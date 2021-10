Soția prezentatorului TV a cerut ajutorul judecătorilor pentru a emite un ordin de protecție. Christian Sabbagh va merge mâine, 7 octombrie, în fața judecătorilor. Cea care l-a dat pe mâna instanței este chiar actuala sa parteneră de viață, Iulia Sabbagh, care a înregistrat plângerea la Judecătoria Sectorului 4 în urmă cu două zile, potrivit informațiilor apărute pe portalul instanțelor de judecată, anunță Spynews.

Până la acest moment nu se cunoaște motivul pentru care femeia a decis să ceară ordin de protecție, mai ales că nu se știa că între cei doi ar fi existat probleme. Acest document se eliberează în momentul în care victima este într-o stare reală de pericol.

Conform legii, „ordinul de protecţie reprezintă hotărârea emisă de instanţa de judecată prin care aceasta dispune, la solicitarea unei persoane a cărei viaţă, integritate fizică sau psihică ori libertate este pusă în pericol printr-un act de violenţă din partea unui membru al familiei, cu caracter provizoriu, una sau mai multe dintre următoarele măsuri – obligaţii sau interdicţii:

a) evacuarea temporară a agresorului din locuinţa familiei, indiferent dacă acesta este titularul dreptului de proprietate;

b) reintegrarea victimei şi, după caz, a copiilor, în locuinţa familiei; Reintegrarea se va face numai după evacuarea agresorului.

c) limitarea dreptului de folosinţă al agresorului numai asupra unei părţi a locuinţei comune atunci când aceasta poate fi astfel partajată încât agresorul să nu vină în contact cu victima;

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

d) cazarea/plasarea victimei, cu acordul acesteia, şi, după caz, a copiilor, într-un centru de asistenţă;

e) obligarea agresorului la păstrarea unei distanţe minime determinate faţă de victimă, faţă de membrii familiei acesteia, ori faţă de reşedinţa, locul de muncă sau unitatea de învăţământ a persoanei protejate;

f) interdicţia pentru agresor de a se deplasa în anumite localităţi sau zone determinate pe care persoana protejată le frecventează ori le vizitează periodic;

g) obligarea agresorului de a purta permanent un sistem electronic de supraveghere; Această obligație nu se aplică în prezent.

h) interzicerea oricărui contact, inclusiv telefonic, prin corespondenţă sau în orice alt mod, cu victima;

i) obligarea agresorului de a preda poliţiei armele deţinute;

j) încredinţarea copiilor minori sau stabilirea reşedinţei acestora.

Alin 3 – Prin aceeaşi hotărâre, instanţa poate dispune şi suportarea de către agresor a chiriei şi/sau a întreţinerii pentru locuinţa temporară unde victima, copiii minori sau alţi membri de familie locuiesc ori urmează să locuiască din cauza imposibilităţii de a rămâne în locuinţa familială”.

Cum a început povestea de dragoste dintre Christian Sabbagh și Iulia, soția sa

Prezentatorul de la Kanal D a cunoscut-o pe Iulia în perioada în care el era căsătorit cu Louise, fosta soție. Chiar dacă între ei este o diferență de vârstă de 19 ani, cei doi s-au plăcut foarte mult și au rămas împreună. Christian Sabbagh și Iulia s-au căsătorit în anul 2017, evenimentul fiind unul discret.

„Am cunoscut-o pe Iulia la Istanbul, era manechin într-o prezentare de modă la care fusesem invitat. Mi s-a părut fascinant că nu ştia cine sunt, pentru că trăia în Spania de foarte mulţi ani. Era foarte frumoasă şi a fost ca o lovitură de fulger când am văzut-o. Am schimbat numere de telefon, am vorbit mult timp la telefon şi am reuşit să o conving să fim împreună”, spunea jurnalistul în urmă cu mai mult timp.

Christian Sabbagh este tatăl a patru copii și se află la cea de-a treia căsnicie.

Citeşte şi:

Reacția lui Connect-R când l-a auzit pe Mihai Petre că țipă la soția sa. Ce făcuse Elwira la „Asia Express”: „A înnebunit”

Dan Capatos, scuipat de Gigi Becali. Reacția prezentatorului de la „Xtra Night Show”: „Ce ai, ți-am făcut ceva?”

Brigitte Pastramă îi plătește chirie lui Ilie Năstase după divorț: „Nu suntem cu banii la pământ”

PARTENERI - GSP.RO EXCLUSIV Ion Țiriac, propunerea DECENIULUI pentru Iohannis: „Mâine dimineață dau 30 de milioane de euro!”

Playtech.ro Diana Șoșoacă, reacție HALUCINANTĂ despre liderul protestelor care s-a infectat cu covid. Ireal ce a spus senatoarea

Observatornews.ro O profesoară arestată după ce ar fi făcut amor cu un elev de 14 ani în maşina sa. Cei doi şi-ar fi trimis mesaje în care mărturiseau cât de mult s-au bucurat de momentele lor intime, în SUA

HOROSCOP Horoscop 6 octombrie 2021. Vărsătorii au nevoie de echilibru, mai ales în timpul întâlnirilor planificate

Știrileprotv.ro „Căsătoriți pe nevăzute”. Miresei i s-a făcut rău după ceremonie: „Sunt debusolată”

Telekomsport ŞOC în cazul care a cutremurat ţara! Nu a murit! Văzută în altă ţară:“Erau ochii ei, sunt sigur de ce am văzut”