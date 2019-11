De Elena Stancu, Cosmin Bumbuț (foto), Teleleu.eu,

E duminică dimineața și Iulia își bea cafeaua în mica ei garsonieră din Barcelona, în cartierul El Clot, unul dintre cele mai vechi din oraș. Un hol minuscul, un pat, un dulap, un aragaz, o mașină de spălat, un blat de bucătărie, două scaune înalte de bar și o baie a cărei ușă se deschide pe șine – toate înghesuite în 20 de metri pătrați.

Încăperea e neverosimil de mică și de întunecată, pentru că singurul geam dă spre un patio, curtea interioară a blocului construit în pătrat. Nu intră aproape deloc lumină naturală, iar de la vecini se simte miros de mâncare. Chiria o costă 750 de euro pe lună, fără utilități, un preț obișnuit pentru Barcelona.

Iulia Tănăsescu face parte din echipa care coordonează filialele din Spania și Portugalia ale partidului PLUS, în care s-a înscris la începutul acestui an. “O să sune așa, patriot, dar voiam să fac ceva pentru România“, spune Iulia.

Mie țara asta mi-a dat o groază de chestii și am zis să pun un pic umărul să schimbăm lucrurile, mai ales având în vedere situația. Nu mai suportam să stau pe margine și doar să mă duc la vot o dată la patru ani.

În perioada asta, Iulia se pregătește de alegeri. Se ocupă mai puțin de campania electorală și mai mult de informarea românilor: puțini dintre românii din Spania au aflat că sunt trei zile pentru votare și de trei ori mai multe secții decât la alegerile europarlamentare din mai.

Spania e țara cu cele mai multe secții de votare pentru românii din diaspora – 143, față de 50, câte au fost la europarlamentare.

Iulia s-a mutat la Barcelona acum trei ani, împreună cu iubitul ei de-atunci, care venise în Spania pentru un program de masterat. Iulia nu e genul de om care “își ia traista în spinare și pleacă singur prin lume“, așa că, deși se gândise la asta, nu avusese curaj să facă pasul.

Nu-i lipsea nimic în România. Lucra la o companie de resurse umane din București, îi plăcea ce făcea și câștiga bine. Locuia într-un apartament luminos cu două camere, cumpărat în rate. Când i-a anunțat pe părinții ei că se mută la Barcelona, mama ei i-a zis: “Ce cauți tu acolo, printre străini? Îți strici rostul aici“.

În Barcelona a uluit-o gălăgia: grupuri de spanioli care vorbeau tare și deodată în baruri sau pe stradă. Dacă vrei să te faci auzit printre catalani, spune Iulia, trebuie să vorbești mai tare decât ei. A învățat repede spaniola, pentru că deja știa franceza, italiana și engleza.

La 30 de ani, câți avea când s-a mutat în Spania, Iuliei i-a fost greu să se reobișnuiască cu traiul la comun, ca în studenție. Locuia în același apartament cu iubitul ei și cu trei dintre colegii lui: un brazilian și un cuplu de chinezi.

În ultimii ani, din cauza turiștilor și a Airbnb-ului, prețurile la chirii au explodat în Barcelona, așa că tinerii își caută colegi de apartament cu care să împartă costurile.



Cămăruța în care locuiau Iulia și iubitul ei și în care nu încăpeau decât un pat și un dulăpior îi costa 600 de euro pe lună. Nu aveau lumină naturală și împărțeau cu colegii lor bucătăria și cele două băi.

Iuliei îi plăcea diversitatea culturală, dar nu putea să iasă prea mult în oraș pentru că stilul de viață al colegilor de apartament era peste posibilitățile ei. În primele șase luni, nu și-a găsit de lucru, deși stătea numai în casă și trimitea CV-uri.

A încercat să se apropie de alți români, dar a avut senzația că aceștia sunt suspicioși și că, dacă nu sunt rude sau vecini, păstrează distanța unii față de alții. “Cred că le e frică să nu profiți de ei“, spune Iulia.

Li se pare că ajutorul e un fel de profitat. Eu, de exemplu, când am ajuns aici, am început să caut pe LinkedIn români care lucrează în HR. Am trimis vreo 40 de mesaje și mi-au răspuns doar cinci. Din cinci, au vrut să se întâlnească cu mine două persoane. Una mi-a devenit prietenă.

Iulia Tănăsescu: