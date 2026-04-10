Suspectul, în vârstă de 31 de ani, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, însă victima a refuzat emiterea unui ordin de protecție, relatează Ziarul de Iași.

Seara zilei de 6 aprilie a adus teroare într-un minimarket local, unde o angajată a devenit victima furiei unui bărbat, bănuit de consum de substanțe interzise.

Conflictul a izbucnit după ce femeia a refuzat să îi permită acestuia accesul la sistemul de supraveghere video pentru a vedea dacă și-a pierdut portofelul în magazin. Agresorul, aflat la a doua faptă de acest gen asupra unei femei, a fost imediat imobilizat și ulterior arestat.

Într-un acces de furie necontrolată, bărbatul se dezbracă de geacă și se îndreaptă direct spre casieră, aplicându-i lovitură după lovitură. Deși persoanele aflate în magazin au intervenit și l-au tras departe de tejghea, individul s-a repezit din nou spre femeie, lovind-o repetat, în ciuda eforturilor de a-l opri.

Victima a avut nevoie de îngrijiri medicale, la Spitalul de Neurochirurgie din Iași, dar nu a rămas internată. Ulterior, a refuzat ordinul de protecție, spun polițiștii. Agresorul este cercetat acum pentru loviri, amenințare, distrugere și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE