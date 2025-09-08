Activitățile suspecte care au dus la arestarea bărbatului

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism și polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate au pus în aplicare un mandat de aducere pe numele suspectului.

Conform DIICOT, „începând cu anul 2024 și până în prezent, suspectul, care a deținut anterior funcții de conducere în cadrul Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, a fost angrenat în activități de divulgare neautorizată a unor informații secrete de stat, către reprezentați ai unei puteri străine”.

Suspectul ar fi avut două întâlniri în Budapesta cu ofițeri ai KGB din Belarus. Aceste întrevederi ar fi avut scopul de a transmite instrucțiuni și de a efectua plăți pentru serviciile prestate.

Investigația a fost desfășurată sub egida EUROJUST. Au colaborat servicii de informații din România, Ungaria și Cehia, precum și procurori din Ungaria, Cehia și Republica Moldova.

Implicarea SRI

Serviciul Român de Informații a menționat într-un comunicat că a desfășurat „o activitate specifică complexă” în această cauză. SRI a cooperat cu servicii de informații din Cehia, Polonia și Ungaria, precum și cu serviciul de informații din Republica Moldova în etapa finală.

DIICOT subliniază că „pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție”.

SRI a declarat că „împreună cu partenerii săi naționali și internaționali va continua monitorizarea atentă a acestor riscuri de securitate și va acționa cu fermitate în scopul apărării securității naționale”.

