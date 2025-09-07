„Tsa, tsa, șase, șase! A veniiiiit iar regeleee, e mare petrecereee!”. O boxă imensă cu muzica lui Tzancă Uraganu sparge atmosfera în târgul de weekend din sectorul 6.

„Dacă nu ne-ai înnebunit cu manelele tale…”, se plânge o vecină de la tarabă. „Am și de petrecere, șefa mea! Stai tranquilo, că bag acum ceva frumos”.

Ca la un bâlci dintr-un oraș de provincie, cu muzica dată la maximum, mici și cârnați care „dansează” pe grătar și sute de oameni care-și vând marfa, așa e și atmosfera pe Valea Cascadelor.

Noua modă muzicală în târgurile din București

Printre tarabe cu haine, jucării și tot felul de vechituri de zeci de ani, un colț atrage atenția mai mult decât restul.

În primul rând fonic, că doar o boxă e dată la maximum: „Te rog, nu fugi de mine, că-mi vine leșin de tine”, cea mai nouă piesă a lui Florin Salam, se aude răsunător.

O masă încărcată cu stick-uri USB a luat locul casetelor cu Adrian Minune și Jean de la Craiova. CD-urile cu Vali Vijelie ori Nicolae Guță au dispărut și ele. Acum au apărut stick-urile cu muzică.

Îmbrăcat într-un tricou negru, vânzătorul de manele și muzică de petrecere este cunoscut de cei care calcă în târg săptămână de săptămână. Are oamenii lui cu care face schimb de melodii, cele mai noi în domeniu.

„În tinerețe vindea casete audio, apoi CD-uri”, îi fac reclamă vecinii de târg.

„Manele și hituri de petrecere, ce vrei tu, îți fac”

Acum el a preluat supremația în materie de muzică și dă ora exactă în târg. A renunțat la casete și CD-uri și vinde stick-uri cu muzică.

„Le face pe loc, că ăsta-i băiat deștept. Îi zici ce vrei și, cu 20 de lei, te-a rezolvat. Copy-paste de pe laptop, direct”, spune un client vechi.

„Manele și hituri de petrecere, ce vrei tu, îți fac. Un minut, două și aia-i treaba. Dacă nu ții pasul cu vremurile, rămâi pe margine. Azi lumea nu mai cumpără CD-uri, vrea totul rapid. Așa am început cu stick-urile. Oamenii le iau pentru petreceri, pentru mașină. Am ce vrei tu”, ne spune, gata să dea din mâini pentru un nou stick.

„Muzica nu moare niciodată. Îți dau un stick la 20 de lei?!”

Printre trecători, un tânăr cumpără două stick-uri. „La mare ne trebuie muzică bună. Înțelegi? Vrem să fie vesel, să fie atmosferă”, spune el.

Bagă stick-ul în laptop și se copiază, cât ai zice pește, un folder plin cu „Manele – vara 2025”. Pe-al doilea? „Pune ce vrei tu, să fie calitate!”, vine răspunsul.

Pe tarabă sunt și stick-uri de firmă: goale, nedesfăcute. În funcție de câtă muzică vrei, comerciantul le umple imediat cu ce melodii dorește clientul.

„Muzica nu moare niciodată”, ne transmite el. „Doar formele ei se schimbă! Îți dau un stick la 20 de lei?!”.

„Bagi stick-ul la mașină sau într-un laptop și bubuie”

Și nu duce lipsă de clienți. Dacă oamenii își cumpără tricouri sau haine din Italia și Germania, la taraba la care muzica bubuie în târg lumea cumpără stick-uri!

„E perfect pentru weekend, la mare sau la grătar cu prietenii. Mai simplu de atât nu se poate!”, spune un alt cumpărător fidel.

„Cine mai umblă cu CD-urile după el? Muzica asta te prinde imediat, nu contează forma. Bagi stick-ul la mașină sau într-un laptop și bubuie. Facem chef mare de tot, zilele viitoare am luat manele de top”, continuă el.

Muzica vine pe stick. Casetele și CD-urile sunt date uitării în 2025. Foto: Libertatea

Cleopatra Stratan e șefa vânzărilor în România

Dacă vânzătorul din târg face bani cu stick-uri, pe alte tarabe se găsesc și casete vechi ori CD-uri cu muzică românească și internațională. Lumea tot mai caută casete vechi de 30 de ani. Nostalgia e la mare preț.

În România, vânzările de casete muzicale și CD-uri au înregistrat o scădere semnificativă în ultimii ani, în principal din cauza digitalizării și a preferinței pentru platformele de streaming. Cu toate acestea, există date relevante care reflectă această tendință.

Conform datelor statistice, cel mai bine vândut CD muzical din România este albumul „La vârsta de trei ani” al Cleopatrei Stratan, lansat în 2006.

Acesta a obținut o certificare de triple diamant pentru vânzări de 150.000 de unități, un record în industria muzicală românească.

În ultimii ani, piața muzicală din România a fost marcată de diversificarea formatelor de consum, cu o creștere a popularității muzicii digitale și a platformelor de streaming.

