christian Sabbagh confirmă faptul că Poliția a mers la ei acasă

Christian Sabbagh a făcut primele declarații despre ordinul de protecție, despre întâmplare, și mărturisește că totul a început după o ceartă pe care au avut-o din cauza mesajelor primite de acesta.

Jurnalistul a confirmat faptul că a venit Poliția la ei acasă și au fost duși la secție, unde au dat declarații. Christian Sabbagh neagă că ar fi fost violent cu soția sa, Iulia. „Ea era nervoasă pentru că tot primesc tot felul de mesaje pe Facebook de la admiratori/admiratoare. Mi-a cerut telefonul, eu nu am vrut să îl dau. Mi-a zis că dacă nu i-l dau sună la Poliție, eu i-am zis să o facă. A venit Poliția, ne-am dus la secție. Ea nu a știut, e ca în filmele cu Stan și Bran. Revenind… Am ajuns la Poliție, ea într-o cameră, eu în cealaltă, caz de violență domestică. M-a umflat râsul, întrebam pe acolo: «Cum, domle, violență domestică?» (…)

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Nu aveam ce să ascund în telefon, nici măcar nu are parole telefonul. Oricum a văzut mesajele. Dar asta nu e prima scenă, mi-a mai spart un iPhone, cred că trebuie să schimb marca, îmi poartă ghinion. A fost mai mult o ambiție… Și eu sunt gelos, și ea este geloasă…”, a declarat Christian Sabbagh pentru FANATIK.

Citeşte şi:

FILMĂRI DE LA MEDICI. 23 de paturi de la terapia intensivă a Spitalului Foișor stau goale

Lecția singurei comune cu zero cazuri COVID de la începutul pandemiei

Răspunsul ANRE către un client care s-a plâns că furnizorul de energie i-a dublat tarifele fixe: dacă a fost notificat, totul e legal

PARTENERI - GSP.RO EXCLUSIV Ion Țiriac, propunerea DECENIULUI pentru Iohannis: „Mâine dimineață dau 30 de milioane de euro!”

Playtech.ro Diana Șoșoacă, reacție HALUCINANTĂ despre liderul protestelor care s-a infectat cu covid. Ireal ce a spus senatoarea

Observatornews.ro Dacian Lazăr, șeful Poliției de Frontieră Berveni, Satu Mare, a murit. A fost răpus de Covid la doar 43 de ani

HOROSCOP Horoscop 7 octombrie 2021. Scorpionii trebuie să dea dovadă de flexibilitate și să respecte limitele bunului simț

Știrileprotv.ro „Căsătoriți pe nevăzute”. Miresei i s-a făcut rău după ceremonie: „Sunt debusolată”

Telekomsport Maraton de amor sălbatic, petreceri desfrânate, controverse! I-au distrus viaţa vedetei: "Trebuie să spun cine sunt"

PUBLICITATE Tratează imperfecțiunile pielii cu UFO2! Rezultate în 2 MINUTE!