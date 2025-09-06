În atenția autorităților americane se află oligarhul fugar Ilan Șor, vizat de sancțiuni internaționale și care ar fi cheltuit deja peste 500.000 de dolari pe reclame Facebook, continuând să utilizeze platformele online pentru a manipula spațiul informațional din Republica Moldova.

„Nu putem fi indiferenți. Republica Moldova se află pe punctul de a adera la Uniunea Europeană, iar viitorul său trebuie să fie decis de cetățeni, nu de dezinformarea Moscovei”, subliniază cei doi senatori americani în mesajul adresat giganților tehnologici.

Autoritățile proeuropene de la Chișinău au avertizat în repetate rânduri că Rusia desfășoară campanii de dezinformare și manipulare cu scopul de a influența procesele democratice din Republica Moldova.

Gravitatea situației este confirmată și de partenerii internaționali, printre care Statele Unite, Canada și Marea Britanie, care consideră că amenințarea rusă reprezintă un pericol direct pentru democrația Republicii Moldova.

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avertizat în iulie că Rusia intenționează să influențeze rezultatul alegerilor parlamentare din Republica Moldova prin destabilizare, campanii de dezinformare, finanțare clandestină și proteste plătite.

Regimul de la Moscova a alocat 350 de milioane de dolari pentru a manipula în favoarea sa alegerile parlamentare programate pe 28 septembrie în Republica Moldova și pentru a răsturna Guvernul proeuropean de la Chișinău, dezvăluie jurnalistul ucrainean Dmitri Gordon, care citează surse de la Kremlin.

