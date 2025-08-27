Taxa vamală de 50% reprezintă una dintre cele mai punitive măsuri luate de administrația Trump împotriva unui partener comercial. Jumătate din această taxă este o pedeapsă pentru faptul că India cumpără petrol din Rusia. Decizia va afecta numeroși exportatori indieni care angajează milioane de oameni, potrivit New York Times și Bloomberg.

Impactul asupra relațiilor economice

Măsura subminează stabilitatea investițiilor străine de miliarde de dolari în piața de capital din India, a patra ca mărime din lume. De asemenea, pune India într-o poziție dezavantajoasă în noua ordine comercială impusă de Trump.

În contextul în care Trump a declarat un armistițiu cu China, principalul său adversar comercial, taxa de 50% asupra Indiei riscă să submineze strategia companiilor americane de a-și muta producția din China în India.

Negocieri eșuate

India spera că importanța sa pentru SUA și relația bună dintre premierul Modi și Trump îi vor aduce o scutire. Însă acum India se află alături de Brazilia cu cele mai mari taxe vamale impuse de SUA.

Pe 30 iulie, Trump a anunțat o taxă de 25% pentru importurile din India. Apoi, pe 6 august, a șocat negociatorii indieni anunțând o taxă suplimentară de 25% începând cu 27 august, ca pedeapsă pentru achiziționarea de petrol rusesc.

Recomandări 100 de zile de la câștigarea mandatului de Nicușor Dan. Interviu cu Cristian Andrei, consultant: „Președintele a ales misiunea de «a face pace» în societate, dar polarizarea este atât de adâncă, încât îi este greu să o neutralizeze singur”

Criticile lui Trump la adresa Indiei

Conform New York Times, Trump s-a plâns de mult timp că India este un „rege al tarifelor”, folosind bariere comerciale în avantajul său neloial. India are într-adevăr o istorie de protecționism, afectând exporturile americane de motociclete Harley-Davidson și echipamente de golf, care uneori s-au confruntat cu taxe de 100% sau mai mult.

Negocierile comerciale au avansat lent anul acesta, protecția fermierilor indieni rămânând un punct sensibil. Oficialii indieni sperau să-l mulțumească pe Trump prin creșterea achizițiilor de energie și echipamente militare americane, dar acest lucru nu pare să fi contat prea mult.

Tendința de a investi în Europa a crescut în ultimele luni. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Hepta

Utilizarea tarifelor în scopuri politice

Taxele vamale sunt acum folosite deschis pentru atingerea altor obiective americane. Vicepreședintele JD Vance a declarat duminică la emisiunea „Meet the Press“ de la NBC: „Acestea sunt tarife secundare asupra Indiei, pentru a încerca să facă mai dificil pentru ruși să se îmbogățească din economia lor petrolieră.”

Recomandări Curiozități din fruntea Educației: domnul „Salar” și doamna PR pentru ministrul Daniel David

Decizia lui Trump riscă să afecteze grav relațiile economice dintre SUA și India, una dintre cele mai mari piețe emergente. Rămâne de văzut care vor fi consecințele pe termen lung ale acestei măsuri fără precedent.

Cât a câștigat SUA din noile tarife

Donald Trump și echipa sa economică au salutat veniturile generate de tarifele deja implementate – peste 100 de miliarde de dolari – și au subliniat că acestea nu au dus la recesiune sau la o inflație galopantă, așa cum prognozau unii analiști.

Cu toate acestea, noul pachet tarifar este mult mai agresiv, iar economiștii avertizează că ar putea agrava problemele emergente din economie, inclusiv creșterea inflației și încetinirea ritmului de creare a locurilor de muncă.

Tarifele diferă în funcție de țară

Anterior, tariful de bază aplicat era de 10% pentru majoritatea țărilor. Acum însă, tarifele diferă considerabil în funcție de țară. Cele mai ridicate taxe se aplică produselor din Brazilia (50%), Laos și Myanmar (40%), Elveția (39%), Irak și Serbia (35%). Alte 21 de țări se confruntă cu tarife de peste 15%, inclusiv Vietnam (20%), Taiwan (20%) și Thailanda (19%).

Pentru 39 de alte țări, inclusiv statele membre ale Uniunii Europene, se aplică un tarif de 15%. Canada și Mexic sunt scutite, dacă respectă acordul USMCA (Acordul SUA-Mexic-Canada). În caz contrar, mărfurile canadiene sunt taxate cu 35%, iar cele mexicane – cu 25%.