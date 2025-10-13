Aproape 1.500 de blocuri din București nu au apă caldă și căldură

Compania Municipală Termoenergetica București (CMTEB) anunță noi avarii în sistemul de termoficare din Capitală. Potrivit datelor publicate de insituție în aplicația Termo Alert, în această dimineață, la ora 08:12, sistemul funcționa la doar 84% din capacitatea normală, relatează b365.ro.

În total, 1.496 de imobile sunt afectate:

857 de blocuri primesc apă caldă cu presiune scăzută,

639 de blocuri nu au deloc apă caldă și căldură.

Lista completă a avariilor este disponibilă în aplicația Termo Alert și pe site-ul oficial al Termoenergetica. În Sectorul 1 și în Sectorul 3 nu sunt avarii, potrivit listei transmise de CMTEB.

Zonele din București unde caloriferele se pot încălzi mai greu

În urmă cu o săptămână, CMTEB a anunțat că dă drumul la încălzire în Capitală, conform graficului stabilit, dar furnizarea agentului termic se va resimți treptat și vor fi unele zone cu probleme.

„Compania a început „pornirea graduală a surselor de furnizare a agentului termic, solicitarea măririi debitului şi a sarcinii termice pentru cele două centrale ELCEN aflate în funcţiune şi solicitarea către toţi producătorii de energie termică de a porni centralele de producere a energiei termice începând cu data de 6 octombrie 2025”, a transmis, luni, CMTEB.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE