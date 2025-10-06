Video generat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Astfel, procesul de încălzire în locuințele din București este anevoios, din cauza dimensiunilor sistemului de termoficare și a faptului că unele asociații de proprietari nu au deschis încă circuitul de încălzire.

A fost pornită căldura în București

Compania Municipală Termoenergetica București a implementat o serie de măsuri pentru a asigura o distribuție optimă a căldurii.

Compania a început „pornirea graduală a surselor de furnizare a agentului termic, solicitarea măririi debitului şi a sarcinii termice pentru cele două centrale ELCEN aflate în funcţiune şi solicitarea către toţi producătorii de energie termică de a porni centralele de producere a energiei termice începând cu data de 6 octombrie 2025”, se arată în comunicatul de presă al CMTEB.

„Echipele CMTEB monitorizează permanent situaţia şi intervin pentru remedierea rapidă a eventualelor dezechilibre în distribuţia agentului termic şi pot acorda asistenţă asociaţiilor de proprietari/locatari care doresc să deschidă circuitul de încălzire pentru a beneficia de confort termic”, a mai transmis compania.

Pentru informații suplimentare, locuitorii din București pot apela numărul de telefon 031.9442 sau numărul gratuit 0800.820.002. De asemenea, este disponibilă aplicația Termoalert pentru actualizări în timp real.

Recomandări „Caracatița” lui Plahotniuc s-a extins și în România. Ce afaceri și ce profituri fac „locotenenții” infractorului moldovean

Zonele din București unde caloriferele se pot încălzi mai greu

În timpul procesului de echilibrare hidraulică și creștere graduală a parametrilor de furnizare, pot apărea temporar disfuncționalități în anumite zone din București.

Iată, mai jos, zonele în care caloriferele se pot încălzi mai greu:

Sector 1: Piața Gării, Cuza, Piața Victoriei, Zona Aviației

Sector 2: Doamna Ghica, Vulcanei, Lacul Tei, Oteșani, Mașina de Pâine

Sector 3: Mircea Vodă, Moșilor, Călărași, Labirint

Sector 4: Luică, Reșița, Giurgiului

Sector 5: Dumbrava Nouă, Calea Rahovei, Alexandria

Sector 6: Constructorilor, Splaiul Independenței, Calea Giuleşti.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE