Decizia a fost anunțată de Financial Times luni, 8 septembrie, citând trei oficiali europeni anonimi.

Săptămâna trecută, țările europene au fost informate de Departamentul de Stat al SUA că memorandumurile semnate anul trecut sub administrația Biden, privind cooperarea împotriva dezinformării străine, vor fi reziliate. Acordurile vizau o strategie comună de identificare și expunere a propagandei rău intenționate răspândite de regimuri precum Rusia, China sau Iran.

„Războiul informațional este o realitate a timpurilor noastre, iar inteligența artificială nu va face decât să multiplice riscurile care decurg din acesta”, a subliniat James Rubin, fostul șef al Global Engagement Center (GEC).

Administrația de la Washington a încercat să reducă finanțarea pentru instituții media precum Voice of America (VoA) și Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL).

Steve Herman de la VoA a fost plasat în concediu prelungit în februarie, iar Ostap Yarysh, corespondent ucrainean la aceeași instituție, a fost concediat în martie.

În ultimul an, aproximativ 22 de țări din Africa și Europa semnaseră memorandumuri cu SUA pentru combaterea dezinformării.

Aceste eforturi comune vizau identificarea și expunerea propagandei provenite de la adversari străini. Însă recent, Departamentul de Stat al SUA a anunțat încetarea acestor acorduri.

GEC, agenția Departamentului de Stat responsabilă cu combaterea dezinformării străine, a fost închisă în aprilie. Decizia marchează o schimbare semnificativă în strategia SUA de combatere a dezinformării la nivel global.

Războiul hibrid al Rusiei utilizează dezinformarea ca instrument pentru influențarea opiniei publice și destabilizarea Ucrainei și a aliaților săi.

Christopher Walker, vicepreședinte al National Endowment for Democracy, a declarat în fața Congresului SUA, în 2023, că Moscova cheltuia anual aproximativ 1,5 miliarde de dolari pentru campanii de dezinformare externă.

