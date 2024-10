Poliţia a precizat într-un comunicat că a fost chemată la hotelul din cartierul Palermo, printr-un apel de urgenţă în care se vorbea de „un bărbat agresiv care ar putea fi sub efectul drogurilor şi alcoolului”.

Managerul hotelului a spus că a auzit un zgomot puternic în spatele clădirii, iar când a sosit poliția, a constatat că un bărbat a căzut peste balconul camerei sale, se arată în comunicat. Angajaţii de la ambulanţă au confirmat ulterior decesul cântăreţului britanic, care a fost găsit într-o curte interioară a hotelului.

„Artistul avea răni foarte grave în urma căzăturii, l-am declarat mort, nu exista nicio posibilitate de resuscitare”, a declarat şeful serviciilor de urgenţă, Alberto Crescenti, pentru o televiziune locală.

El a adăugat că serviciile de urgenţă au sosit şapte minute mai târziu, dar că l-au găsit mort. A fost deschisă o anchetă pentru a stabili cum s-a produs incidentul.

Artistul avea un istoric de alcoolemie

Liam Payne avea un fiu pe nume Bear, născut în 2017, împreună cu fosta cântăreața a trupei Girls Aloud, Cheryl. Payne, care a fost co-autor al mai multor piese ale trupei One Direction, inclusiv „Night Changes” și „Story of my Life”. De-a lungul timpului, el a vorbit despre lupta sa cu sănătatea mintală și despre folosirea alcoolului pentru a face față presiunilor celebrității.

Anul trecut, a publicat un videoclip pentru fani pe canalul său de YouTube, în care a vorbit despre familia sa, despre crearea unor noi piese și despre revenirea pe scenă, după ce renunțase la alcool. El le-a mulțumit susținătorilor pentru că au rămas alături de el în vremuri dificile.

Liam Payne a devenit celebru la nivel mondial ca membru al trupei pop „One Direction”, între timp destrămată, alături de Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan şi Louis Tomlinson. Trupa de băieţi şi-a început activitatea după ce s-a clasat pe locul al treilea la emisiunea de concurs muzical „X Factor” în 2010, în Marea Britanie. Grupul s-a destrămat în 2016, membrii săi urmând proiecte diferite, inclusiv cariere solo.

Potrivit revistei Billboard, Liam Payne a participat la un concert susţinut de fostul său coleg de trupă Niall Horan, în Buenos Aires, pe 2 octombrie.

