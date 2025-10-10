Toto Dumitrescu și-a făcut astăzi apariția la Judecătoria Sectorului 1, unde a avut loc un nou termen în Dosarul nr. 40188/229/2025, care vizează prelungirea măsurii arestului la domiciliu dispusă în urma accidentului rutier produs în cartierul Primăverii. Actorul, fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu, a fost surprins la intrarea în instituție destul de relaxat, evitând să dea prea multe detalii presei. Magistrații urmează să decidă dacă măsura preventivă va fi menținută sau modificată, în contextul extinderii cercetărilor și a noilor acuzații privind presupusa conducere sub influența substanțelor interzise.

În această dimineață, când și-a făcut apariția la Judecătoria Sector 1, Toto Dumitrescu a declarat: „A fost un gest lipsit de moralitate că am plecat de la locul accidentului. Nu pot spune dacă iubita mea este însărcinată!”.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 23

Toto Dumitrescu nu vrea să locuiască cu mama lui

Scandalul în care este implicat Toto Dumitrescu, fiul celebrului fotbalist Ilie Dumitrescu, capătă noi dimensiuni. Miercuri, polițiștii au anunțat extinderea urmăririi penale împotriva tânărului actor, care va fi cercetat și pentru conducerea unui vehicul sub influența substanțelor interzise. Toto respinge acuzațiile, declarând că ar fi consumat droguri după producerea accidentului din cartierul Primăverii, petrecut pe 14 septembrie.

Recomandări Șeful Armatei, generalul Gheorghiță Vlad, a răspuns cât rezistă România în fața unui atac rusesc: „Rusia va utiliza toate metodele pentru a-și atinge scopurile”

Aflați sub arest la domiciliu, Toto Dumitrescu se confruntă și cu probleme personale. Locuința impusă de instanță – casa mamei sale – a devenit un focar de tensiuni. Potrivit Cancan.ro, actorul a cerut să se mute într-un apartament oferit de mătușa sa, invocând „certuri frecvente” și nevoia de intimitate pentru repetițiile de actorie.

„În motivarea cererii, a arătat că mătușa sa i-a pus la dispoziție un apartament conform Contractului de comodat atașat pentru a locui singur și nu cu mama sa, cu care are deseori discuții în contradictoriu, existând permanent o stare de tensiune”, se arată în cerere.

Iubita lui Toto Dumitrescu ar fi însărcinată

Însă adevărata surpriză a venit din partea iubitei sale, prezentă în mașină în momentul accidentului. Aceasta, care are statut de martor în dosar, ar fi însărcinată. Avocatul lui Toto a confirmat situația: „Concubina inculpatului este însărcinată, însă nu se poate dovedi la acest moment cu acte medicale”.

În ciuda restricțiilor impuse de statutul de martor, judecătorii au decis să-i permită lui Toto Dumitrescu să locuiască alături de iubita sa. Instanța a motivat că interdicția de a comunica cu martora „poate fi menținută prin alte obligații specifice arestului la domiciliu”, fără a-l priva pe inculpat de relația cu partenera însărcinată.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE