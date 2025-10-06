Totul s-a întâmplat, astăzi, pe sensul de mers București – Pitești, însă flăcările au fost atât de puternice încât traficul a fost blocat pe ambele sensuri. Fumul gros s-a înălțat la sute de metri.

La ora 14.15, Centrul Infotrafic din cadrul Poliției Române a lansat un mesaj de avertizare.

„Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că pe autostrada A1 București-Pitești, la kilometrul 15+500 de metri, pe sensul spre Pitești, localitatea Ciorogârla, județul Ilfov, un ansamblu rutier încărcat cu parchet a luat foc în mers, șoferul reușind să se autoevacueze, fără a suferi leziuni. Autovehiculul este oprit pe banda de urgență, acționându-se pentru lichidarea incendiului. Pentru a permite intervenția echipajelor specializate, traficul rutier a fost oprit pe ambele sensuri de circulație”, se arată în informarea polițiștilor.

