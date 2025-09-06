Discuții diplomatice după raid

Ministrul de externe sud-coreean, Cho Hyun, a declarat astăzi într-o întâlnire de urgență la Seul: „Suntem profund îngrijorați și simțim o mare responsabilitate în această chestiune”.

El a adăugat că ar putea merge la Washington pentru discuții dacă va fi necesar.

Detalii despre raidul de la fabrica Hyundai

Steven Schrank, agent special al Investigațiilor de Securitate Internă din Atlanta, a explicat că raidul a fost rezultatul unei „anchete penale privind acuzații de practici ilegale de angajare și infracțiuni federale grave” la fabrica Hyundai Motor-LG Energy Solution din Ellabell.

„Aceasta nu a fost o operațiune de imigrație în care agenții au intrat în incintă, au adunat oameni și i-au pus în autobuze. A fost o anchetă penală de mai multe luni”, a precizat Schrank, citat de AFP.

Reacții și implicații

Întrebat despre raid, președintele Donald Trump a declarat reporterilor la Casa Albă: „Aș spune că erau imigranți ilegali, iar ICE își făcea doar treaba”. Înainte de comentariile lui Cho, Coreea de Sud îndemna deja Washingtonul să respecte drepturile cetățenilor săi.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, Lee Jae-woong, a afirmat vineri: „Activitățile economice ale investitorilor noștri și drepturile și interesele legitime ale cetățenilor noștri nu trebuie încălcate pe nedrept în cursul aplicării legii SUA”.

Contextul economic

Fabrica unde a avut loc raidul este destinată producției de baterii pentru vehicule electrice. Coreea de Sud, a patra economie a Asiei, este un producător-cheie de automobile și electronice, cu multiple fabrici în Statele Unite.

Companiile sud-coreene au investit miliarde de dolari pentru a construi fabrici în SUA, în încercarea de a accesa piața americană și de a evita amenințările cu tarife ale lui Trump. În iulie, Seulul a promis investiții de 350 de miliarde de dolari în SUA, iar președintele Lee Jae Myung s-a întâlnit cu Trump luna trecută.

Reacțiile companiilor

Hyundai a declarat într-un comunicat că „monitorizează îndeaproape” situația de la șantierul din Georgia și „lucrează pentru a înțelege circumstanțele specifice”. Compania a adăugat: „Din câte știm astăzi, niciunul dintre cei reținuți nu este angajat direct de Hyundai Motor Company”.

LG Energy Solution a afirmat că „adună toate detaliile relevante” și că „va coopera pe deplin cu autoritățile relevante”.

Implicații pentru politica de imigrație

Trump a promis să revigoreze sectorul manufacturier din Statele Unite, promițând în același timp deportarea a milioane de imigranți fără acte.

Raidul ridică întrebări importante despre practicile de angajare în proiectele de investiții străine și impactul politicilor de imigrație asupra relațiilor economice internaționale.

