Renumiți pentru discreție

După câţiva ani, tânărul a devenit managing director, iar astăzi conduce împreună cu Paul Yun divizia de private equity şi venture direct investing.

În ultimii ani, el a supervizat investiţii în imobiliare, bănci şi media, atât pentru el şi familia sa, cât şi pentru alţi membri ai dinastiei.

Recent, Arthur a devenit director într-una dintre entităţile-cheie ale holdingului Mousse, după decesul lui Michael Rena, unul dintre veteranii Chanel.

Arthur este fiul lui Charles Heilbronn, fondatorul Mousse şi preşedintele firmei din 1991, frate vitreg cu Alain şi Gerard Wertheimer, moştenitorii de generaţia a treia ai Chanel.

Aceștia deţin participaţii egale la Chanel, fiecare cu o avere estimată la aproximativ 45 miliarde de dolari.

Familia Chanel este renumită pentru discreţia sa. Într-un interviu din 2001, Gerard Wertheimer declara: „Suntem o familie foarte discretă. Niciodată nu vorbim.”

În 2023, Mousse s-a alăturat privatizării Rothschild & Co, o mişcare care i-a adus lui Arthur un loc în consiliul de supraveghere al băncii.

Filozofie, științe politice și economie

Arthur Heilbronn a obținut o licență în arte (BA) magna cum laude în filozofie, științe politice și economie de la Universitatea din Pennsylvania în 2008 și un master în administrarea afacerilor (MBA) de la Harvard Business School în 2014, potrivit rothschildandco.com.

Și-a început cariera în 2008 la Goldman Sachs în New York, ca analist în Divizia de Investment Banking până în 2011. După absolvirea Harvard Business School, s-a alăturat echipei de investiții de la GF Capital Management ca asociat în 2014, unde a fost promovat în funcția de vicepreședinte în 2015 și apoi în cea de director, părăsind în cele din urmă firma în 2018.

În 2018, a lucrat pentru Chanel, petrecând timp în mai multe grupuri corporative, regionale și divizionale. S-a alăturat Mousse Investments Limited în 2019, unde este acum director general și co-șef al departamentului de investiții private și investiții directe în capital de risc și responsabil pentru supravegherea și executarea portofoliului de investiții al firmei, format din investiții directe și coinvestiții în SUA și Europa.

În prezent, deține și a deținut mai multe funcții în consiliul de administrație. De asemenea, supraveghează investițiile directe și coinvestițiile pentru biroul familial, Mousse Partners Limited, LLC.

