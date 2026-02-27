Judecătorii Curții de Apel Timișoara au decis achitarea definitivă a tuturor acuzaților, menținând decizia primei instanțe, care i-a achitat pe acuzați cu justificarea că fapta nu este prevăzută de legea penală.

Latura civilă, rămasă nesoluționată

Foștii primari ai Timișoarei Nicolae Robu și Gheorghe Ciuhandu, foștii viceprimari Dan Diaconu și Traian Stoia, fostul șef al Direcției de Patrimoniu Nicușor Miuț, fostul secretar general al Primăriei Timișoara Ioan Cojocarii și funcționarii Martin Staia, Vîrlea Simona și Iova Gabriela au fost declarați definitiv nevinovați în dosarul care viza vânzarea ilegală a aproximativ 200 de apartamente din Timișoara, în baza Legii 112. 

Dosarul de abuz în serviciu a fost trimis în judecată de structura centrală a DNA la finalul anului 2019. Inculpaţii din dosar au fost acuzaţi că, în baza Legii 112, care le permitea chiriaşilor din casele naţionalizate să cumpere la preţuri modice locuinţele în care stau, au vândut locuinţe unor persoane care nu aveau dreptul să beneficieze de prevederile acestei legi, nefiind chiriaşi la data intrării ei în vigoare.

Atât în primă instanță, cât și în apel, acuzații din dosar au fost declarați nevinovați. Latura civilă a procesului, în care Ministerul Finanțelor a reclamat un prejudiciu de zeci de milioane de lei, a rămas nesoluționată. În urma pronunțării hotărârii definitive, Ministerul Finanțelor are la dispoziție 30 de zile să decidă dacă deschide un proces civil.

Foștii primari ai Timișoarei Nicolae Robu și Gheorghe Ciuhandu, achitați definitiv în dosarul caselor vândute pe Legea 112. Primele reacții ale foștilor edili
Fostul secretar general al Primăriei Timișoara Ioan Cojocarii și fostul șef al Direcției de Patrimoniu Nicușor Miuț

Reacția lui Gheorghe Ciuhandu după achitare

Fostul primar Gheorghe Ciuhandu a declarat, după pronunțarea sentinței finale, că „este o veste bună”, dar chiar dacă hotărârea îi este favorabilă, „procesul a fost înscenat”.

„Acest proces s-a desfășurat deși, după toate reglementările legale, la momentul la care a pornit era prescris. S-a pornit din dorința de a se demonstra vinovăția cuiva. Dacă vă aduceți aminte, în 2017, faimoasa doamnă Kovesi îi dădea directive procurorului Uncheșelu să decapeze la Primăria Timișoara și asta s-a întâmplat, mecanismul a mers în continuare, fără niciun discernământ, pe baza unui ordin dat Când pornești un mecanism din acesta nu se mai poate opri”, a declarat Gheorghe Ciuhandu pentru Libertatea.

Fostul primar al Timișoarei a declarat că, dincolo de prescriere, pe fondul problemei, locuințele au fost vândute cu aviz juridic. „A fost un proces dus de amorul artei, dar mie mi-a răpit ani buni de viață la o vârstă la care nu știu cât mai am de trăit. Nu mi-a fost ușor, plus că a existat de fiecare dată suspiciunea că am vândut, dar oamenii ăștia nu răspund. Mă bucur că Tribunalul și Curtea de Apel Timișoara au pus lucrurile la punct. Nu spun asta pentru că mi-e favorabilă sentința, ci pentru a vedea modul în care acest DNA acționează. Și atunci când nu are dreptate merge înainte în speranța că domnul Uncheșelu și doamna Kovesi o să iasă basma curată. Este o mizerie”, a mai declarat Ciuhandu.

Foștii primari ai Timișoarei Nicolae Robu și Gheorghe Ciuhandu, achitați definitiv în dosarul caselor vândute pe Legea 112. Primele reacții ale foștilor edili
Fostul primar al Timișoarei, Gheorghe Ciuhandu. Foto: Hepta

Nu s-a găsit acest act”

Întrebat cum comentează existența unei note a comisiei de aplicare a legii 112, prin care se stabilea că, prin derogare de la lege, pot fi vândute locuințe și unor persoane care nu ar putea să cumpere legal, fostul primar a spus că nu a văzut niciodată acea notă în original.

„Eu nu îmi aduc aminte de această notă. Vreau să vă spun că în 16 ani am iscălit zeci de mii de hârtii, dar eu n-am iscălit astfel de note. Se iscăleau procese verbale de ședință. Am cerut să văd dosarul, că era un dosar în care se centralizau toate aceste discuții din Comisia de Locuințe. Mi s-a spus că era la ADP. De la ADP a ajuns la Societatea de Drumuri Municipale, ăia nu mai știau nimic de el. Deci n-am putut să văd niciun act în original. Eu am cerut să văd originalul, pentru că o copie este o copie, nu este o probă în instanță. Cred că eram îndreptățit să cer să văd acest act. Nu s-a găsit acest act. Deci proba aia era, din punctul meu de vedere, și se pare că și al instanței, nulă”, a mai declarat Gheorghe Ciuhandu după aflarea sentinței finale.

Nicolae Robu: „Sper să mă credeți măcar acum!”

Fostul primar Nicolae Robu a declarat pentru Libertatea că nu s-a stresat niciodată cu acest proces pentru că s-a știut nevinovat și a avut încredere în justiție. „Da, în justiția atât de blamată astăzi de cei ce vor să o acapareze, personaje aflate ele însele și forțele oculte pe care le reprezintă, în postura «hoțul strigă hoțul». Las în seama Divinității să-i judece ea pe cei ce m-au făcut cu osârdie penal, din 2017 până în prezent”, a declarat Robu pentru Libertatea.

Foștii primari ai Timișoarei Nicolae Robu și Gheorghe Ciuhandu, achitați definitiv în dosarul caselor vândute pe Legea 112. Primele reacții ale foștilor edili
Fostul primar Nicolae Robu. Foto: Hepta

Fostul edil a ținut să le transmită un mesaj „timișorenilor și compatrioților de oriunde”.

„V-am spus de nenumărate ori: eu am fost nu cinstit, nu corect, ci ultra cinstit și ultra corect în tot ce-am făcut! Sper să mă credeți, măcar acum! Vă reamintesc ce «case» am fost eu acuzat că am vândut ilegal (de fapt, nici pe acestea, nu eu le-am vândut, eu nefiind de niciun fel implicat în decizia de a le vinde!). Sunt două foste magazii de lemne, transformate în locuințe pe cheltuiala lor de către două familii cazuri sociale, cărora le-au fost vândute DOVEDIT LEGAL de către o Comisie! Nici vorbă de vreo vilă, de vreun clan!”, a transmis Nicolae Robu.

Ioan Cojocari: „Se știe filiera: judecători, procurori, avocați”

Fostul secretar al Primăriei Timișoara, Ioan Cojocari, considerat „eminența cenușie” a vânzărilor de locuințe în perioada administrației Ciuhandu a declarat, după pronunțarea sentinței finale, că „justiția a început să funcționeze și adevărul a ieșit la iveală”.

„Nu poți, tu, procuror, când știi că nu am semnat niciun act, niciun contract și că ceilalți care au fost în cauză nu sunt vinovați pentru că niciodată o hotărâre de guvern nu poate să bată o lege, adevărul era clar de la început. Când a fost primat la București le-am spus: «Domne, de ce nu îi luați pe cei care au dat casele la ț….i, că se știe filiera:, judecători, procurori, avocați. De ce umblați acum cu treburi din astea care nu stau în picioare, din punct de vedere legal?». Au zis că ar fi prea complicat”, a declarat Ioan Cojocari.

Fostul jurist-șef din Primăria Timișoara a declarat că „toată treaba a pornit de la viceprimarul Stoia, care a făcut sesizarea, iar domnul Robu a fost de acord”. „Dar Dumnezeu nu doarme, că au picat amândoi târâți în proces, că au semnat și ei după aceea. Din punctul meu de vedere procurorul Uncheșelu a fost de rea-credință. Nu putea să trimită în judecată un dosar despre care era clar de la început că nu are o soluție”, a mai declarat Ioan Cojocari.

Un tramvai a deraiat și a lovit o clădire la Milano: un mort și aproximativ 20 de răniți / Nu există informații despre români printre victime

De la mărțișoare handmade la adevărate bijuterii din aur și argint: ce prețuri găsești la Târgul Mărțișorului 2026
Știri România 19:45
De la mărțișoare handmade la adevărate bijuterii din aur și argint: ce prețuri găsești la Târgul Mărțișorului 2026
O româncă de 21 de ani l-a convins pe un italian de 52 de ani că îl iubește, iar întâlnirea s-a soldat rău pentru amândoi
Știri România 19:22
O româncă de 21 de ani l-a convins pe un italian de 52 de ani că îl iubește, iar întâlnirea s-a soldat rău pentru amândoi
Exod fără precedent: Tot mai mulți americani părăsesc SUA. Unde se mută și de ce
Adevarul.ro
Exod fără precedent: Tot mai mulți americani părăsesc SUA. Unde se mută și de ce
Mister total în jurul morții Alexandrei, asistenta de 23 de ani din Constanța. Medicul Ciuhodaru: „Putem să luăm în calcul"
Fanatik.ro
Mister total în jurul morții Alexandrei, asistenta de 23 de ani din Constanța. Medicul Ciuhodaru: „Putem să luăm în calcul”
Dacă ai abonament la Orange sau Vodafone, factura ta se mărește din această primăvară
Financiarul.ro
Dacă ai abonament la Orange sau Vodafone, factura ta se mărește din această primăvară
Superliga.ro (P)
Cinci lucruri de urmărit în etapa a 29-a din Superliga
Cinci lucruri de urmărit în etapa a 29-a din Superliga
Jovo Lukić: „Am simțit datoria de a deveni fotbalist!" Interviu cu jucătorul etapei 28
Jovo Lukić: „Am simțit datoria de a deveni fotbalist!” Interviu cu jucătorul etapei 28
Theo Rose spune adevărul despre plecarea ei din juriul emisiunii "Vocea României." Ce a dezvăluit artista: "Am simțit că nu mai are sens..."
Elle.ro
Theo Rose spune adevărul despre plecarea ei din juriul emisiunii "Vocea României." Ce a dezvăluit artista: "Am simțit că nu mai are sens..."
Eliza Natanticu, soția actorului Cosmin Natanticu, a suferit un AVC la doar 36 de ani
Unica.ro
Eliza Natanticu, soția actorului Cosmin Natanticu, a suferit un AVC la doar 36 de ani
Pe gazetarul Ion Cristoiu îl știe o țară întreagă, dar iată cum arată eleganta soție a celebrului jurnalist și cu ce s-a ocupat, de fapt. Stă departe de lumina reflectoarelor, dar un detaliu a plasat-o, recent, în centrul atenției
Viva.ro
Pe gazetarul Ion Cristoiu îl știe o țară întreagă, dar iată cum arată eleganta soție a celebrului jurnalist și cu ce s-a ocupat, de fapt. Stă departe de lumina reflectoarelor, dar un detaliu a plasat-o, recent, în centrul atenției

Cine este omul din spatele vedetelor de televiziune. Marcel Radu și-a deschis propria agenție: „Am lucrat cu toate vedetele din România"
Exclusiv
Stiri Mondene 18:00
Cine este omul din spatele vedetelor de televiziune. Marcel Radu și-a deschis propria agenție: „Am lucrat cu toate vedetele din România”
„Survivor România", 27 februarie 2026. În tribul Faimoșilor, problemele de sănătate persistă. „S-a trezit plângând"
Stiri Mondene 17:45
„Survivor România”, 27 februarie 2026. În tribul Faimoșilor, problemele de sănătate persistă. „S-a trezit plângând”
Adrian Mutu joacă în „Las Fierbinți": Detalii despre apariția specială a „Briliantului" la PRO TV
TVMania.ro
Adrian Mutu joacă în „Las Fierbinți”: Detalii despre apariția specială a „Briliantului” la PRO TV
Oraşul din România unde sunt anunţate temperaturi de 20°C în acest weekend
ObservatorNews.ro
Oraşul din România unde sunt anunţate temperaturi de 20°C în acest weekend
Scandal după finală! Marius Urzică, făcut una cu pământul de o Românie întreagă! Ce a greșit? Gestul aparent banal de câteva minute a șters zeci de ani de iubire din partea românilor!
Libertateapentrufemei.ro
Scandal după finală! Marius Urzică, făcut una cu pământul de o Românie întreagă! Ce a greșit? Gestul aparent banal de câteva minute a șters zeci de ani de iubire din partea românilor!
Antrenorul lui Dan Șucu a comentat eliminarea suferită de Inter în Liga Campionilor: „Acum Chivu pare un fraier"
GSP.ro
Antrenorul lui Dan Șucu a comentat eliminarea suferită de Inter în Liga Campionilor: „Acum Chivu pare un fraier”
Cine este femeia misterioasă care a apărut în mai multe rânduri pe transmisiunea meciului Inter - Bodo/Glimt
GSP.ro
Cine este femeia misterioasă care a apărut în mai multe rânduri pe transmisiunea meciului Inter - Bodo/Glimt
OFF The Record. Roxana Petcu, inspector șef al Inspecției Judiciare: A modifica pensiile magistraților este o scădere a statutului
Mediafax.ro
OFF The Record. Roxana Petcu, inspector șef al Inspecției Judiciare: A modifica pensiile magistraților este o scădere a statutului
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
StirileKanalD.ro
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
Pensia neîncasată înainte de deces în România. Ce se întâmplă cu banii și cine poate intra în posesia lor
Wowbiz.ro
Pensia neîncasată înainte de deces în România. Ce se întâmplă cu banii și cine poate intra în posesia lor
Buget mai mare pentru Erasmus+
Advertorial
Buget mai mare pentru Erasmus+
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Cătălina și Dan sunt cei doi soți care au murit în cumplitul accident din Brăila! Fetița lor, de doar 6 anișori, va crește fără părinți
Wowbiz.ro
Cătălina și Dan sunt cei doi soți care au murit în cumplitul accident din Brăila! Fetița lor, de doar 6 anișori, va crește fără părinți
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii
Redactia.ro
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii
Doi elevi din Vaslui, colegi de clasă, s-au stins din viață la câteva luni distanță, în urma unei boli incurabile. Cei doi erau prieteni încă din copilărie
KanalD.ro
Doi elevi din Vaslui, colegi de clasă, s-au stins din viață la câteva luni distanță, în urma unei boli incurabile. Cei doi erau prieteni încă din copilărie

Ilie Bolojan, avertizat de angajații unui institut recunoscut din România: „Doctoratul nu e moft. Fără finanțare nu există cercetare"
Politică 15:19
Ilie Bolojan, avertizat de angajații unui institut recunoscut din România: „Doctoratul nu e moft. Fără finanțare nu există cercetare”
Dragoș Pîslaru spune că Celine Gauer, șefa PNRR, decide la București soarta celor 231 de milioane de euro blocate din cauza pensiilor speciale
Politică 15:01
Dragoș Pîslaru spune că Celine Gauer, șefa PNRR, decide la București soarta celor 231 de milioane de euro blocate din cauza pensiilor speciale
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași" printre rafturi
ZiaruldeIasi.ro
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
Frații Pavăl, proprietarii Dedeman, au dat o nouă lovitură în afara României. 14 milioane de euro au cheltuit cei mai bogați patroni din fotbalul românesc
Fanatik.ro
Frații Pavăl, proprietarii Dedeman, au dat o nouă lovitură în afara României. 14 milioane de euro au cheltuit cei mai bogați patroni din fotbalul românesc
Bacterii modificate genetic, noua armă împotriva cancerului
Spotmedia.ro
Bacterii modificate genetic, noua armă împotriva cancerului