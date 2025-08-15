Moștenitoarea imperiului L’Oréal

Ea a făcut parte din consiliul de administrație din 1997 – până în februarie anul acesta, când a anunțat că se va pensiona.

Bettencourt Meyers a devenit moștenitoarea gigantului frumuseții în 2017, după moartea mamei sale.

Bătălia ei pentru moștenire s-a desfășurat apoi într-un proces senzațional în Franța, iar opt persoane au fost în cele din urmă găsite vinovate de exploatarea mamei sale, Liliane Bettencourt.

În prezent, ea ocupă locul 20 în lista Forbes a miliardarilor, care prezintă cei mai bogați oameni din lume.

Ce face cu banii?

Dar ce face mai exact Bettencourt Meyers cu banii ei? Fundația filantropică a familiei este cunoscută pentru munca sa de încurajare a științei și artelor, iar familia ei a fost de acord să doneze 226 de milioane de dolari pentru repararea Catedralei Notre Dame, după ce aceasta a fost avariată în incendiul din 2019.

În ciuda imensei sale averi, Bettencourt Meyers a spus că a avut întotdeauna aceiași prieteni. Ea a declarat pentru Le Monde că a fost întotdeauna „destul de atentă la sinceritatea celorlalți”, explicând: „Dacă cineva ar fi vrut să se căsătorească cu mine sub pretextul că am bani, mi-aș fi dat seama imediat”.

Recomandări Experiment Libertatea: Am comparat prețurile pentru 30 de produse alimentare cu cele din august 2022. Cât de mult s-au majorat cheltuielile?

Ea a mai spus că a fost atentă și la modul în care și-a crescut cei doi fii pentru a-i „proteja” de obsesia banilor.

„Metoda noastră a fost să petrecem mult timp cu ei. Am călătorit mereu cu amândoi, dar și cu câte unul, separat. Le-am dezvoltat interesul pentru lumea exterioară, cultură, artă. Soțul meu și cu mine ne asigurăm întotdeauna că îi ascultăm, că îi lăsăm să-și atingă obiectivele”, a spus Bettencourt Meyers.

Cea mai bogată femeie din lume

Cea mai bogată femeie din lume este Alice Walton, în vârstă de 75 de ani, care ocupă locul 16 în lista Forbes a miliardarilor, a cărei avere este de aproximativ 112,5 miliarde de dolari. Walton este singura fiică a lui Sam Walton, fondatorul Walmart, și are o carieră de curator de artă. Deține Muzeul de Artă Americană Crystal Bridges din Arkansas, care expune lucrări ale unor artiști precum Mark Rothko și Andy Warhol.

Ea a declarat că este „dedicată creșterii accesului la arte, îmbunătățirii educației, sănătății și promovării oportunităților economice pentru toți”.

Chiar sub Bettencourt Meyers se află Julia Koch și familia sa, pe locul 22 în lista miliardarilor. Koch, în vârstă de 63 de ani, a moștenit o participație de 42% împreună cu copiii ei la Koch Inc. de la soțul ei, David Koch, după moartea acestuia, în 2019. Averea sa netă este de aproximativ 74,2 miliarde de dolari.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE