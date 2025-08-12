Necesitatea extinderii autostrăzii A1

Decizia de a mări capacitatea autostrăzii A1 pe sectorul București-Pitești a fost luată în urma analizelor de trafic efectuate de CESTRIN și Biroul Implementare Master Plan din cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.

Aceste analize au indicat că actuala capacitate a autostrăzii va fi depășită odată cu implementarea altor proiecte majore de infrastructură.

„Creșterea etapizată a capacității de transport a autostrăzii A1, sector București – Pitești, a rezultat din analizele de trafic realizate de CESTRIN și Biroul Implementare Master Plan din cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii”, se menționează în caietul de sarcini al procedurii de atribuire.

Extinderea autostrăzii A1 este considerată necesară în contextul dezvoltării rețelei rutiere naționale.

Construcția autostrăzii Sibiu-Pitești și a drumului expres Craiova-Pitești va genera fluxuri de transport suplimentare.

De asemenea, finalizarea Autostrăzii A0 și a drumurilor radiale va contribui la creșterea volumelor de trafic.

Planuri de modernizare pentru Autostrada București-Pitești

Autostrada A1 București-Pitești, prima construită în România între 1967 și 1972, are o lungime de 96 km.

Recomandări Inspectorul ANAF prins când lua mită în toaleta unui hotel a scăpat de închisoare cu executare. Judecătorii au considerat că șpaga a fost mică

În 2007, a fost adăugată centura ocolitoare a orașului Pitești și pasajul subteran de legătură cu DN7 în Bascov.

În prezent, CNAIR planifică și modernizarea unor sectoare existente ale autostrăzii A1.

Direcția de Drumuri și Poduri București a pregătit documentația pentru achiziția de servicii de proiectare pentru două loturi ale autostrăzii: Lotul 1 (km 10+600 – km 44+000) și Lotul 2 (km 44+000 – km 86+000).

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE