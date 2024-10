Conversația dintre managerul de la recepție și operatorul de la numărul de urgență 911 dezvăluie discuțiile tensionate dintre cei doi, dinaintea tragediei.

Apelantul, managerul de birou al hotelului, îi spune operatorului 911 că hotelul avea „un oaspete beat și sub influența drogurilor” care „spărgea totul în cameră”, referindu-se la Liam Payne.

Managerul de la recepție cere o ambulanță urgent, „pentru că nu știu dacă viața oaspetelui este în pericol, pentru că se află într-o cameră cu balcon și ne temem că ar putea face ceva care să-i pună în pericol viața”.

Transcrierea integrală a apelului la nr. de urgență 911

Operator 911: „Ce se întâmplă, domnule?”

Managerul de la recepție: „Avem un oaspete care este beat și sub influența drogurilor. Când este conștient, distruge totul în cameră.”

Operator 911: „Ați spus alcool și droguri…”

Managerul de la recepție: „Așa este.”

Operator 911: „Ați spus Costa Rica intersectând unde?”

Managerul de la recepție: „Costa Rica 6032.”

Operator 911: „Repetați.”

Managerul de la recepție: „Costa Rica 6032.”

Operator 911: „Cum se numește hotelul?”

Managerul de la recepție: „Caza Azul Palermo. Trebuie să trimiteți pe cineva de urgență, pentru că nu știu dacă viața clientului este în pericol, fiind într-o cameră cu balcon, și ne temem că ar putea face ceva care să-i pună viața în pericol.”

Operator 911: „De cât timp este acolo? Este un hotel pentru șederi lungi?”

Managerul de la recepție: „Oaspetele este aici de trei zile.”

Operator 911: „Nu aveți alte informații pentru că nu puteți intra, corect?”

Managerul de la recepție: „Nu.”

Operator 911: „Anunțăm și SAME (Serviciul de Urgențe Medicale).”

Managerul de la recepție: „Vă rugăm să trimiteți pe cineva de urgență, pentru că…”

Operator 911: „Asta facem. Alte informații de oferit? Cine sunteți?”

Managerul de la recepție: „Sunt managerul recepției, al biroului.”

Operator 911: „Responsabilul locului.”

Managerul de la recepție: „Da.”

Operator 911: „Am transmis. Cum vă numiți, domnule?”

Managerul de la recepție: „Esteban.”

Operator 911: „Mulțumesc pentru apel. Rămâneți pe fir.”

Managerul de la recepție: „Trimiteți și poliția?”

Operator 911: „Poliția din delegație… Lăsați-mă să confirm.”

Managerul de la recepție: „Nu, nu, doar SAME, doar SAME (Serviciul de Urgențe Medicale).”

Operator 911: „Nu vă faceți griji, au fost deja anunțați.”

Managerul de la recepție: „Pentru că, așa cum am spus, este sub influența alcoolului și drogurilor, personalul SAME nu poate intra singur.”

Operator 911: „Puteți cere asta poliției, dar dacă SAME are nevoie de ei, vă vor anunța.”

Managerul de la recepție: „Bine, OK, perfect.”

Operator 911: „O zi bună.”

Managerul de la recepție: „Mulțumesc, la fel și dumneavoastră.”

Fostul membru al trupei One Direction, Liam Payne, în vârstă de 31 de ani, a fost găsit mort în faţa unui hotel din capitala argentiniană Buenos Aires, după ce a căzut de la etajul trei al clădirii.

