Toto, fiul lui Ilie Dumitrescu, a făcut un accident duminică, 14 septembrie, la intersecția dintre Bulevardul Mircea Eliade și Bulevardul Primăverii, din sectorul 1. Este vorba despre perimetrul cuprins între casa unde a locuit Nicolae Ceaușescu și Vila Lac 1, potrivit imaginilor video publicate de Libertatea, care surprind și momentul impactului.

„Conducătoarea unui autovehicul în vârstă de 23 de ani, care se deplasa pe bd. Primăverii, a intrat în coliziune cu un autovehicul, care se deplasa pe bd. Mircea Eliade, iar din impact primul autovehicul a avariat un alt autovehicul care circula în spatele acestuia”, a transmis Brigada Rutieră acum două zile.

Toto, fiul lui Ilie Dumitrescu, a plecat de la locul accidentului, iar șoferiţa de 23 de ani a ajuns la spital, unde a primit îngrijiri medicale. Polițiștii l-au căutat 2 zile pe fiul fostului internațional.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE