Judecătorii Curții de Apel Timișoara au decis achitarea definitivă a tuturor acuzaților, menținând decizia primei instanțe, care i-a achitat pe acuzați cu justificarea că fapta nu este prevăzută de legea penală.

Latura civilă, rămasă nesoluționată

Foștii primari ai Timișoarei Nicolae Robu și Gheorghe Ciuhandu, foștii viceprimari Dan Diaconu și Traian Stoia, fostul șef al Direcției de Patrimoniu Nicușor Miuț, fostul secretar general al Primăriei Timișoara Ioan Cojocarii și funcționarii Martin Staia, Vîrlea Simona și Iova Gabriela au fost declarați definitiv nevinovați în dosarul care viza vânzarea ilegală a aproximativ 200 de apartamente din Timișoara, în baza Legii 112.

Dosarul de abuz în serviciu a fost trimis în judecată de structura centrală a DNA la finalul anului 2019. Inculpaţii din dosar au fost acuzaţi că, în baza Legii 112, care le permitea chiriaşilor din casele naţionalizate să cumpere la preţuri modice locuinţele în care stau, au vândut locuinţe unor persoane care nu aveau dreptul să beneficieze de prevederile acestei legi, nefiind chiriaşi la data intrării ei în vigoare.

Atât în primă instanță, cât și în apel, acuzații din dosar au fost declarați nevinovați. Latura civilă a procesului, în care Ministerul Finanțelor a reclamat un prejudiciu de zeci de milioane de lei, a rămas nesoluționată. În urma pronunțării hotărârii definitive, Ministerul Finanțelor are la dispoziție 30 de zile să decidă dacă deschide un proces civil.

Reacția lui Gheorghe Ciuhandu după achitare

Fostul primar Gheorghe Ciuhandu a declarat, după pronunțarea sentinței finale, că „este o veste bună”, dar chiar dacă hotărârea îi este favorabilă, „procesul a fost înscenat”.

„Acest proces s-a desfășurat deși, după toate reglementările legale, la momentul la care a pornit era prescris. S-a pornit din dorința de a se demonstra vinovăția cuiva. Dacă vă aduceți aminte, în 2017, faimoasa doamnă Kovesi îi dădea directive procurorului Uncheșelu să decapeze la Primăria Timișoara și asta s-a întâmplat, mecanismul a mers în continuare, fără niciun discernământ, pe baza unui ordin dat Când pornești un mecanism din acesta nu se mai poate opri”, a declarat Gheorghe Ciuhandu pentru Libertatea.

Fostul primar al Timișoarei a declarat că, dincolo de prescriere, pe fondul problemei, locuințele au fost vândute cu aviz juridic. „A fost un proces dus de amorul artei, dar mie mi-a răpit ani buni de viață la o vârstă la care nu știu cât mai am de trăit. Nu mi-a fost ușor, plus că a existat de fiecare dată suspiciunea că am vândut, dar oamenii ăștia nu răspund. Mă bucur că Tribunalul și Curtea de Apel Timișoara au pus lucrurile la punct. Nu spun asta pentru că mi-e favorabilă sentința, ci pentru a vedea modul în care acest DNA acționează. Și atunci când nu are dreptate merge înainte în speranța că domnul Uncheșelu și doamna Kovesi o să iasă basma curată. Este o mizerie”, a mai declarat Ciuhandu.

„Nu s-a găsit acest act”

Întrebat cum comentează existența unei note a comisiei de aplicare a legii 112, prin care se stabilea că, prin derogare de la lege, pot fi vândute locuințe și unor persoane care nu ar putea să cumpere legal, fostul primar a spus că nu a văzut niciodată acea notă în original.

„Eu nu îmi aduc aminte de această notă. Vreau să vă spun că în 16 ani am iscălit zeci de mii de hârtii, dar eu n-am iscălit astfel de note. Se iscăleau procese verbale de ședință. Am cerut să văd dosarul, că era un dosar în care se centralizau toate aceste discuții din Comisia de Locuințe. Mi s-a spus că era la ADP. De la ADP a ajuns la Societatea de Drumuri Municipale, ăia nu mai știau nimic de el. Deci n-am putut să văd niciun act în original. Eu am cerut să văd originalul, pentru că o copie este o copie, nu este o probă în instanță. Cred că eram îndreptățit să cer să văd acest act. Nu s-a găsit acest act. Deci proba aia era, din punctul meu de vedere, și se pare că și al instanței, nulă”, a mai declarat Gheorghe Ciuhandu după aflarea sentinței finale.

Nicolae Robu: „Sper să mă credeți măcar acum!”

Fostul primar Nicolae Robu a declarat pentru Libertatea că nu s-a stresat niciodată cu acest proces pentru că s-a știut nevinovat și a avut încredere în justiție. „Da, în justiția atât de blamată astăzi de cei ce vor să o acapareze, personaje aflate ele însele și forțele oculte pe care le reprezintă, în postura «hoțul strigă hoțul». Las în seama Divinității să-i judece ea pe cei ce m-au făcut cu osârdie penal, din 2017 până în prezent”, a declarat Robu pentru Libertatea.

Fostul edil a ținut să le transmită un mesaj „timișorenilor și compatrioților de oriunde”.

„V-am spus de nenumărate ori: eu am fost nu cinstit, nu corect, ci ultra cinstit și ultra corect în tot ce-am făcut! Sper să mă credeți, măcar acum! Vă reamintesc ce «case» am fost eu acuzat că am vândut ilegal (de fapt, nici pe acestea, nu eu le-am vândut, eu nefiind de niciun fel implicat în decizia de a le vinde!). Sunt două foste magazii de lemne, transformate în locuințe pe cheltuiala lor de către două familii cazuri sociale, cărora le-au fost vândute DOVEDIT LEGAL de către o Comisie! Nici vorbă de vreo vilă, de vreun clan!”, a transmis Nicolae Robu.

Ioan Cojocari: „Se știe filiera: judecători, procurori, avocați”

Fostul secretar al Primăriei Timișoara, Ioan Cojocari, considerat „eminența cenușie” a vânzărilor de locuințe în perioada administrației Ciuhandu a declarat, după pronunțarea sentinței finale, că „justiția a început să funcționeze și adevărul a ieșit la iveală”.

„Nu poți, tu, procuror, când știi că nu am semnat niciun act, niciun contract și că ceilalți care au fost în cauză nu sunt vinovați pentru că niciodată o hotărâre de guvern nu poate să bată o lege, adevărul era clar de la început. Când a fost primat la București le-am spus: «Domne, de ce nu îi luați pe cei care au dat casele la ț….i, că se știe filiera:, judecători, procurori, avocați. De ce umblați acum cu treburi din astea care nu stau în picioare, din punct de vedere legal?». Au zis că ar fi prea complicat”, a declarat Ioan Cojocari.

Fostul jurist-șef din Primăria Timișoara a declarat că „toată treaba a pornit de la viceprimarul Stoia, care a făcut sesizarea, iar domnul Robu a fost de acord”. „Dar Dumnezeu nu doarme, că au picat amândoi târâți în proces, că au semnat și ei după aceea. Din punctul meu de vedere procurorul Uncheșelu a fost de rea-credință. Nu putea să trimită în judecată un dosar despre care era clar de la început că nu are o soluție”, a mai declarat Ioan Cojocari.

