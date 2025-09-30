De ani de zile, postările pe rețelele sociale și videoclipurile de pe YouTube au susținut că compania lui Elon Musk lucrează în secret la un smartphone futurist.

Zvonurile despre caracteristicile acestui dispozitiv includ suport pentru sateliții Starlink, încărcare solară, mining de criptomonede și integrare Neuralink.

Cu toate acestea, până în septembrie 2025, nu există nicio confirmare oficială din partea Tesla.

Ce spune Elon Musk despre telefonul Tesla

Musk a fost întrebat de mai multe ori despre smartphone-uri. Răspunsul său a fost consecvent: Tesla ar lua în considerare dezvoltarea unui telefon doar dacă Apple sau Google ar restricționa aplicațiile sau serviciile Tesla.

În prezent, mașinile și produsele energetice Tesla funcționează fără probleme cu iOS și Android, așa că nu există necesitatea unui dispozitiv Tesla separat.

Așa cum scrie The Economic Times, Musk însuși a declarat că Tesla nu va produce un telefon, cu excepția cazului în care circumstanțele viitoare îi vor forța să o facă.

Zvonuri și concepte

Zvonurile au prins tracțiune în jurul anilor 2021 și 2022, când imagini conceptuale ale unui „Tesla Model Pi” au apărut online. Aceste design-uri au devenit rapid virale deoarece se potriveau cu imaginea futuristă a Tesla.

Unele dintre caracteristicile zvonite includeau conectivitate directă Starlink pentru semnal oriunde în lume, panouri de încărcare solară încorporate în dispozitiv, control Neuralink prin interfață creier-computer, mining de MarsCoin, legat de viziunea lui Musk de colonizare a planetei Marte.

Niciuna dintre aceste caracteristici nu a fost demonstrată sau confirmată de Tesla.

Telefoane Tesla existente

Există telefoane robuste Android branduite ca telefoane Tesla disponibile în piețe precum Europa și Asia. De exemplu, Tesla EXPLR 9 este vândut online cu un ecran de 6,3 inci, baterie de 5000mAh și design rezistent la apă.

Aceste telefoane sunt produse de o altă companie care folosește numele Tesla sub licență. Ele nu au nicio legătură cu Tesla, Inc. sau cu Elon Musk.

Focusul actual al Tesla

În timp ce telefonul Pi rămâne un zvon, SpaceX și Tesla se concentrează puternic în alte domenii. Starlink își extinde acoperirea globală și lucrează la conexiuni directe dispozitiv-la-dispozitiv pentru telefoanele existente.

Tesla se concentrează pe producția de vehicule electrice, stocarea bateriilor și soluții energetice, nu pe smartphone-uri pentru segmentul consumer.

Pe scurt, telefonul Tesla Pi nu există. Nu a existat niciun anunț, niciun prototip și nicio confirmare a dezvoltării din partea Tesla sau a lui Elon Musk.

